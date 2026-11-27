Từ hội nghị đến từng nếp nhà

Khi chính sách được ban hành có thể được phổ biến rộng rãi qua văn bản, hội nghị, hệ thống thông tin đại chúng. Nhưng để người dân hiểu rõ chính sách liên quan thế nào đến gia đình mình, cần có quá trình giải thích, trao đổi và hướng dẫn cụ thể.

Ở những thôn, bản vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn khác nhau, vai trò của người có uy tín càng trở nên quan trọng. Họ là những người sinh sống lâu năm tại địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, biết hoàn cảnh từng gia đình và có tiếng nói trong cộng đồng. Khi có chủ trương mới, những người này có thể giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi, sử dụng những ví dụ từ chính cuộc sống của bà con để làm rõ điều còn chưa hiểu.

Có những nội dung chỉ cần một lần phổ biến là người dân nắm được. Nhưng cũng có vấn đề liên quan đến đất đai, sinh kế, hôn nhân, bình đẳng giới, bảo tồn văn hóa hay thực hiện quy định pháp luật cần được trao đổi nhiều lần. Người có uy tín có điều kiện gặp gỡ từng hộ, lắng nghe những băn khoăn cụ thể và kiên trì vận động.

Cách làm ấy không tạo ra sự thay đổi tức thời, nhưng có thể từng bước tháo gỡ những nhận thức chưa đầy đủ, những tập quán đã ăn sâu trong đời sống và những tâm lý còn e ngại trước cái mới. Đặc biệt, khi người tuyên truyền hiểu được ngôn ngữ và văn hóa của cộng đồng, thông tin chính sách sẽ bớt xa lạ, dễ tiếp nhận hơn.

Đánh giá kết quả triển khai Dự án 10, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai cho biết, một trong những dấu ấn trong công tác tuyên truyền, vận động của tỉnh là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Để nâng cao năng lực cho lực lượng này, ngành đã tổ chức các hội nghị tập huấn với 5.761 lượt người có uy tín và trưởng thôn tham gia; đồng thời tổ chức 11 đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho 605 đại biểu điển hình tiên tiến.

Những con số ấy phản ánh sự quan tâm trong việc trang bị kiến thức, cập nhật thông tin và tạo điều kiện để người có uy tín trao đổi kinh nghiệm. Nhưng giá trị của hoạt động tập huấn không chỉ nằm ở số lượt người tham dự. Điều quan trọng là sau mỗi lớp học, những kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật được vận dụng như thế nào trong công việc hằng ngày tại cộng đồng.

Người hiểu bản làng, nói điều dân cần

Ở mỗi địa bàn, nội dung người dân quan tâm có thể khác nhau. Có nơi bà con cần được hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi nghề; nơi khác lại quan tâm đến đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, xây dựng hạ tầng hoặc các quy định liên quan đến đời sống cộng đồng.

Bởi vậy, tuyên truyền hiệu quả không thể chỉ dựa vào một nội dung hay một cách làm chung cho tất cả. Người có uy tín cần biết lựa chọn vấn đề người dân đang quan tâm, giải thích theo cách dễ hiểu và gắn chính sách với hoàn cảnh cụ thể.

Trong công tác giảm nghèo, chẳng hạn, tuyên truyền không chỉ là thông báo về các chương trình hỗ trợ. Điều cần thiết hơn là giúp người dân hiểu điều kiện thụ hưởng, cách tiếp cận nguồn lực và trách nhiệm của gia đình trong quá trình vươn lên. Nếu chỉ trông chờ vào hỗ trợ mà thiếu sự chủ động thay đổi cách làm ăn, hiệu quả giảm nghèo khó có thể bền vững.

Trong xây dựng nông thôn mới, người có uy tín có thể giúp cộng đồng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc hiến đất, đóng góp ngày công, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ công trình sau đầu tư. Những việc làm tưởng như nhỏ nhưng lại gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của từng hộ.

Đối với việc xóa bỏ hủ tục, phòng ngừa tảo hôn, giữ gìn bản sắc văn hóa, vai trò của người có uy tín càng đòi hỏi sự kiên trì và cách tiếp cận phù hợp. Không thể chỉ dựa vào những lời kêu gọi chung chung để thay đổi tập quán đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Cần giải thích rõ tác động của hủ tục, phân tích những hệ lụy đối với sức khỏe, tương lai của trẻ em và sự phát triển của gia đình; đồng thời tôn trọng những giá trị văn hóa tốt đẹp cần được bảo tồn.

