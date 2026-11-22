Khi triển lãm không chỉ được đo bằng quy mô

Trong lĩnh vực quốc phòng, tổ chức một triển lãm quốc tế quy mô lớn đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, đồng bộ và chuyên nghiệp. Khác với những hội chợ thương mại thông thường, đây là sự kiện chuyên ngành có yêu cầu cao về an ninh, an toàn, kỹ thuật, hậu cần và kiểm soát hoạt động trưng bày. Đối tượng tham dự cũng rất đa dạng, từ các cơ quan quốc phòng, quân đội, nhà sản xuất, chuyên gia công nghệ, đối tác thương mại đến báo chí và công chúng. Mỗi nhóm khách có nhu cầu tiếp cận thông tin, trải nghiệm và kết nối khác nhau, đòi hỏi ban tổ chức phải xây dựng phương án điều hành phù hợp.

Thực tiễn từ những triển lãm quốc phòng lớn trên thế giới cho thấy, thành công của một sự kiện không chỉ được đo bằng số lượng quốc gia, doanh nghiệp hay sản phẩm tham gia. Quan trọng hơn là khả năng tổ chức đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị giới thiệu sản phẩm, khách hàng tìm kiếm đối tác, chuyên gia trao đổi chuyên môn và các hoạt động kết nối đem lại kết quả thực chất.

Triển lãm Hàng không Singapore 2026 thu hút đông đảo người quan tâm theo dõi - Ảnh: universalweather

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Triển lãm Quốc phòng quốc tế IDEX và Triển lãm Quốc phòng hải quân, An ninh hàng hải quốc tế NAVDEX 2025 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo thông cáo tổng kết được Tập đoàn ADNEC, đơn vị tổ chức, công bố ngày 21/2/2025, hai triển lãm diễn ra từ ngày 17 đến 21/2/2025, thu hút 1.565 doanh nghiệp đến từ 65 quốc gia, với 41 gian hàng quốc gia. Tổng diện tích triển lãm đạt 181.501m², tăng 10% so với kỳ trước.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, tổng số lượt khách tham quan đạt 206.073, tăng 55,5% so với kỳ triển lãm trước đó. Khách quốc tế đến từ 167 quốc gia, chiếm 57% tổng lượng khách. Đây là những con số cho thấy sức hút đáng kể của sự kiện, đồng thời phản ánh khả năng thu hút các doanh nghiệp và khách tham quan quốc tế đến một triển lãm chuyên ngành có quy mô lớn.

Đáng chú ý, theo công bố của Hội đồng Tawazun, 55 hợp đồng của Lực lượng vũ trang UAE với tổng giá trị 25,15 tỷ dirham UAE được công bố trong 5 ngày triển lãm. Con số này tăng 10% so với kỳ tổ chức trước đó. Cần lưu ý, đây là giá trị các hợp đồng được cơ quan này công bố, không phải tổng giá trị giao dịch của toàn bộ doanh nghiệp tham gia triển lãm.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình IDEX/NAVDEX là việc tổ chức đồng thời hai triển lãm có nội dung chuyên biệt nhưng bổ trợ cho nhau. IDEX tập trung vào lĩnh vực quốc phòng, trong khi NAVDEX hướng tới công nghệ và trang thiết bị hải quân, an ninh hàng hải. Cách tổ chức này giúp mở rộng phạm vi sản phẩm được giới thiệu, tạo điều kiện để khách tham quan tiếp cận nhiều lĩnh vực trong cùng một sự kiện.

Tại kỳ triển lãm năm 2025, NAVDEX còn có sự tham gia của các tàu hải quân đến từ nhiều quốc gia, với hoạt động trưng bày tại khu vực ADNEC Marina và cảng Zayed. Trong khi đó, IDEX giới thiệu các công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực như hệ thống radar, định vị, chỉ huy và kiểm soát, tác chiến điện tử, thiết bị không người lái và các hệ thống quốc phòng khác.

Từ thực tiễn này có thể rút ra một kinh nghiệm: quy mô lớn phải đi cùng quy hoạch khoa học và phân định rõ nội dung từng khu vực. Khi số lượng doanh nghiệp, khách tham quan và đoàn đại biểu tăng lên, việc tổ chức các phân khu phù hợp sẽ giúp hoạt động trưng bày diễn ra thuận lợi, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả tiếp cận của từng nhóm khách hàng.

