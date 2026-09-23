Từ những món quà Trung thu đến hành trình gieo mầm yêu thương

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an Tp. Huế và Công an phường Mỹ Thượng phối hợp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, trao quà cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Gửi yêu thương đến mái nhà chung Ưu Đàm

Tại Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm, tổ dân phố Dưỡng Mong, phường Mỹ Thượng (Tp. Huế), đoàn công tác đã trao bánh, kẹo cùng các nhu yếu phẩm đến gần 50 em đang được chăm sóc tại đây.

Đoàn công tác đã trao bánh, kẹo cùng các nhu yếu phẩm đến gần 50 em

Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, thêm niềm vui trong những ngày đặc biệt của tuổi thơ.

Nhiều năm qua, Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm là mái nhà chung của những em nhỏ thiếu đi tình thân. Từ sự chăm sóc của cơ sở cùng sự chung tay của cộng đồng, nhiều em đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, chăm ngoan, học tập tốt và từng bước hiện thực hóa những ước mơ của mình.

Trao quà gắn với trang bị kiến thức, kỹ năng

Cùng dịp này, Ban Thanh niên Công an Tp. Huế tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THCS Mỹ Thượng.

Ban Thanh niên Công an Tp. Huế tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THCS Mỹ Thượng.

Hoạt động không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em chủ động bảo vệ bản thân, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và hình thành lối sống an toàn, trách nhiệm.

Dịp này, 150 phần quà cũng được trao đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một lời động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trong học tập và cuộc sống.

Lan tỏa giá trị nhân văn vì tương lai bền vững

Trung thu là dịp để cộng đồng dành thêm sự quan tâm đến trẻ em, đặc biệt là những em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những hoạt động thăm hỏi, trao quà tại phường Mỹ Thượng cho thấy sự đồng hành có ý nghĩa giữa lực lượng Công an, các đơn vị, nhà hảo tâm và cộng đồng trong chăm lo cho thế hệ trẻ.

Giá trị của những hoạt động ấy không chỉ nằm ở những món quà được trao, mà còn ở sự kết nối, sẻ chia và trách nhiệm xã hội được lan tỏa. Khi trẻ em được quan tâm, được bảo vệ, được trang bị kiến thức và có thêm điều kiện học tập, các em sẽ có nền tảng tốt hơn để phát triển toàn diện.

Từ những việc làm thiết thực hôm nay, tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được bồi đắp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, yêu thương và lành mạnh cho trẻ em. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Huế hướng tới một cộng đồng phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững, trong đó mỗi trẻ em đều có cơ hội nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành./.