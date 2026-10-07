Từ những trang sách, mở hành trình học tập suốt đời

Học sinh lắng nghe cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc Lệ trao đổi các bài học từ sách

Mở cánh cửa tri thức

Trong không khí sôi nổi của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1 - 7/10, Thư viện tỉnh (cơ sở 2) đã phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Hàm Liêm, xã Hàm Liêm tổ chức nhiều hoạt động đưa sách đến gần hơn với học sinh. Không gian sân trường bỗng trở thành một “thư viện” đầy màu sắc, nơi mỗi trang sách mở ra một câu chuyện và mỗi hoạt động lại khơi thêm sự tò mò, khám phá.

Tuần lễ học tập được triển khai tại Trường Tiểu học và THCS Hàm Liêm, xã Hàm Liêm

Không chỉ đọc sách, các em còn được tham gia nhặt bóng, nhìn hình tìm tên sách, viết cảm nhận về những cuốn sách mình yêu thích... Những trò chơi được lồng ghép khéo léo, biến việc đọc thành một trải nghiệm trực quan, vui nhộn, giúp học sinh chủ động tương tác với sách thay vì chỉ tiếp nhận một cách thụ động.

Bà Phạm Thị Phúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hàm Liêm cho biết: “Nhà trường luôn quan tâm xây dựng thói quen đọc sách, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức. Việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cũng là dịp để giáo viên, học sinh cùng nhìn nhận rõ hơn vai trò của đọc sách đối với việc tự học và phát triển bản thân”.

Từ những trang sách, câu chuyện về học tập vì thế không dừng lại ở phạm vi một tiết học hay một môn học. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lệ - giáo viên môn Lịch sử cho rằng, đọc sách không chỉ giúp học sinh tiếp nhận thêm kiến thức mà còn tạo cơ hội để các em tìm hiểu những vấn đề ngoài nội dung bài học. Khi có thói quen đọc, học sinh biết đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin và tự khám phá những điều mình quan tâm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành năng lực tự học.

Học sinh lựa chọn sách tại xe thư viện lưu động để đọc

Tham gia sôi nổi các hoạt động trong buổi ngoại khóa, em Nguyễn Hạnh Nguyên - lớp 9/3 Trường Tiểu học và THCS Hàm Liêm chia sẻ: “Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới, cung cấp thêm kiến thức, cách nhìn và những câu chuyện để người đọc suy ngẫm. Vì thế, duy trì thói quen đọc sách giúp em phát triển khả năng tư duy, diễn đạt, đồng thời có thêm cách thư giãn và hỗ trợ việc học tập tốt hơn”.

Để mỗi ngày đều là một ngày học

Từ nhà trường, hành trình học tập ấy đang được mở rộng bằng những phương thức tiếp cận mới. Ông Nguyễn Quý Đức - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Bên cạnh việc đưa sách đến gần bạn đọc, Thư viện tỉnh còn tạo điều kiện để người học tiếp cận sách điện tử, sách nói, tài nguyên thông tin số, học liệu mở và các nguồn tư liệu có nguồn gốc rõ ràng. Qua đó, việc đọc và tự học không còn bó hẹp trong không gian thư viện truyền thống, mà có thể diễn ra ở nhiều nơi, vào nhiều thời điểm và khuyến khích người học biết vận dụng kiến thức vào học tập, công việc, đời sống.

Học sinh sử dụng máy tính tìm kiếm tư liệu tại xe thư viện lưu động Thư viện tỉnh

Cùng với sự đa dạng của nguồn học liệu, không gian học tập cũng đang mở rộng trên môi trường số. Các hoạt động của thư viện cũng đang góp phần cụ thể hóa chủ đề tuần lễ: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Học sinh nhận các phần quà từ Thư viện tỉnh

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời vì thế không chỉ là dịp để đọc thêm một cuốn sách hay tham gia một hoạt động trải nghiệm. Điều được hướng tới là hình thành nhu cầu học tập thường xuyên, khả năng tự cập nhật kiến thức và thích ứng trước những thay đổi của cuộc sống. Khi việc học được mở rộng từ nhà trường đến gia đình, thư viện và môi trường số, mỗi không gian đều có thể trở thành nơi tiếp nhận tri thức, còn mỗi người đều có thể chủ động làm giàu hiểu biết của mình.

Thư viện tỉnh đang từng bước tổ chức không gian học tập số gắn với sách và trải nghiệm công nghệ. Trong đó, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được sử dụng như những công cụ hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng và kiểm chứng thông tin.