Từ Nhược Tuyên đạt thành tựu mới ở tuổi 51

Từ Nhược Tuyên là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc), được khán giả biết đến qua nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và nhạc sĩ. Mới đây, cô thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện trở lại giảng đường, hoàn thành tâm nguyện học tập từng phải gác lại vì hoàn cảnh gia đình.

Cụ thể, trong một đêm nhạc mới đây, Từ Nhược Tuyên xuất hiện với tư cách người nhận giải Cựu sinh viên xuất sắc khóa thứ 7 của Đại học Thế Tân. Tại chương trình, nữ nghệ sĩ trình diễn ca khúc do chính cô sáng tác, đồng thời dành tặng bài hát cho những người phụ nữ đã nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Từ Nhược Tuyên tại đêm nhạc gần đây. (Ảnh từ China Times)

Đáng chú ý, Từ Nhược Tuyên khiến nhiều người xúc động khi nhắc về quãng thời gian phải sớm bước chân vào con đường mưu sinh. Cô cho biết năm 15 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình, bản thân đã bắt đầu đi làm và không thể hoàn thành việc học một cách trọn vẹn. Đây cũng là điều khiến nữ nghệ sĩ luôn cảm thấy tiếc nuối trong suốt nhiều năm.

Sau khi dành phần lớn cuộc đời cho công việc nghệ thuật, Từ Nhược Tuyên quyết định quay lại giảng đường để bù đắp ước mơ còn dang dở. Với cô, cơ hội tiếp tục học tập không đơn thuần là việc lấy thêm một tấm bằng, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm phải ưu tiên công việc và cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã có 36 năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của thời đại số, cô đôi lúc vẫn cảm thấy bối rối và khó tìm được hướng đi phù hợp. Những kiến thức về truyền thông kỹ thuật số được tiếp thu tại giảng đường đại học giúp cô hiểu rõ hơn về sự chuyển mình của ngành nghề, đồng thời có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc thực tế.

Hiện tại, Từ Nhược Tuyên cho thấy tinh thần học hỏi vẫn có thể tiếp tục song hành với sự nghiệp. Hành trình của nữ nghệ sĩ cũng truyền đi thông điệp tích cực về việc những ước mơ từng phải tạm gác lại vẫn có thể được tiếp tục theo đuổi khi mỗi người tìm được cơ hội và quyết tâm dành thời gian cho bản thân.

Từ Nhược Tuyên trở lại giảng đường, nói tiếp ước mơ sau khi từng bỏ học vào năm 15 tuổi.

Từ Nhược Tuyên (Vivian Hsu) sinh năm 1975, là ca sĩ, diễn viên và nhà sáng tác nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Cô hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, ghi dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Với vẻ đẹp ngọt ngào cùng hình ảnh trẻ trung, nữ nghệ sĩ từng là gương mặt được chú ý tại thị trường giải trí Hoa ngữ và Nhật Bản.