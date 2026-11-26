Hơn 2.000m² đất do gia đình bà La Thị Duyên tự nguyện hiến ở thôn Làng Thìu, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai; phần đất rừng của ông Bàn Văn Báo, ông Bàn Văn Tranh ở thôn Khe Hùm dành cho việc mở rộng đường giao thông. Những đóng góp ấy không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ở Phúc Lợi, con đường được mở rộng từ sự đồng thuận của người dân và sự đồng thuận ấy bắt đầu từ những người sẵn sàng đi trước.

Khi người dân tự nguyện mở lối

Ở thôn Làng Thìu, xã Phúc Lợi, câu chuyện làm đường giao thông nông thôn được nhắc đến từ một quyết định không dễ dàng với mỗi gia đình: Dành một phần đất của mình cho công trình chung. Với bà La Thị Duyên, hơn 2.000m² đất gia đình tự nguyện hiến không đơn thuần là diện tích đất được đưa vào thi công. Đó là sự lựa chọn xuất phát từ mong muốn đường làng rộng mở hơn, việc đi lại và sản xuất của bà con thuận lợi hơn.

Đất đai đối với người dân miền núi luôn gắn với sinh kế, với công sức tích lũy qua nhiều năm. Bởi vậy, khi một tuyến đường cần mở rộng, việc vận động các hộ có đất nằm trong phạm vi thi công không thể chỉ dừng ở việc thông báo chủ trương. Mỗi gia đình đều có những tính toán, băn khoăn riêng. Muốn tạo được sự đồng thuận, người vận động phải giải thích để người dân hiểu công trình phục vụ ai, lợi ích lâu dài ra sao và phần đóng góp của từng hộ có ý nghĩa thế nào.

Bà Duyên hiểu điều đó. Thay vì chỉ nói về trách nhiệm đóng góp của cộng đồng, bà cùng gia đình tự nguyện hiến đất, lấy việc làm của mình để thuyết phục bà con.

Bà Duyên chia sẻ: “Trong xây dựng đường giao thông, gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất. Tôi nghĩ đường làm ra là để người dân đi lại thuận tiện, phát triển sản xuất, nên mình phải gương mẫu làm trước thì bà con mới tin tưởng, cùng hưởng ứng”.

Lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy cách vận động bắt đầu từ sự đồng cảm với lợi ích của cộng đồng. Khi người nói cũng là người trực tiếp thực hiện, sự thuyết phục không còn nằm ở những lời kêu gọi chung chung mà được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Không dừng lại ở việc hiến đất, bà Duyên còn tích cực kết nối các nguồn lực xã hội hóa, vận động được hơn 700 triệu đồng, đồng thời khuyến khích các hộ dân đóng góp kinh phí, ngày công để thực hiện các công trình giao thông. Từ một cá nhân tiên phong, việc chung được mở rộng thành sự tham gia của nhiều gia đình. Người có điều kiện góp kinh phí, người góp ngày công, người đồng thuận dành đất cho tuyến đường.

Ở thôn Khe Hùm, xã Phúc Lợi, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua việc làm của ông Bàn Văn Báo và ông Bàn Văn Tranh. Hai ông tự nguyện dành đất rừng của gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn. Phần đất được hiến góp phần giải quyết khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để tuyến đường được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Mỗi gia đình có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nhưng khi việc chung được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với cuộc sống của cộng đồng, sự đóng góp của từng người đều có ý nghĩa. Người hiến đất giúp mở lối; người góp kinh phí, ngày công tiếp tục chung tay để công trình được triển khai. Sự tham gia ấy tạo nên sức mạnh cộng đồng, điều mà không một lời vận động đơn thuần nào có thể thay thế.

Sức lan tỏa từ việc làm cụ thể

Ở miền núi, đường giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại. Đó còn là điều kiện để nông sản đến được thị trường, để trẻ em đến trường thuận lợi hơn, để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và những cơ hội phát triển mới. Một tuyến đường được mở rộng có thể tạo ra thay đổi lâu dài trong đời sống của cả cộng đồng.

