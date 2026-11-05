Từ những nhà ga cổ đến cơ hội hợp tác du lịch Việt - Pháp

Kiến trúc ga Đà Lạt mang hơi hướng ga Trouville - Deauville ở vùng Normandy của nước Pháp. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy ngoại giao văn hóa - kinh tế ngành đường sắt, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) vừa tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Ga Hải Phòng và Ga Pontorson Mont-St Michel, đồng thời tiến hành gắn biển kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville - Deauville.

Tại lễ ký kết, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR)mong muốn quan hệ kết nghĩa sẽ phát triển thành những hoạt động hợp tác thiết thực trên 3 hướng: trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà ga; chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; thúc đẩy quảng bá và xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt.

Đại diện các bên tại lễ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Để phát triển mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa ga Pontorson Mont-St Michel và ga Hải Phòng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) thống nhất thành lập nhóm công tác (gọi là ban chỉ đạo), gồm 2 trưởng ga và các nhân sự hỗ trợ cần thiết. Ban chỉ đạo sẽ họp định kỳ ít nhất mỗi năm/lần để đánh giá quá trình hợp tác và thảo luận về các công việc tiếp theo.

Trước đó, ngày 7/5/2026, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) đã có thỏa thuận ký kết kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville - Deauville tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vào .

Ga Hải Phòng và ga Đà Lạt là hai nhà ga Pháp cổ, có kiến trúc độc đáo, được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay. Đây là những nhà ga có giá trị đặc biệt về văn hóa, kiến trúc, lịch sử và gắn với lịch sử hình thành, phát triển đường sắt Việt Nam.

Ga Hải Phòng (xây dựng năm 1901) kết nối tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc). Nhà ga được chính thức đưa vào khai thác từ 1902. Với giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc, nhà ga đã trở thành biểu tượng và là một điểm đến thu hút khách du lịch khi đến với thành phố Cảng. Năm 2025, Ga Hải Phòng chính thức được công nhận là “Điểm du lịch”.

Ga Đà Lạt được xây dựng trong giai đoạn 1932 - 1938 bởi các kiến trúc sư người Pháp, ga Đà Lạt tại cao nguyên Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) được xem là một trong những nhà ga cổ kính của Đông Dương, được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 2001. Tuyến Đà Lạt - Trại Mát là tuyến đường sắt duy nhất còn lại nằm trên tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt kết nối thành phố cao nguyên với Phan Rang (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Tuyến Đà Lạt - Trại Mát là tuyến đường sắt duy nhất còn lại nằm trên tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Chính Ga Trouville - Deauville ở vùng Normandy đã khơi nguồn cảm hứng cho các kiến trúc sư Pháp tạo nên vẻ đẹp của Ga Đà Lạt gần một thế kỷ trước.

Tại Pháp, ga Pontorson là cửa ngõ đến với Mont-Saint-Michel; ga Trouville - Deauville kết nối du khách với những điểm đến nổi tiếng của vùng Normandie.

Có nhiều nét tương đồng với ga Đà Lạt, nhà ga Trouville - Deauville tại vùng Normandy (Pháp) cũng được thiết kế theo cảm hứng Art Deco kết hợp các yếu tố kiến trúc bản địa. Cả hai nhà ga đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, gắn với những hành trình tham quan, trải nghiệm và khám phá văn hóa địa phương.

Nhà ga hiện nay không chỉ là nơi đón, trả khách mà đã trở thành nơi giao lưu văn hóa. Tại đây, du khách được hòa nhập, gặp gỡ, sử dụng dịch vụ tại nhà ga, tiếp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau từ nhiều nơi trong nước và quốc tế.

Nhà ga là những tòa đa chức năng với dịch vụ dành cho hành khách, cửa hàng thương mại, hệ thống thiết bị và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời là một phần của cảnh quan đô thị và đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển của người dân, sự sôi động của khu vực xung quanh.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) chia sẻ, điểm gặp nhau giữa bốn nhà ga không chỉ là dấu ấn kiến trúc và những câu chuyện lịch sử. Đó còn là khả năng đưa nhà ga trở thành cửa ngõ của trải nghiệm du lịch, một không gian văn hóa gần gũi với cộng đồng, và một đầu mối giao thông thuận tiện, hấp dẫn đối với hành khách.

Việc kết nghĩa giữa các nhà ga Việt Nam và Pháp không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị di sản kiến trúc, lịch sử mà còn mở ra hướng hợp tác mới trong phát triển du lịch đường sắt. Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, khai thác lợi thế văn hóa và kết nối các điểm đến, những nhà ga cổ có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy giao lưu quốc tế. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản gắn với phát triển bền vững ngành đường sắt.