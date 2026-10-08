Từ niềm say mê Hóa học đến Huy chương Vàng Olympic quốc tế

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng em Đinh Xuân Phúc trở về từ Cộng hòa Uzbekistan sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Niềm yêu thích Hóa học của Phúc bắt đầu từ những tiết học năm lớp 8. Những phản ứng làm thay đổi màu sắc, những hiện tượng quen thuộc trong cuộc sống được giải thích bằng quy luật khoa học đã khơi dậy sự tò mò và hứng thú khám phá ở cậu học trò.

Từ đó, Phúc chủ động tìm đọc sách, tự học qua tài liệu, giải các bài tập nâng cao và chủ động khám phá những kiến thức vượt chương trình. “Càng học em càng thấy Hóa học không chỉ là những phương trình hay công thức. Mỗi bài học giúp em hiểu hơn về cách thế giới vận hành, từ những hiện tượng trong cuộc sống đến các quy trình sản xuất và thành tựu khoa học hiện đại. Điều đó khiến em càng muốn tìm hiểu sâu hơn” - Phúc chia sẻ.

Vào học Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, niềm say mê tiếp tục được bồi đắp. Ngay từ lớp 10, Phúc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời đoạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên.

Lớp 11, em tiếp tục giành Huy chương Vàng ở cả hai kỳ thi và đạt giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học 2024-2025. Đến lớp 12, sau khi giành giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học 2025-2026, Phúc được lựa chọn vào Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58.

Kỳ thi diễn ra tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, từ ngày 10 - 19/7/2026, với sự tham dự của 368 học sinh đến từ 93 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ. Đề thi xây dựng theo hướng hiện đại, gắn với nhiều lĩnh vực của hóa học và khoa học vật liệu như sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO2. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, thí sinh phải phân tích thông tin, xây dựng lập luận khoa học, giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và những vấn đề kỹ thuật, công nghệ.

Trong điều kiện thi đấu căng thẳng, Phúc giữ được sự bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi, giành Huy chương Vàng. Thành tích của em góp phần vào kết quả của Đội tuyển Việt Nam với 4 Huy chương Vàng tại kỳ thi. “Cảm xúc lớn nhất của em là vinh dự và tự hào khi lá cờ Việt Nam tiếp tục được xướng tên ở đấu trường quốc tế. Đây là động lực lớn để em cố gắng hơn nữa trên con đường học tập và nghiên cứu sau này” - Phúc chia sẻ.

Niềm vui của gia đình, thầy cô và bạn bè khi đón Đinh Xuân Phúc trở về từ Uzbekistan với tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Theo cô giáo Phùng Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng Phúc, em là học sinh thông minh, chăm chỉ, giàu nghị lực và luôn kiên trì vượt qua khó khăn để vươn lên. Thành tích đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê học tập.

Phía sau tấm huy chương là quá trình phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, sự đồng hành của thầy cô và môi trường học tập phù hợp. Năm nay cũng là năm thứ ba liên tiếp Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc tế và khu vực. Thành tích của Đinh Xuân Phúc tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường, đồng thời góp phần làm nổi bật truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ.

Tấm Huy chương Vàng khép lại một chặng đường học tập ở bậc phổ thông, đồng thời mở ra hành trình mới đối với Đinh Xuân Phúc khi em trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Với Phúc, tấm Huy chương Vàng là động lực để em tiếp tục học tập, nghiên cứu và theo đuổi những mục tiêu mới trên chặng đường phía trước.