Eurosatory: Sức hút từ tính chuyên ngành và chiều sâu nội dung

Nếu IDEX/NAVDEX gây ấn tượng bởi quy mô và khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, Eurosatory của Pháp lại là một ví dụ đáng chú ý về việc duy trì thương hiệu triển lãm chuyên ngành qua nhiều thập niên.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Eurosatory là triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh. Kỳ triển lãm năm 2024 diễn ra từ ngày 17 đến 21/6 tại Trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte. Theo thông cáo tổng kết của ban tổ chức công bố tháng 7/2024, sự kiện quy tụ 2.028 doanh nghiệp đến từ 61 quốc gia, đón hơn 42.000 lượt khách chuyên ngành, trong đó 44% đến từ ngoài nước Pháp. Triển lãm cũng tiếp đón 355 đoàn đại biểu chính thức từ 92 quốc gia.

Một mẫu máy bay không người lái trưng bày tại triển lãm Eurosatory - Ảnh: Paolo Valpolini

Một trong những điểm nổi bật của Eurosatory 2024 là chương trình trao đổi chuyên môn được tổ chức song song với hoạt động trưng bày. Theo ban tổ chức, có 120 phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của gần 500 diễn giả. Các nội dung tập trung vào những vấn đề chuyên ngành, xu hướng công nghệ và giải pháp phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Việc kết hợp giữa trưng bày sản phẩm và trao đổi chuyên môn giúp Eurosatory không bị giới hạn trong khuôn khổ một không gian giới thiệu thiết bị. Các doanh nghiệp có điều kiện trình bày những giải pháp mới, trong khi chuyên gia và khách tham quan có thêm cơ hội tìm hiểu, thảo luận về những vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực của mình.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là tính chuyên ngành được duy trì nhất quán qua các kỳ tổ chức. Eurosatory không chỉ tập trung vào các sản phẩm, trang thiết bị mà còn giới thiệu những giải pháp phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và ứng phó khủng hoảng. Sự đa dạng này giúp mở rộng đối tượng tham dự, đồng thời tạo thêm không gian cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan cùng tham gia.

Kinh nghiệm từ Eurosatory cho thấy, muốn duy trì sức hút lâu dài, một triển lãm cần liên tục làm mới nội dung nhưng vẫn giữ được bản sắc chuyên ngành. Những sản phẩm, công nghệ mới, các chủ đề hội thảo và chương trình trao đổi chuyên môn phải được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của khách tham dự. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thêm động lực tham gia, còn khách chuyên ngành có lý do để tiếp tục quan tâm đến những kỳ triển lãm tiếp theo.

Một vấn đề khác cũng đáng quan tâm là chất lượng phục vụ các đoàn đại biểu, doanh nghiệp và khách tham quan. Việc đăng ký tham dự, tiếp cận thông tin, tìm kiếm gian hàng, bố trí lịch làm việc và tổ chức các cuộc gặp gỡ cần được chuẩn bị đồng bộ. Những khâu này tuy ít xuất hiện trong các hình ảnh nổi bật của triển lãm nhưng lại tác động trực tiếp đến trải nghiệm và mức độ hài lòng của người tham dự.

Singapore Airshow: Kết hợp trưng bày, trình diễn và kết nối chuyên nghiệp

Một mô hình khác có nhiều kinh nghiệm đáng tham khảo là Singapore Airshow, triển lãm hàng không và quốc phòng quốc tế được tổ chức định kỳ tại Trung tâm Triển lãm Changi, Singapore.

Kỳ triển lãm lần thứ 10 diễn ra từ ngày 3 đến 8/2/2026. Theo thông cáo của ban tổ chức công bố ngày 6/2/2026, trong 4 ngày dành cho khách chuyên ngành, sự kiện thu hút 65.000 lượt khách đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.100 doanh nghiệp tham gia. Khoảng 1.300 cuộc gặp giữa các đoàn đại biểu được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm.

Được tổ chức hai năm một lần, Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) là một trong những triển lãm hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, thu hút hơn 50.000 khách tham quan chuyên môn, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lớn cùng hơn 150 hãng hàng không thương mại và vận tải hàng hóa - Ảnh: universalweather

Đây là những con số đáng chú ý, phản ánh sức hút của Singapore Airshow đối với cộng đồng hàng không, quốc phòng và các doanh nghiệp công nghệ quốc tế. Tuy nhiên, điều làm nên nét riêng của sự kiện không chỉ là số lượng đơn vị tham gia mà còn là cách kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chương trình.