Bởi vậy, khi vận động người dân tham gia xây dựng hạ tầng, điều quan trọng không chỉ là huy động được bao nhiêu diện tích đất hay bao nhiêu ngày công, mà còn là tạo được sự hiểu biết và đồng thuận trong mỗi gia đình. Nếu người dân nhận thấy công trình thực sự phục vụ nhu cầu của mình, họ sẽ có động lực tham gia và cùng có trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Câu chuyện ở Làng Thìu và Khe Hùm cho thấy vai trò đặc biệt của những cá nhân tiên phong. Họ không đứng ngoài để vận động người khác mà trực tiếp đảm nhận phần việc khó trước tiên. Chính sự gương mẫu ấy góp phần tháo gỡ tâm lý e ngại, tạo niềm tin và khơi dậy trách nhiệm cộng đồng.

Tuy nhiên, vận động bằng nêu gương không có nghĩa là bỏ qua quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với những việc liên quan đến đất đai, tài sản và sinh kế, sự đồng thuận phải được xây dựng trên cơ sở công khai, minh bạch, lắng nghe và tôn trọng quyết định tự nguyện của mỗi hộ. Người làm công tác vận động cần giải thích rõ chủ trương, mục đích, phạm vi công trình; đồng thời tiếp nhận những ý kiến khác nhau để tìm phương án phù hợp. Có như vậy, sự đóng góp mới thực sự xuất phát từ nhận thức và trách nhiệm, không trở thành sức ép đối với người dân.

Điều đáng chú ý là bà Duyên không chỉ vận động bằng uy tín cá nhân. Những kiến thức tiếp nhận qua các lớp tập huấn về giảm nghèo và chính sách dân tộc cũng được bà vận dụng vào thực tiễn. Bà cho biết: “Trước đây, tôi thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn về công tác giảm nghèo và chính sách dân tộc. Qua tập huấn, tôi hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách để về tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện”.

Từ những kiến thức được trang bị, người tham gia công tác vận động có thêm cơ sở để giải thích chính sách, hướng dẫn người dân và kết nối các nguồn lực. Điều này cho thấy tập huấn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kiến thức không dừng lại trong hội trường mà được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể tại thôn, bản.

Từ một con đường đến sức mạnh cộng đồng

Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông, tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người có uy tín và các điển hình tiên tiến. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin mà còn hướng tới nâng cao nhận thức, tạo điều kiện để đồng bào chủ động tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách.

Nhìn từ Phúc Lợi, hiệu quả của công tác tuyên truyền không nằm ở số lần tổ chức hội nghị hay số lượt người tham dự, mà được thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Khi một gia đình tự nguyện hiến đất, khi những hộ khác cùng góp sức, khi cộng đồng biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, đó là lúc công tác vận động tạo ra kết quả cụ thể.

Tất nhiên, một tuyến đường không thể giải quyết tất cả những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao. Nhưng con đường được mở từ sự đồng thuận sẽ tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận thị trường, phát triển sản xuất và kết nối với những cơ hội mới. Quan trọng hơn, quá trình cùng bàn bạc, cùng đóng góp và cùng thực hiện công trình giúp cộng đồng hình thành ý thức trách nhiệm đối với những công việc chung.

Từ hơn 2.000m² đất gia đình bà Duyên tự nguyện hiến đến phần đất rừng của ông Báo, ông Tranh dành cho tuyến đường ở Khe Hùm, những việc làm ở Phúc Lợi gợi lên một điều giản dị: Muốn tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng, trước hết phải có những người dám nhận phần việc khó về mình. Khi người đi trước thực sự gương mẫu, lời vận động có thêm sức nặng; khi người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực, sự chung sức sẽ được nhân lên.

Con đường ở Phúc Lợi vì thế không chỉ được mở bằng đất, kinh phí và ngày công. Con đường ấy còn được mở từ niềm tin, từ trách nhiệm và từ tinh thần cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn ngay trên quê hương mình.