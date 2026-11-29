Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Từ ngày 30/11 đến 3/12/2026, Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 28 (MC-28) tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược GMS 2030, thống nhất các định hướng hợp tác và ưu tiên đầu tư cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.

Trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 28 (MC-28), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa, mục tiêu trọng tâm của sự kiện, những định hướng hợp tác trong giai đoạn mới và giải pháp huy động nguồn lực để triển khai các dự án của Tiểu vùng.

GMS cần chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối cơ hội

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28 trong bối cảnh Chương trình hợp tác GMS đã trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của Hội nghị lần này và vì sao Việt Nam lựa chọn chủ đề "GMS trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và số hóa: Thúc đẩy thông qua hợp tác đa bên"?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Từ khi được khởi xướng năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình GMS đã gắn kết sáu nền kinh tế gồm Campuchia, Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong một tiến trình hợp tác bền bỉ, thực chất.

Nhìn lại hơn ba mươi năm, điều đáng ghi nhận nhất của GMS không chỉ là các công trình hạ tầng xuyên biên giới, mà là việc các nước có trình độ phát triển khác nhau đã cùng nhau tạo dựng được một không gian kinh tế liên kết, qua đó cải thiện sinh kế cho người dân và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong Tiểu vùng. Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Chương trình; năm 2018, Việt Nam đã đăng cai thành công Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6.

Lần đăng cai này mang ý nghĩa đặc biệt vì Hội nghị diễn ra đúng thời điểm giữa kỳ thực hiện Chiến lược GMS 2030. So với năm 2021, môi trường phát triển của các nước GMS đã thay đổi rất nhanh. Nguồn vốn ưu đãi khó tiếp cận hơn, dư địa tài khóa của nhiều nước bị thu hẹp. Trong khi đó, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi cách thức sản xuất và thu hút đầu tư. Hội nghị là dịp để các nước cùng đánh giá lại những gì đã làm được, nhận diện những điểm cần điều chỉnh và thống nhất hướng đi cho chặng đường còn lại đến năm 2030.

Đối với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để thể hiện vai trò thành viên chủ động, có trách nhiệm, đóng góp sáng kiến cho hợp tác Tiểu vùng, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam năng động, đang đẩy mạnh đổi mới và hội nhập. Việc tổ chức Hội nghị lần này cũng một lần nữa cụ thể hóa quan điểm chủ động hội nhập theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59/NQ/TW ngày 24/1/2025 về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Về mục đích, Hội nghị sẽ rà soát kết quả triển khai các cam kết của Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 8 và Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 27; xem xét, thông qua các văn kiện định hướng cho giai đoạn tới; đồng thời tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và huy động nguồn lực cho các dự án ưu tiên.

Việt Nam lựa chọn chủ đề về đổi mới sáng tạo, số hóa và hợp tác đa bên vì chúng tôi cho rằng đây là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của Tiểu vùng trong thập niên tới và phù hợp chung với xu hướng của các động lực mới để phát triển kinh tế toàn cầu. Nếu các nước GMS chậm thích ứng với việc nắm bắt và triển khai công nghệ mới, tiếp tục dựa vào nguồn nhân công giá rẻ, lợi thế sẽ dần mất đi và chênh lệch phát triển có thể còn gia tăng.

Ngược lại, nếu biết tận dụng, công nghệ số sẽ giúp các dự án hợp tác GMS phát huy hiệu quả cao hơn nhiều so với trước đây qua đó góp phần vào việc phát triển chung của tiểu vùng. Chủ đề này cũng phù hợp với Chiến lược Đổi mới sáng tạo vì phát triển GMS 2030 và với định hướng của Việt Nam tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Còn "hợp tác đa bên" là sự tiếp nối tự nhiên từ Hội nghị lần thứ 27, khi các nước đã thống nhất cần đưa chính quyền địa phương và khu vực tư nhân tham gia sâu hơn. Nói cách khác, chúng tôi muốn GMS bên cạnh việc "kết nối hạ tầng" cần tập trung thêm vào việc "kết nối cơ hội" cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong kết nối với Chính phủ và chính quyền địa phương.

