Từ những vùng sâu xa, giấc mơ học tập, vươn lên được chắp cánh

Ngày 3/10/2026, tại TP.HCM, Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo tổ chức chương trình Họp mặt học sinh, sinh viên đầu năm học 2026–2027 và trao học bổng cho các em đang thụ hưởng học bổng từ hai dự án “Ươm mầm tương lai” và “Hỗ trợ sinh viên”. Đây không chỉ là một buổi trao học bổng, mà còn là dịp để những người đã nhiều năm đồng hành cùng các em gặp lại nhau, động viên nhau và nhìn lại hành trình mà những “mầm xanh” ấy đã đi qua.

Từ năm học 2009–2010 đến năm học 2026–2027, dự án “Ươm mầm tương lai” đã hỗ trợ 721 học sinh thuộc 32 dân tộc, 45 tỉnh, thành phố, học tập tại 22 trường THCS–THPT ở TP.HCM và Cần Thơ, với tổng kinh phí tài trợ gần 450 tỷ đồng. Trong số đó có 388 học sinh dân tộc thiểu số và 333 học sinh vùng biển, đảo; trong đó có con của lực lượng làm nhiệm vụ trên biển và con ngư dân tại 14 đảo tiền tiêu. Năm học này, 26 học sinh mới thuộc 7 tỉnh, thành phố được đón về học nội trú tại TP.HCM. Tổng cộng 195 học sinh tiếp tục được hưởng học bổng của dự án. Nhưng điều đáng nói nhất không nằm ở những con số, mà là những gì đã được tạo ra từ những cơ hội ấy.

Kết thúc năm học 2025–2026, có 226 học sinh đạt loại Giỏi, chiếm 97%, 6 em đạt loại Khá. 56 em tốt nghiệp THPT loại Khá, Giỏi và thi đậu vào 29 trường Đại học, Học viện. 15 em đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Thành phố.

Có những cái tên khiến người trao học bổng có quyền tự hào. Trần Xuân Sơn đậu Học viện Hải quân. Nguyễn Việt Triết đậu ngành Sư phạm Toán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nguyễn Võ Trường Vân đậu ngành Điều dưỡng, Đại học Y Dược TP.HCM. Phía sau mỗi cái tên là một câu chuyện. Và phía sau mỗi thành tích là một hành trình dài của gia đình, thầy cô và những người đã âm thầm tiếp sức cho các em.

Những suất học bổng được trao cho các em

Không dừng lại ở học sinh, dự án “Hỗ trợ sinh viên” đến năm học 2026–2027 đã có 554 sinh viên thuộc 38 dân tộc đến từ 49 tỉnh, thành phố được thụ hưởng học bổng, với tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng. Trong đó có 347 sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 207 sinh viên là con lực lượng chấp pháp trên biển, con ngư dân vùng biển, đảo.

Năm học 2025–2026, 80 sinh viên đạt loại Giỏi, 133 em loại Khá và 49 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong đó 12 em loại Giỏi và 37 em loại Khá. Có em tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Có em trưởng thành từ Đại học Cần Thơ, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Ngân hàng TP.HCM hay Đại học Khoa học Tự nhiên.

Tại chương trình, 176 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2025–2026 được tuyên dương; 26 học sinh mới được chào đón. Những sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, Giỏi được trao phần thưởng và toàn bộ sinh viên tiếp tục dự án được trao học bổng cho năm học 2026–2027. Các em cũng nhận những phần quà chuẩn bị cho năm học mới từ Quỹ và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, chương trình có sự gặp gỡ, động viên của bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, cùng Ban Giám hiệu các trường, nhà tài trợ và thầy cô giáo.

Những suất học bổng chắp cánh cho các em trên con đường học tập.

Có lẽ trong một buổi gặp mặt như thế, điều khiến người lớn vui nhất không phải là nhìn thấy bao nhiêu suất học bổng được trao. Mà là nhìn thấy những đứa trẻ ngày nào nay đã lớn. Có em chuẩn bị bước vào đại học. Có em đã trở thành sinh viên năm cuối. Có em đã tốt nghiệp và bắt đầu hành trình của riêng mình. Từ một vùng cao xa xôi hay một hòn đảo giữa biển khơi, các em đã đi một chặng đường dài để đứng ở đây hôm nay. Và câu chuyện ấy chưa kết thúc. Bởi mục tiêu của hai dự án không chỉ là hỗ trợ các em hoàn thành một năm học, một kỳ thi hay một tấm bằng. Điều lớn hơn là tạo nền tảng để các em trưởng thành, sau này có thể trở về đóng góp cho quê hương, cộng đồng và đất nước.

Chia sẻ bên lề buổi gặp mặt, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu, người đã đồng hành, tài trợ chính suốt 26 năm kể từ khi thành lập Quỹ, chia sẻ về ý nghĩa của chương trình: