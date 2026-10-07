Từ Nhược Tuyên lần đầu công khai bí mật sau 20 năm

Từ Nhược Tuyên là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan, được biết đến qua nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật lẫn thiện nguyện.

Mới đây, Từ Nhược Tuyên gây chú ý khi đảm nhận vai trò đại sứ thiện nguyện cho một triển lãm nhiếp ảnh của quỹ phẫu thuật. Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ gây bất ngờ khi diện áo sát nách để chụp ảnh cùng 7 bạn trẻ có dị tật vùng sọ mặt. Đây cũng là lần hiếm hoi cô chủ động để lộ những vết sẹo từng được che giấu suốt nhiều năm.

Từ Nhược Tuyên có nhiều vết sẹo trên cơ thể mà cô che giấu suốt nhiều năm qua.

Từ Nhược Tuyên tiết lộ bí mật là trên cơ thể cô có tổng cộng 7 vết sẹo, xuất hiện từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có vết sẹo do tiêm vắc xin khi còn học lớp 6, một vết do móng tay của nhân viên massage vô tình gây ra, vết mổ sinh con và những vết sẹo sau 4 lần phẫu thuật ngón chân bị biến dạng.

Đáng chú ý nhất là vết sẹo trên cánh tay sau khi tiêm vắc xin. Nữ nghệ sĩ cho biết vết sẹo này từng tiếp tục phát triển theo thời gian và hài hước nhận xét: "Vết sẹo của tôi còn lớn hơn cả mũi của tôi!". Vì những vết sẹo trên cơ thể, cô từng không mặc áo sát nách trong khoảng 20 năm.

Cũng tại sự kiện, Từ Nhược Tuyên lần đầu chia sẻ chi tiết về ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp mà cô trải qua cách đây hai năm. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân có cơ địa dễ hình thành sẹo lồi nên các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật từ bên trong khoang miệng. Cô phải thực hiện 3 đường mở để loại bỏ phần tuyến giáp bên phải.

Sau ca mổ, Từ Nhược Tuyên trải qua những ngày đầu chỉ có thể sử dụng thức ăn dạng lỏng, sau đó dần chuyển sang những món mềm như đậu phụ. Cô cũng phải thường xuyên massage vùng phẫu thuật để tránh xơ hóa. May mắn, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Chỉ khoảng hai tháng sau, cô đã có thể trở lại sân khấu biểu diễn.

Hiện sức khỏe của Từ Nhược Tuyên ổn định. Cô không cần duy trì chế độ ăn uống đặc biệt mà chỉ phải tái khám định kỳ 6 tháng một lần. Nhìn lại hành trình đã qua, nữ nghệ sĩ giữ tinh thần lạc quan và cho rằng mình may mắn khi phát hiện cũng như điều trị căn bệnh kịp thời.

Từ Nhược Tuyên cũng cho thấy cô không quá bận tâm đến những thay đổi về ngoại hình. Khi được hỏi về chứng lo âu diện mạo, cô thẳng thắn cho biết bản thân không gặp vấn đề này. Nữ nghệ sĩ cho rằng con người cần học cách chấp nhận vẻ đẹp ở từng giai đoạn của cuộc đời thay vì cố níu giữ tuổi trẻ.

“Nếu 70-80 tuổi mà tôi vẫn trông giống năm 20 tuổi thì chẳng phải rất kỳ lạ sao?”, cô chia sẻ. Quan điểm này nhận được sự chú ý bởi thay vì che giấu những dấu vết trên cơ thể, Từ Nhược Tuyên lựa chọn công khai chúng như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành.

Từ Nhược Tuyên lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan cho nhiều khán giả. Cô từng trải qua quá trình điều trị bệnh ung thư.

Ở tuổi ngoài 40, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp làm việc bận rộn. Đầu năm nay, cô cùng em trai thành lập công ty sáng tạo văn hóa và chính thức đảm nhận vai trò bà chủ. Song song với công việc kinh doanh, Từ Nhược Tuyên vẫn đóng phim và sáng tác âm nhạc.

Khi được hỏi về album mới, cô vui vẻ tiết lộ sản phẩm đang có tiến triển và dự kiến phát hành trong nửa đầu năm sau. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng lên kế hoạch khởi động một tour diễn mới vào năm tới. Sau nhiều biến cố, Từ Nhược Tuyên tiếp tục lựa chọn sống tích cực, làm việc và đón nhận những thay đổi của bản thân.