Ba ưu tiên định hình hợp tác GMS đến năm 2030

Phóng viên: Hội nghị lần thứ 28 không chỉ là dịp đánh giá chặng đường hợp tác mà còn xem xét những định hướng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo; trong đó có Đánh giá giữa kỳ Chiến lược GMS 2030 và Khung Đầu tư khu vực GMS 2027–2029. Xin Thứ trưởng cho biết những vấn đề trọng tâm nào sẽ được các Bộ trưởng tập trung thảo luận, quyết định tại Hội nghị và những nội dung này có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai hợp tác của Tiểu vùng?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Có ba nhóm vấn đề lớn sẽ được các Bộ trưởng tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này.

Nhóm thứ nhất là Đánh giá giữa kỳ Chiến lược GMS 2030. Sau 5 năm thực hiện, các nước thống nhất rằng ba trụ cột của Chiến lược là Cộng đồng, Kết nối và Năng lực cạnh tranh vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, cách thức triển khai cần được điều chỉnh để bắt kịp những thay đổi trong bối cảnh biến đổi nhan, khó lường của kinh tế toàn cầu nói chung và khu vực nói riêng.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam sẽ đưa ra một số đề xuất bổ sung định hướng cho giai đoạn 2027-2030, tập trung vào ba hướng. Một là, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận thị trường khu vực thuận lợi hơn thông qua số hóa thủ tục qua biên giới và thương mại số. Hai là, nâng cao khả năng chống chịu chung của Tiểu vùng trước các cú sốc, nhất là rủi ro khí hậu. Ba là, hỗ trợ các nền kinh tế GMS nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ và kỹ năng lao động để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Nhóm thứ hai là thúc đẩy triển khai Khung Đầu tư khu vực GMS (RIF) 2027-2029. Nếu Chiến lược là bản định hướng, thì RIF chính là danh mục các dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để thực hiện định hướng đó, được cập nhật cuốn chiếu ba năm một lần.

Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp, quan điểm của Việt Nam là cần chọn lọc kỹ hơn: ưu tiên những dự án thực sự mang lại lợi ích tính lan tỏa trong khu vực, có hiệu quả kinh tế, và tạo ra tác động rõ ràng đối với người dân, như tạo việc làm, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội cho phụ nữ và thanh niên.

Và điều quan trọng nhất, các nước trong khu vực cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong nội bộ tiểu vùng cũng như với các đối tác phát triển để triển khai khung đầu tư này.

Nhóm thứ ba là đổi mới cách thức huy động nguồn lực. Đây là vấn đề Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Các nền kinh tế GMS đã lớn mạnh hơn nhiều so với ba thập kỷ trước, thị trường vốn trong nước từng bước phát triển.

Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn của ADB và các đối tác phát triển, các nước cần khai thác tốt hơn nguồn lực trong nước, cả khu vực công và khu vực tư, cho các dự án chung. Vốn của các đối tác phát triển, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách của từng Chính phủ, khi đó sẽ đóng vai trò “vốn mồi”, giúp thu hút thêm các nguồn đầu tư khác.

Ngoài ba nhóm vấn đề trên, các Bộ trưởng sẽ trao đổi tại Phiên họp kín cấp Bộ trưởng (Retreat) về những vấn đề chiến lược của Chương trình và dự kiến thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Có thể nói, các quyết định tại Hội nghị lần này sẽ định hình cách GMS vận hành trong những năm tới. Đánh giá giữa kỳ giúp các nước thống nhất ưu tiên, còn RIF 2027-2029 bảo đảm những ưu tiên đó được hiện thực hóa bằng các dự án và nguồn vốn cụ thể.

Khi hai yếu tố này gắn kết chặt chẽ, hợp tác GMS sẽ vừa giữ được tính kế thừa, vừa đủ linh hoạt để đón bắt cơ hội trong thời kỳ mới.

Tăng vai trò địa phương, doanh nghiệp và đối tác phát triển

Phóng viên: Bên cạnh Hội nghị Bộ trưởng, chuỗi sự kiện lần này còn có Diễn đàn Chính quyền địa phương, Hội nghị các Đối tác phát triển và Diễn đàn Doanh nghiệp. Việc mở rộng sự tham gia của chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển có ý nghĩa như thế nào trong việc chuyển các cam kết hợp tác GMS thành những dự án và kết quả cụ thể? Việt Nam kỳ vọng gì từ sự tham gia của các chủ thể này?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Thực tiễn cho thấy, một tuyến đường hay một cửa khẩu chỉ thực sự có giá trị khi hàng hóa lưu thông nhiều hơn, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn và người dân có thêm điều kiện sinh kế.

