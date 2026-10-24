Từ Nhược Hàm 'Ngọc điệm thu' được Thành Long o bế, từng bị miệt thị ngoại hình

Trong bộ phim Ngọc điệm thu, Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân, cô gái có xuất thân nghèo khó nhưng kiên cường, giàu nghị lực. Hình tượng nữ sinh thời Dân quốc chịu thương chịu khó được đánh giá phù hợp với vẻ đẹp mộc mạc, thanh thuần của nữ diễn viên.

Từ Nhược Hàm gây sốt với phim "Ngọc điệm thu".

Từ Nhược Hàm cho biết cô và nhân vật có những điểm tương đồng về tinh thần. Dù tính cách bên ngoài khác biệt, cả hai đều kiên định với mục tiêu và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Cùng với sự bùng nổ của dự án, tên tuổi nữ diễn viên lẫn bạn diễn - Thừa Lỗi được săn đón sau nhiều năm nỗ lực làm nghề.

Sinh năm 1998, Từ Nhược Hàm là gương mặt thuộc thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ. Cô tốt nghiệp khoa Hoạt hình, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Từ Nhược Hàm từng được Thành Long hết mực nâng đỡ giai đoạn đầu sự nghiệp.

Năm 2018, cô được Thành Long chú ý và nâng đỡ, có cơ hội tham gia bộ phim nghệ thuật Nhật ký của tôi, đóng cùng Lưu Đức Hoa. Đây là cột mốc đưa nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Đến năm 2020, Từ Nhược Hàm xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Cấp tiên phong, tiếp tục hợp tác với Thành Long, Dương Dương và Ngải Luân. Sau đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Quý ông hoàn hảo và cô nàng tạm được (2020), Ngắm trúng tương lai của em (2022), Hoa mùa hạ, Thiếu niên Minh Long, Công tử bất khả cầu (2023) và Yêu em (2025).

Năm 2024, nữ diễn viên được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ mới nổi của năm tại Weibo. Giải thưởng đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của cô sau nhiều năm hoạt động.

Vẻ đẹp khác biệt, liên tiếp vướng tranh cãi

Không sở hữu những đường nét thường được xem là chuẩn mực nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ, Từ Nhược Hàm lại gây ấn tượng với vẻ ngoài khác biệt.

Dẫu vậy, chuyện ngoại hình cũng từng khiến cô vướng tranh cãi. Một số ý kiến trên mạng xã hội từng chê bai đôi mắt, răng hô và khuôn miệng rộng của nữ diễn viên.

Từ Nhược Hàm còn chịu sức ép từ danh xưng diễn viên được Thành Long và Lưu Đức Hoa nâng đỡ. Việc có cơ hội làm việc với những ngôi sao hàng đầu ngay từ đầu sự nghiệp giúp cô được chú ý, nhưng cũng khiến năng lực của nữ diễn viên thường xuyên bị soi xét, thậm chí xem thường.

Có thời điểm, diễn viên rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, không có vai diễn và phải chật vật trang trải chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà. Cô phải ứng khoản tiền thẻ tín dụng để duy trì cuộc sống, sau đó ngỏ lời vay mẹ 10.000 Nhân dân tệ (hơn 38 triệu đồng).

Từ Nhược Hàm cũng từng trở thành tâm điểm tranh luận khi tham gia chương trình về diễn xuất Lớp học siêu việt vô hạn. Trong một buổi ghi hình, nữ diễn viên bật khóc khi gặp khó khăn với thuật ngữ chuyên môn liên quan đến ánh sáng. Diễn viên, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng sau đó đưa ra những nhận xét nghiêm khắc về cách ứng xử và sự chuyên nghiệp của cô. Ông đồng thời góp ý Từ Nhược Hàm cần chú ý biểu cảm khi diễn, đặc biệt là thói quen há miệng để hình ảnh nhân vật trên màn ảnh tự nhiên hơn.

Lần khác, một đoạn video tại phim trường Ngọc điệm thu, nữ diễn viên bị tố có thái độ thiếu kiên nhẫn và đày đọa nhân viên.

Ngoài ra, cô thường xuyên vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn nam sau khi hợp tác như Ngụy Triết Minh, Dương Dương… hay nghi vấn cùng ê-kíp dùng chiêu trò để đẩy thuyền, cọ nhiệt và tranh phiên vị/độ nổi tiếng khi đóng cặp để gây chú ý.

Từ một gương mặt được Thành Long nâng đỡ, Từ Nhược Hàm từng bước xây dựng sự nghiệp qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Dù vẫn đối diện với những tranh luận về nhan sắc, diễn xuất và cách ứng xử, nữ diễn viên tiếp tục tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân.

Từ Nhược Hàm và Thừa Lỗi trong phim "Ngọc điệm thu"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Sina, Weibo