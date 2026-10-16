Từ những nỗi lo về an toàn giao thông

Bài viết “Bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa lũ” đăng trên Báo Quảng Trị điện tử ngày 14/9 đã phản ánh ý kiến của người dân khu vực xã Nam Cửa Việt về tình trạng xuống cấp của cầu Bồ Bản, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Sau khi bài báo đăng tải, cơ quan chức năng liên quan đã lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng phương tiện qua cầu để bảo đảm an toàn.

Đoạn đường từ Km23 đến Km24 trên Quốc lộ 9, nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân lo ngại - Ảnh: P.X.D

Tuy nhiên, một số lái xe thường xuyên đi lại qua cầu và người dân mong muốn cơ quan chức năng tu bổ, nâng cấp hay xây mới chiếc cầu này nhằm hạn chế tối đa những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra (đã có tai nạn giao thông gây chết người tại đây).

Tại thôn Cam Thành, xã Cam Lộ, tuyến đường nối xóm Bàu ở khu vực cao với xóm Nà ở khu vực thấp, ven sông Hiếu, cũng đã xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Không chỉ người dân địa phương, những người có quan hệ họ hàng hoặc thường xuyên đến đây để giao thương, vận chuyển hàng hóa cũng mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư, cải tạo.

Ông Nguyễn Lực, người dân xóm Nà cho biết: Con đường này hình thành đã lâu, hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là khi thôn xóm có đám cưới, đám tang và người ốm đau phải đi bệnh viện...

Được biết, UBND xã Cam Lộ đã xúc tiến việc đề xuất đầu tư tuyến đường mới. Trong thời gian chờ phương án đầu tư được xem xét, việc bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ, vẫn là yêu cầu cần được quan tâm.

Tuyến đường qua địa bàn xã Hiếu Giang tiếp giáp xã Hướng Hiệp kết nối với vùng phía tây xã Hướng Hóa qua thời gian khai thác, một số đoạn cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đi lại của người dân.

Ông Hồ Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho hay: “Tuyến đường có quá nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, đi lại hết sức khó khăn. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần sửa chữa những chỗ xuống cấp nghiêm trọng để người dân có thể đi lại được an toàn và yên tâm hơn”.

Trên Quốc lộ 9, đoạn từ khoảng Km23 đến Km24, theo hướng Đông Hà lên Lao Bảo, với một con dốc cao và dài đổ xuống phía tây thuộc thôn Cam Thành, xã Cam Lộ. Khu vực này có 2 trường tiểu học và mầm non nằm cạnh nhau và sát đường, lại có thêm một chợ dân sinh tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất cao.

Từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng quản lý đường bộ đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h đối với xe tải, xe khách vào 3 khung giờ cao điểm buổi sáng, trưa và chiều; đồng thời lắp gờ giảm tốc dưới chân dốc. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa giải quyết triệt để mối lo về tốc độ phương tiện. Bên cạnh đó, tiếng ồn và rung động khi xe tải nặng, nhất là xe đầu kéo, đi qua khiến một số hộ dân sống ven đường lo ngại về tình trạng nứt tường, ảnh hưởng đến công trình nhà ở.

Ông Nguyễn Nhạc, một người dân sinh sống ở khu vực này chia sẻ: “Cần hạn chế tốc độ cả ngày lẫn đêm, lắp đặt camera theo dõi tốc độ thì bảo đảm an toàn hơn và nên bỏ gờ giảm tốc vì xe tải nặng chạy qua gờ gây chấn động, nứt tường nhà dân. Rất mong cấp trên sớm quan tâm, xem xét và giải quyết”.

Trung tá Trần Đăng Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, cho biết: "Lực lượng chức năng xác nhận những ý kiến phản ánh của người dân đoạn từ khu vực Km23 đến Km24 trên Quốc lộ 9 là có cơ sở thực tế. Đơn vị đã gắn các biển báo hạn chế tốc độ, biển cảnh báo về họp chợ và đã thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan quản lý đường bộ liên quan cần xem xét thực địa, để có biện pháp xử lý phù hợp hơn nữa, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân và góp phần bảo đảm ATGT trên tuyến đường này".

Từ thực tế tại các tuyến đường, cây cầu nói trên, bên cạnh những giải pháp bảo đảm ATGT trước mắt, việc từng bước khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông cũng là yêu cầu cần thiết. Trong đó, cần ưu tiên xử lý những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao, đồng thời nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần bảo đảm an toàn đi lại và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.