Một trong những điểm thu hút khách tham quan là sự kết hợp giữa trưng bày tĩnh và trình diễn trên không. Khách tham quan có thể trực tiếp quan sát máy bay, phương tiện và các sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại khu vực trưng bày, đồng thời theo dõi những màn trình diễn bay của các lực lượng không quân và nhà sản xuất máy bay.

Theo thông tin tổng kết của ban tổ chức, chương trình trình diễn tại kỳ triển lãm năm 2026 có 8 màn biểu diễn, với sự tham gia của 6 lực lượng không quân quốc tế và 2 nhà sản xuất máy bay thương mại. Những màn trình diễn này tạo nên điểm nhấn trực quan, giúp khách tham quan có cơ hội quan sát khả năng vận hành của các loại máy bay trong điều kiện trình diễn thực tế.

Đáng chú ý, Singapore Airshow thiết kế chương trình theo hai nhóm đối tượng. Bốn ngày đầu dành cho khách chuyên ngành, tập trung vào hoạt động giới thiệu sản phẩm, trao đổi kỹ thuật và gặp gỡ đối tác. Hai ngày cuối tuần, từ ngày 7 đến 8/2, triển lãm mở cửa phục vụ công chúng với chương trình Weekend@Airshow. Theo báo cáo tổng kết ngày 9/2/2026, hoạt động này thu hút 60.000 lượt khách tham quan.

Cách tổ chức này giúp đáp ứng đồng thời nhu cầu của giới chuyên môn và công chúng. Trong khi những ngày dành cho khách chuyên ngành tạo điều kiện tập trung vào hoạt động giao lưu, kết nối và tìm hiểu sản phẩm, các ngày mở cửa công chúng đem đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp, quan sát máy bay và tham gia những hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Việc phân chia các nhóm ngày tham quan cũng đặt ra yêu cầu về tổ chức đăng ký, kiểm soát ra vào và quản lý đối tượng tham dự. Theo quy định được công bố trên trang chính thức của Singapore Airshow, khách tham dự các ngày chuyên ngành phải đăng ký với tư cách khách chuyên môn, có thẻ hợp lệ và tuân thủ các quy định tiếp cận khu vực triển lãm. Những quy định này góp phần bảo đảm hoạt động chuyên ngành diễn ra trong điều kiện phù hợp.

Một kinh nghiệm khác từ Singapore Airshow là việc tổ chức các chương trình kết nối và trao đổi chuyên môn song song với hoạt động trưng bày. Tại kỳ triển lãm năm 2026, diễn đàn AeroForum có hơn 50 diễn giả tham gia 15 phiên thảo luận, thu hút gần 1.000 đại biểu. Các chủ đề được đề cập gồm an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, hàng không bền vững, phương tiện bay tiên tiến và xu hướng của lĩnh vực hàng không, quốc phòng.

Như vậy, triển lãm không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra không gian trao đổi kiến thức, cập nhật xu hướng và tìm kiếm những cơ hội hợp tác. Đây là cách làm có thể tham khảo đối với các sự kiện quốc phòng quốc tế, nhất là trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh và nhu cầu kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn ngày càng đa dạng.

Những kinh nghiệm không thể thiếu để tổ chức một triển lãm quốc phòng thành công

Từ ba mô hình tiêu biểu trên có thể thấy, mỗi quốc gia có cách tổ chức và thế mạnh riêng. Tuy nhiên, đằng sau những khác biệt về quy mô, lĩnh vực trưng bày hay cách thức vận hành vẫn có những kinh nghiệm chung đáng chú ý.

Trước hết, cần có kế hoạch tổ chức dài hạn và sự chuẩn bị bài bản. Những triển lãm có thương hiệu quốc tế không hình thành chỉ sau một kỳ tổ chức. Chúng được xây dựng qua nhiều năm, với sự đầu tư liên tục về cơ sở vật chất, năng lực điều hành, chất lượng doanh nghiệp tham gia và dịch vụ dành cho khách hàng. Mỗi kỳ triển lãm cần có sự kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, bổ sung nội dung mới và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thứ hai, công tác quy hoạch không gian và điều hành phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời, khu vực trình diễn, khu hội thảo, khu tiếp đón đại biểu, khu vực báo chí và các hạng mục hậu cần cần được bố trí phù hợp với đặc điểm từng hoạt động. Đặc biệt, đối với triển lãm có trang thiết bị quân sự, công tác vận chuyển, lắp đặt, bảo quản, kiểm soát kỹ thuật và bảo đảm an toàn cần có quy trình chặt chẽ, được phối hợp giữa các bộ phận liên quan.

