Từ những phận đời lênh đênh sông nước...

Trước khi có khu tái định cư, cuộc sống của các hộ dân làng chài gắn liền với những chiếc thuyền nhỏ. Không có nhà cửa ổn định, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong không gian chật hẹp, thiếu thốn. Việc mưu sinh phụ thuộc vào con nước, vào những chuyến đánh bắt tôm cá ít ỏi.

Khó khăn nhất có lẽ là những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Hành trình đến trường của các em phải vượt sông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là những ngày mưa bão, nước lớn.

Với người dân từng sống trong hoàn cảnh đó, ước mơ có một ngôi nhà trên bờ cũng là nỗi niềm đau đáu suốt nhiều năm. Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là mong muốn được sống một cuộc sống bình yên hơn, an toàn hơn.

...đến niềm vui an cư trên đất mới

Thấu hiểu những khó khăn ấy, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, trong năm 2023 huyện Thiệu Hóa (cũ) đã triển khai dự án khu tái định cư với tổng mức đầu tư gần 6,3 tỷ đồng từ ngân sách huyện khi ấy, ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp. 28 hộ dân từng lênh đênh trên sông nước đã được chuyển vào sinh sống trong những căn nhà tái định cư tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ (cũ), nay là thôn Lam Đạt, xã Thiệu Tiến.

Ước mơ bao năm của những người dân làng chài dần trở thành hiện thực. Cuộc sống trên bờ cũng mở ra những thay đổi tích cực cho thế hệ trẻ. Không còn phải vượt sông đến trường, không còn cảnh bị buộc dây trên thuyền sau giờ học. Các bạn nhỏ làng chài từ đó có thể tự đi bộ đến lớp, hồn nhiên vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa.

Từ những chiếc thuyền nhỏ chòng chành theo con nước đến những mái nhà kiên cố trên đất mới là một hành trình đổi thay đầy ý nghĩa. Khu tái định cư tại Thiệu Vũ xưa, nay thuộc xã Thiệu Tiến, không chỉ mang đến nơi ở ổn định cho 28 hộ dân, mà còn mở ra cơ hội học tập, việc làm và tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ. Ước mơ an cư của những phận đời làng chài đã thành hiện thực, để từ đây họ có thể yên tâm gây dựng cuộc sống mới trên quê hương.