Lấy việc làm để thuyết phục

Ở thôn Suối Bu, xã Văn Chấn, những đồi quế, nương chè Shan tuyết, diện tích tre măng Bát độ đang mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân. Đằng sau sự chuyển đổi ấy là cách làm của chi bộ: Đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Với Bí thư Chi bộ Vàng A Dơ, tuyên truyền, vận động không chỉ là phổ biến nghị quyết trong các buổi sinh hoạt mà phải bắt đầu từ những việc cụ thể, sát với nhu cầu của bà con. Khi vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cán bộ, đảng viên phải trực tiếp làm trước, chứng minh hiệu quả để người dân tin tưởng và làm theo.

Đảng viên Mùa A Cang là một trong những người tiên phong. Trên diện tích hơn 2ha quế và hơn 200 gốc tre Bát độ, mô hình sản xuất của gia đình mang lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh còn chia sẻ kinh nghiệm, vận động các hộ trong thôn cùng thay đổi phương thức sản xuất.

Chi bộ Suối Bu hiện có 71 đảng viên, trong đó hơn 10 người có mô hình sản xuất cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Những mô hình này góp phần tạo niềm tin, giúp bà con có thêm động lực thay đổi cách nghĩ, cách làm. Toàn thôn đã hình thành vùng sản xuất với 100ha quế, 70ha chè Shan tuyết, 20ha tre măng Bát độ và 10ha sa nhân. Thu nhập bình quân đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,23%.

Từ câu chuyện ở Suối Bu có thể thấy, tuyên truyền hiệu quả không chỉ là nói cho người dân biết nên trồng cây gì, nuôi con gì, mà quan trọng hơn là hướng dẫn cách làm, giúp họ nhìn thấy hiệu quả và có thêm niềm tin để thay đổi. Khi cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện, lời vận động có thêm sức nặng.

Cũng tại xã Văn Chấn, ở thôn Ao Sen, Trưởng thôn Hoàng Văn Nghĩa lựa chọn cách vận động bắt đầu từ những diện tích đất sản xuất còn chưa được khai thác hiệu quả. Trước đây, sau hai vụ lúa, nhiều diện tích thường bị bỏ trống. Ông đã kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn người dân đưa ớt xanh, dưa chuột, bí lấy hạt và rau màu vào sản xuất.

Từ những hộ làm trước có hiệu quả, diện tích chuyển đổi ngày càng được mở rộng. Bà Hà Thị Mạc, người dân trong thôn cho biết, sau khi chuyển từ trồng lúa sang trồng ớt, dưa chuột, hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần. Nhờ thay đổi phương thức canh tác, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Không chỉ vận động phát triển sản xuất, ông Nghĩa còn cùng người dân bàn bạc, thống nhất đóng góp xây dựng hạ tầng. Từ năm 2025 đến thời điểm bài báo phản ánh, người dân Ao Sen tự nguyện hiến hơn 6.000m² đất, đóng góp hơn 300 triệu đồng để mở rộng, làm mới 3,5km đường giao thông. Nhiều gia đình tự nguyện dành đất, tháo dỡ công trình trên đất để phục vụ lợi ích chung.

Từ Suối Bu đến Ao Sen, cách làm có thể khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm: Cán bộ cơ sở không đứng ngoài cuộc sống của người dân. Họ trực tiếp làm, hướng dẫn, lắng nghe và cùng bà con tháo gỡ những vấn đề đặt ra. Chính sự gương mẫu ấy tạo nên sức thuyết phục bền vững hơn những lời vận động đơn thuần.

Đổi mới cách đưa chính sách đến với người dân

Những câu chuyện ở Văn Chấn, Phúc Lợi ở tỉnh Lào Cai cho thấy vai trò của tuyên truyền bằng hành động, nhưng trong bối cảnh hiện nay, công tác truyền thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn đòi hỏi những phương thức linh hoạt hơn.

Một chính sách được ban hành có thể nhanh chóng phổ biến qua văn bản, hội nghị, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, thông tin đã đến với người dân chưa đồng nghĩa họ đã hiểu đầy đủ và biết cách thực hiện. Ở những địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và điều kiện tiếp cận thông tin khiến việc tuyên truyền cần được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Người trẻ có thể tiếp cận chính sách qua điện thoại thông minh, mạng xã hội; người cao tuổi lại quen nghe thông tin qua hệ thống truyền thanh hoặc trao đổi trực tiếp tại nhà văn hóa thôn. Có người cần được hướng dẫn bằng hình ảnh, video; có người cần giải thích bằng tiếng dân tộc và những ví dụ gần gũi. Vì vậy, truyền thông ở vùng cao không thể chỉ dựa vào một kênh duy nhất. Cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp, truyền thanh cơ sở, báo chí, sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc và nền tảng số. Mỗi hình thức có ưu thế riêng, bổ sung cho nhau để thông tin đến đúng người, đúng nhu cầu.