Thứ ba, cần chú trọng nhu cầu của doanh nghiệp và khách tham quan. Doanh nghiệp cần không gian trưng bày phù hợp, điều kiện giới thiệu sản phẩm và cơ hội gặp gỡ đối tác. Khách chuyên ngành cần thông tin chính xác, khả năng tiếp cận sản phẩm, chuyên gia và các chương trình chuyên môn. Công chúng cần những hoạt động trực quan, dễ tiếp cận và có tính trải nghiệm. Khi các nhóm đối tượng đều được quan tâm, triển lãm sẽ có điều kiện phát huy sức hút và hiệu quả tổ chức.

Thứ tư, hoạt động trình diễn, hội thảo và kết nối cần được coi là những cấu phần quan trọng của sự kiện. Kinh nghiệm từ Eurosatory và Singapore Airshow cho thấy, việc tổ chức các phiên trao đổi chuyên môn, giới thiệu công nghệ, gặp gỡ doanh nghiệp và trình diễn phù hợp sẽ giúp nâng cao giá trị của triển lãm. Những hoạt động này cần được xây dựng thành chương trình cụ thể, có nội dung rõ ràng và được thông tin đầy đủ để khách tham dự chủ động sắp xếp thời gian.

Eurosatory 2026 – EDGE mở rộng sự hiện diện tại châu Âu - Ảnh: edrmagazine

Thứ năm, công tác truyền thông cần được triển khai thống nhất trước, trong và sau triển lãm. Ban tổ chức cần chủ động cung cấp thông tin chính thức, xây dựng trung tâm báo chí, bố trí khu vực tác nghiệp, chuẩn bị tài liệu, hình ảnh và đầu mối hỗ trợ phóng viên. Đối với những nội dung có yêu cầu bảo mật, cần có quy định rõ ràng về phạm vi thông tin, khu vực được phép ghi hình và điều kiện tiếp cận. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác không chỉ giúp báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp của sự kiện.

Cuối cùng, cần đánh giá hiệu quả triển lãm bằng nhiều tiêu chí, thay vì chỉ dựa vào số lượng khách tham quan hay diện tích trưng bày. Số lượng doanh nghiệp, quốc gia, đoàn đại biểu, cuộc gặp gỡ và hợp đồng được công bố là những chỉ số quan trọng. Bên cạnh đó, mức độ hài lòng của doanh nghiệp, chất lượng các cuộc kết nối, hiệu quả hoạt động chuyên môn và khả năng duy trì sự tham gia ở những kỳ tiếp theo cũng cần được quan tâm. Đây là cơ sở để ban tổ chức nhìn nhận đầy đủ kết quả, xác định những khâu còn hạn chế và có phương án nâng cao chất lượng tổ chức.

Hướng tới một kỳ triển lãm ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả

Những kinh nghiệm từ IDEX/NAVDEX, Eurosatory và Singapore Airshow cho thấy, để tổ chức thành công một triển lãm quốc phòng quốc tế, không có một công thức duy nhất. Mỗi mô hình đều được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế, thế mạnh và định hướng tổ chức riêng. Tuy nhiên, điểm chung là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quy trình điều hành chuyên nghiệp, nội dung phong phú và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của các nhóm tham dự.

Đối với Việt Nam, việc tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2026 (từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại Sân bay Gia Lâm, Hà Nội)là dịp để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện quốc phòng có quy mô quốc tế. Những bài học về quy hoạch không gian, phân luồng khách, bảo đảm an toàn, tổ chức trình diễn, kết nối doanh nghiệp, phục vụ báo chí và đánh giá hiệu quả sau sự kiện đều có giá trị tham khảo thiết thực.

Điều cần hướng tới không chỉ là một kỳ triển lãm diễn ra an toàn, thông suốt, thu hút đông đảo doanh nghiệp và khách tham quan, mà còn là khả năng tạo dựng một sự kiện có chất lượng chuyên môn, tính chuyên nghiệp và sức hấp dẫn lâu dài. Khi mỗi kỳ triển lãm đều để lại những kết quả cụ thể, đem đến trải nghiệm tốt cho đơn vị tham gia và khách tham quan, thương hiệu triển lãm quốc phòng quốc tế của Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững.

Từ kinh nghiệm của các quốc gia có thể thấy, quy mô tạo nên sức hút ban đầu, nhưng chất lượng tổ chức mới là yếu tố quyết định trải nghiệm của doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan. Đó cũng là thước đo quan trọng để một triển lãm quốc phòng từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống các sự kiện chuyên ngành quốc tế.