Điều đó không thể chỉ trông chờ vào các cam kết và nguồn lực ở cấp Chính phủ.

Vì vậy, lần này Việt Nam chủ động thiết kế chuỗi sự kiện bên lề để các chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng dự án cùng ngồi lại với nhau, tiếp nối tinh thần Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 27 về tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và khu vực tư nhân bên cạnh sự đồng hành, cam kết của các chính phủ.

Yếu tố quyết định để đạt được mục tiêu này là phương thức huy động nguồn lực. Trong giai đoạn tới, chính phủ các nước thành viên GMS, các đối tác phát triển, các định chế tài chính và khu vực tư nhân cần phối hợp chặt chẽ hơn, tìm kiếm những phương thức huy động nguồn lực phù hợp, hài hòa lợi ích bên cạnh các phương thức truyền thống để tạo sự phát triển đột phá.

Trong sự phối hợp đa bên này, chính quyền địa phương là nơi trực tiếp triển khai dự án và cũng là nơi hiểu rõ nhất những điểm nghẽn thực tế tại các cửa khẩu, hành lang kinh tế hay vùng sản xuất.

Thông qua Diễn đàn Chính quyền địa phương, chúng tôi mong muốn các tỉnh, thành phố trong Tiểu vùng không chỉ có thêm kênh trao đổi trực tiếp mà còn chủ động khai thác lợi thế thông qua liên kết địa lý và kinh tế. Từ đó, các địa phương có thể đề xuất những dự án sát nhu cầu và hình thành các mô hình hợp tác liên tỉnh xuyên biên giới.

Đối với doanh nghiệp, đây là lực lượng biến hạ tầng thành dòng chảy thương mại, đầu tư và việc làm. Tiềm năng về vốn, công nghệ và nhân lực của khu vực tư nhân cần được tạo điều kiện để phát huy, mang lại giá trị chung cho nền kinh tế cũng như các chủ thể tham gia, qua đó bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững.

Đối với các đối tác phát triển, trong bối cảnh các yếu tố chính trị - kinh tế luôn tiềm ẩn những bất ổn khó lường, nguồn vốn ngày càng khan hiếm và chi phí vốn có xu hướng tăng nhanh, chúng tôi hy vọng các đối tác tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia thành viên Tiểu vùng.

Mục tiêu là huy động được những nguồn tài chính ổn định với chi phí phù hợp, phục vụ các mục tiêu phát triển của khu vực và nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước thành viên.

Riêng với ADB, tổ chức này đã gắn bó với GMS từ những ngày đầu, vừa là đối tác vừa là cơ quan Thư ký của Chương trình. Trong giai đoạn tới, chúng tôi mong muốn ADB và các đối tác không chỉ hỗ trợ vốn mà còn tăng cường hỗ trợ về tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các công cụ tài chính sáng tạo, qua đó giúp thu hút thêm nguồn lực tư nhân vào các dự án của Tiểu vùng.

Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn ông!

Từ ngày 30/11 đến ngày 3/12/2026, tại Hà Nội, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 28 (MC-28) cùng các hội nghị, diễn đàn liên quan. Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối tổ chức, phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) – Ban Thư ký GMS và đồng chủ trì Hội nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động gồm: Hội nghị Quan chức cao cấp GMS (SOM), Hội nghị các Đối tác phát triển GMS (DPM) ngày 30/11; Diễn đàn Chính quyền địa phương GMS (LGF) ngày 01/12; Diễn đàn Doanh nghiệp và Đối thoại cấp cao ngày 02/12; Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28 và các phiên họp liên quan ngày 03/12.

Năm nay chủ đề của MC-28 được xác định "GMS trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và số hóa: Thúc đẩy thông qua hợp tác đa bên", chuỗi sự kiện có sự tham dự của đại diện 6 nước thành viên GMS gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, cùng ADB, các đối tác phát triển, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là dịp để các bên đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi định hướng, thúc đẩy liên kết khu vực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Việc Việt Nam đăng cai MC-28 tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Công mở rộng, góp phần tăng cường kết nối và phát triển bền vững trong khu vực.

Năm nay, nước chủ nhà Việt Nam đã thiết kế bộ nhận diện Hội nghị với hình ảnh búp sen vươn lên từ dòng sông Mê Công, thể hiện vai trò nước chủ nhà, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, kết nối và khát vọng phát triển của các quốc gia trong Tiểu vùng.