Từ những tấm huy chương đến khát vọng khoa học của Việt Nam

Những tấm huy chương là dấu mốc của tài năng và nỗ lực, nhưng hành trình phát triển của những người trẻ yêu khoa học còn tiếp tục sau mỗi kỳ Olympic.

Đó là niềm tự hào xứng đáng của giáo dục Việt Nam. Mỗi tấm huy chương là kết quả của tài năng, sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình. Những thành tích ấy không chỉ mang lại niềm vui cho ngành giáo dục mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu khoa học và khát vọng chinh phục tri thức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Nhưng bên cạnh niềm tự hào ấy, có lẽ còn một câu hỏi khác cũng quan trọng không kém: điều gì sẽ diễn ra với những tài năng ấy sau khi các em bước xuống bục nhận giải?

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) được tổ chức tại Việt Nam là dịp để nhìn lại câu chuyện này từ một góc độ rộng hơn. Không chỉ là cơ hội để các quốc gia cùng tranh tài và chia sẻ niềm đam mê khoa học, đây còn là cơ hội để chúng ta suy nghĩ nghiêm túc hơn về cách xây dựng những điều kiện cần thiết để các tài năng trẻ có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển lâu dài trên chính quê hương mình.

Từ những cá nhân xuất sắc đến năng lực của cả hệ thống

Trong nhiều năm, thành tích Olympic quốc tế của Việt Nam được xây dựng từ những cá nhân xuất sắc, từ sự tận tâm của các thầy cô giáo và nỗ lực phi thường của từng học sinh. Đó là một mô hình đã mang lại nhiều thành công và rất nhiều niềm tự hào cho đất nước.

Tuy nhiên, khoa học hiện đại không chỉ được tạo nên bởi những cá nhân xuất chúng. Đằng sau mỗi công trình nghiên cứu lớn, mỗi phát minh công nghệ quan trọng hay mỗi bước tiến của khoa học thường là sự kết hợp của các nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm hiện đại, các chương trình đào tạo dài hạn và một môi trường học thuật đủ khả năng nuôi dưỡng những ý tưởng trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Tài năng trẻ cần môi trường học thuật và hạ tầng nghiên cứu để phát triển lâu dài.

Một quốc gia có thể đào tạo ra những học sinh rất giỏi. Nhưng để những học sinh giỏi ấy tiếp tục trở thành các nhà khoa học, kỹ sư hay chuyên gia công nghệ hàng đầu, điều cần thiết không chỉ là những kỳ thi hay các chương trình bồi dưỡng tài năng, mà còn là năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của cả một hệ thống.

Đó cũng là lý do nhiều quốc gia đầu tư mạnh mẽ cho các trường đại học nghiên cứu, các viện khoa học và hạ tầng công nghệ dài hạn. Bởi suy cho cùng, sức mạnh khoa học của một quốc gia không chỉ được tạo nên từ những cá nhân xuất sắc mà còn từ khả năng tạo ra môi trường để những cá nhân ấy có thể tiếp tục phát triển và cống hiến.

Thiên văn học không chỉ là chuyện của những vì sao

Trong suy nghĩ của nhiều người, thiên văn học là lĩnh vực của những ngôi sao rất xa và những câu hỏi dường như ít liên quan đến cuộc sống thường ngày. Nhưng thực tế, nghiên cứu vũ trụ ngày nay đang đứng ở giao điểm của nhiều công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ XXI.

Các kính thiên văn và đài quan sát hiện đại tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và điện toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, các công nghệ không gian như vệ tinh, định vị, viễn thông và quan sát Trái Đất đang ngày càng trở thành những hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

Đầu tư hạ tầng khoa học và môi trường nghiên cứu là nền tảng nuôi dưỡng các thế hệ nhà khoa học tương lai.

Theo báo cáo công bố năm 2024 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và McKinsey & Company, nền kinh tế không gian toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô khoảng 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2035. Điều đó cho thấy đầu tư cho khoa học không gian ngày nay không chỉ là đầu tư cho những câu hỏi về vũ trụ, mà còn là đầu tư cho năng lực khoa học nền tảng và những công nghệ có thể định hình năng lực cạnh tranh quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Khi đại học trở thành hạ tầng của đổi mới sáng tạo

Trong những năm gần đây, giáo dục đại học Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý. Nếu trước đây nhiều trường đại học chủ yếu cạnh tranh bằng quy mô đào tạo hoặc số lượng ngành học, thì ngày càng nhiều cơ sở giáo dục bắt đầu đầu tư cho nghiên cứu, cho khoa học cơ bản và cho các hạ tầng học thuật dài hạn.

Đó là những phòng thí nghiệm chuyên sâu, những nhóm nghiên cứu mạnh, các chương trình đào tạo tài năng STEM và những lĩnh vực khoa học nền tảng cần nhiều năm đầu tư để tạo ra kết quả.

Đại học Phenikaa xây dựng môi trường học thuật và nghiên cứu, góp phần nuôi dưỡng các thế hệ tài năng khoa học tương lai.

Đại học Phenikaa là một trong những đơn vị lựa chọn đi theo hướng này thông qua việc đầu tư phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, xây dựng hạ tầng nghiên cứu và mở rộng các chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc đồng hành cùng IOAA 2026, xây dựng Nhà chiếu hình Vũ trụ Phenikaa và triển khai chương trình đào tạo Vật lý thiên văn và Khoa học dữ liệu không gian không chỉ phục vụ mục tiêu đào tạo của riêng nhà trường, mà còn phản ánh mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái khoa học và công nghệ của Việt Nam trong dài hạn.

Điều gì diễn ra sau bục nhận giải?

Những tấm huy chương Olympic luôn là niềm tự hào của giáo dục Việt Nam và chắc chắn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh trong tương lai.

Nhưng bên cạnh niềm tự hào ấy, có lẽ điều quan trọng không kém là chúng ta sẽ làm gì để những tài năng trẻ ấy tiếp tục phát triển sau các kỳ thi, sau những bảng xếp hạng và sau những lễ trao giải.

Những tấm huy chương rồi sẽ được lưu giữ như những dấu mốc đẹp trong hành trình của mỗi cá nhân. Nhưng điều còn lại lâu dài hơn là những nhà khoa học mà một quốc gia giữ được, những phòng thí nghiệm mà quốc gia ấy xây dựng được và những công nghệ được tạo ra trên chính mảnh đất của mình.

Có lẽ, ý nghĩa lớn hơn của việc Việt Nam đăng cai một kỳ Olympic khoa học quốc tế như IOAA 2026 không chỉ nằm ở việc tổ chức thành công một sự kiện học thuật quốc tế, mà còn ở cơ hội để chúng ta cùng suy nghĩ về cách xây dựng một môi trường đủ tốt để những người trẻ yêu khoa học có thể tiếp tục trưởng thành và cống hiến ngay tại Việt Nam.

Bởi tương lai khoa học của một quốc gia không chỉ được tạo nên bởi những thành tích trong hiện tại, mà còn được quyết định bởi cách quốc gia đó đầu tư cho những con người sẽ tạo ra các thành tựu của tương lai.