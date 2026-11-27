Từ niềm tin của nhân dân đến những công trình mới
Một ngôi trường mới hay tuyến đường rộng mở không chỉ mang đến diện mạo mới cho đô thị mà còn gửi gắm kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại phường Vĩnh Tuy, chủ trương xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi và triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-niem-tin-cua-nhan-dan-den-nhung-cong-trinh-moi-246261127203810279.htm