Thực tiễn triển khai Dự án 10 tại Lào Cai cho thấy ngành Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã chú trọng nâng cao năng lực cho lực lượng tuyên truyền ở cơ sở. Toàn tỉnh tổ chức tập huấn với 5.761 lượt người có uy tín và trưởng thôn tham gia; tổ chức 11 đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho 605 đại biểu.

Tuy nhiên, hiệu quả truyền thông giữa các địa bàn vẫn chưa đồng đều. Ở một số nơi, tuyên truyền còn nặng về hình thức, sản phẩm bằng tiếng dân tộc chưa phong phú; việc nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận có thời điểm chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế về kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương thức truyền thông hiện đại.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai, ngành sẽ tham mưu tiếp tục nâng cao năng lực cho người có uy tín và lực lượng tuyên truyền cơ sở; đổi mới tập huấn theo hướng gắn kiến thức chính sách với những vấn đề cụ thể trong đời sống. Cùng với số hóa tài liệu, ngành phát huy hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và phát triển sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Định hướng này cho thấy đổi mới truyền thông không đơn thuần là bổ sung phương tiện hiện đại, mà phải đồng bộ từ nội dung, con người đến cách thức chuyển tải. Đặc biệt, cần tránh tình trạng quá phụ thuộc vào nền tảng số trong khi điều kiện hạ tầng, thiết bị và kỹ năng công nghệ của người dân vùng sâu, vùng xa còn khác nhau.

Đo hiệu quả bằng sự thay đổi

Một yêu cầu quan trọng của truyền thông chính sách là giúp người dân không chỉ biết quyền lợi mà còn hiểu trách nhiệm, điều kiện và cách thức tham gia thực hiện. Khi được cung cấp thông tin đầy đủ, người dân có thể chủ động lựa chọn phương án phát triển kinh tế, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện chính sách.

Từ những gia đình hiến đất làm đường ở Phúc Lợi đến các mô hình kinh tế ở Suối Bu, Ao Sen, có thể thấy sự chuyển biến trong nhận thức được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Người dân không chỉ tiếp nhận chủ trương mà đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, góp sức xây dựng hạ tầng và cùng giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Bởi vậy, hiệu quả tuyên truyền không nên chỉ được đo bằng số hội nghị, số lượt người tham dự hay số lượng tin, bài được đăng tải. Điều quan trọng hơn là người dân có hiểu chính sách rõ hơn, có chủ động tiếp cận nguồn lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm và tích cực tham gia các công việc chung hay không.

Muốn vậy, nội dung tuyên truyền phải xuất phát từ nhu cầu thực tế; thông tin cần ngắn gọn, dễ hiểu, có hướng dẫn cụ thể và được kiểm chứng. Những ý kiến, vướng mắc từ người dân cần được tiếp nhận, giải đáp kịp thời. Người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ và cán bộ cơ sở phải thực sự trở thành cầu nối hai chiều giữa chính quyền với cộng đồng.

Từ những người đi trước ở Phúc Lợi đến các đảng viên tiên phong ở Suối Bu, người trưởng thôn trách nhiệm ở Ao Sen, thực tiễn cho thấy niềm tin vẫn là yếu tố quyết định sức thuyết phục của công tác tuyên truyền. Công nghệ có thể giúp thông tin đi nhanh và xa hơn, nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống vẫn cần những con người hiểu dân, gần dân, gương mẫu và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đổi mới truyền thông vì thế không chỉ là đưa văn bản lên môi trường mạng hay thay tiếng loa bằng chiếc điện thoại. Đó là chuyển từ phổ biến một chiều sang đối thoại, từ tuyên truyền chung sang giải thích theo nhu cầu, từ đo đếm hoạt động sang đánh giá bằng kết quả thực tế.

Khi người dân hiểu đúng, tin tưởng và chủ động tham gia, chính sách mới thực sự trở thành nguồn lực phát triển. Và khi ấy, tiếng nói chính sách không còn dừng lại ở bản tin hay hội nghị, mà được nối dài bằng những việc làm cụ thể trong từng gia đình, từng thôn, bản trên vùng cao Lào Cai.