Một điểm quan trọng khác là người có uy tín không chỉ truyền đạt thông tin từ chính quyền đến người dân. Họ còn là người tiếp nhận và phản ánh những ý kiến từ cơ sở. Những băn khoăn về chính sách, những khó khăn khi tiếp cận nguồn hỗ trợ, những bất cập trong tổ chức thực hiện nếu được phản ánh kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin để điều chỉnh, tháo gỡ. Vì vậy, vai trò của người có uy tín cần được nhìn nhận theo cả hai chiều: Đưa chủ trương, chính sách đến với cộng đồng và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng đến cấp ủy, chính quyền.

Khi niềm tin trở thành nguồn lực phát triển

Những chuyển biến trong đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai những năm qua có sự đóng góp của nhiều chương trình, chính sách và nguồn lực đầu tư. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận và huy động người dân tham gia thực hiện.

Theo số liệu, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,73%/năm, vượt mục tiêu Trung ương giao. Đến năm 2025, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 96% số thôn có đường được cứng hóa. Đây là những kết quả có ý nghĩa đối với việc cải thiện điều kiện sống, mở rộng cơ hội sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Không thể quy những kết quả đó cho riêng công tác tuyên truyền hay vai trò của người có uy tín. Đằng sau mỗi chỉ tiêu là nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự tham gia của nhân dân. Tuy nhiên, nếu thiếu sự đồng thuận và chủ động của cộng đồng, nhiều chính sách sẽ khó phát huy đầy đủ hiệu quả.

Nhìn từ câu chuyện ở Phúc Lợi trong kỳ trước, việc người dân tự nguyện hiến đất, góp kinh phí và ngày công xây dựng đường giao thông cũng là biểu hiện cụ thể của quá trình chuyển biến ấy. Khi người dân hiểu lợi ích của công trình và tin tưởng vào người vận động, họ sẵn sàng tham gia bằng những việc làm phù hợp với điều kiện của gia đình.

Đó cũng là giá trị cốt lõi mà Dự án 10 hướng tới: Không chỉ phổ biến thông tin, biểu dương điển hình hay tổ chức tập huấn, mà còn góp phần khơi dậy vai trò chủ thể của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để phát huy tốt hơn vai trò của người có uy tín, việc quan tâm, động viên và cung cấp thông tin cần được duy trì thường xuyên. Nội dung tập huấn phải sát với những vấn đề đang đặt ra ở địa bàn; tài liệu cần dễ hiểu, có thể sử dụng trong các cuộc trao đổi tại thôn, bản. Cùng với đó, cần có cơ chế tiếp nhận và phản hồi những kiến nghị do người có uy tín chuyển tải, tránh tình trạng họ vận động người dân nhưng những vướng mắc thực tế lại chậm được giải quyết.

Uy tín trong cộng đồng được hình thành qua thời gian, bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực. Vì vậy, không thể chỉ nhìn nhận người có uy tín qua danh sách hay số lần tham gia hội nghị. Điều cần quan tâm là họ đang làm gì ở địa bàn, đã giúp tháo gỡ vấn đề nào và có tạo được chuyển biến trong cộng đồng hay không.

Ở vùng cao, một lời giải thích đúng lúc có thể giúp người dân hiểu rõ chính sách; một sự kiên trì có thể tháo gỡ những băn khoăn kéo dài; một hành động nêu gương có thể tạo sức lan tỏa trong cả thôn, bản. Những việc làm ấy không ồn ào, nhưng góp phần bền bỉ vun đắp niềm tin giữa chính quyền với nhân dân.

Từ những người đi trước mở đường ở Phúc Lợi đến đội ngũ người có uy tín đang ngày ngày kết nối chính sách với đời sống, có thể thấy một điểm chung: Sức mạnh của công tác vận động nằm ở khả năng tạo dựng niềm tin. Khi niềm tin được củng cố, chính sách không còn là những quy định xa xôi mà trở thành động lực để người dân cùng tham gia thay đổi cuộc sống của chính mình.

(còn nữa)

PHAN VĂN TUẤN - NGUYỄN MAI PHƯƠNG