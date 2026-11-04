Từ những việc làm nghĩa tình, lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an Tuyên Quang

*Ngày 2/11, sau nhiều ngày tìm kiếm, Công an xã Hùng Lợi cùng các lực

lượng phối hợp đã tìm thấy bà H.T.C. (sinh năm 1948, trú tại thôn Làng Phan, xã Hùng Lợi) bị đi lạc trong rừng.

Công an xã Hùng Lợi cùng các lực lượng tiến hành kiểm tra sức khỏe bà H.T.C.

Trước đó, ngày 28/10, bà H.T.C. rời khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình. Nhận được thông tin, Công an xã Hùng Lợi đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, rà soát những khu vực có khả năng bà đi qua.

Đến sáng 2/11, các lực lượng tìm thấy bà H.T.C. tại khu vực Khe suối Cửa

Gió, thôn Làng Phan, cách nhà khoảng 1 km. Dù vẫn tỉnh táo, bà không thể tự đi lại do đau chân. Ngay sau đó, các lực lượng đã sơ cứu, hỗ trợ đưa bà đến Trạm Y tế xã để được chăm sóc, điều trị.

Các lực lượng trao kinh phí hỗ trợ gia đình.

Sau nhiều ngày gia đình lo lắng tìm kiếm, việc bà H.T.C. được tìm thấy và đưa đến cơ sở y tế là kết quả đáng mừng, ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp của lực lượng Công an và những người tham gia tìm kiếm.

*Cũng trong ngày 2/11, một câu chuyện đẹp khác diễn ra tại địa bàn hai xã Minh Ngọc và Minh Sơn. Trong chuyến du lịch đến Tuyên Quang, anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thái Nguyên) không may đánh rơi tài sản khi di chuyển qua khu vực ngã ba Minh Ngọc - Minh Sơn.

Nhặt được tài sản thất lạc, anh Vàng Thình Lương (sinh năm 1996) và anh

Giàng Khái Lý (sinh năm 1993) đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an để tìm người đánh mất.

Lực lượng Công an trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Tuấn.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Ngọc nhanh chóng phối hợp với Công an xã Minh Sơn và hai công dân xác minh, liên hệ, tổ chức trao trả tài sản cho anh Tuấn.

Vui mừng khi nhận lại tài sản, anh Tuấn đã viết thư tay gửi Công an hai xã cùng hai người dân nhặt được tài sản để bày tỏ lòng cảm ơn. Không chỉ giúp du khách nhận lại tài sản, sự phối hợp tận tình của lực lượng Công an và hành động trung thực của người dân địa phương còn để lại những ấn tượng tốt đẹp về con người Tuyên Quang.

Anh Nguyễn Văn Tuấn gửi thư cảm ơn tới lực lượng Công an và hai công dân.

Hai sự việc với những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong hỗ trợ người dân. Đó là sự có mặt khi người dân cần giúp đỡ, là việc tiếp nhận và giải quyết những đề nghị chính đáng bằng những hành động cụ thể.

Từ những việc làm bình dị, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, hình ảnh người chiến sĩ Công an Tuyên Quang tận tình, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.