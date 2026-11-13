Từ những mái ấm biên cương đến sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng biên

Hội viên phụ nữ ở khu vực biên giới thành phố Quảng Ninh luôn được các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các tổ chức xã hội quan tâm, chăm lo. Ảnh: Huyền Phương

Trao sinh kế, mở hướng thoát nghèo

Khu vực biên giới thành phố Quảng Ninh có 22 dân tộc sinh sống. Dù đời sống người dân những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, song tại một số thôn, bản, phụ nữ vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Thu nhập thiếu ổn định, sản xuất nhỏ lẻ, điều kiện tiếp cận khoa học - kỹ thuật còn hạn chế khiến hành trình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhiều gia đình chưa thực sự bền vững.

Xuất phát từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025, tập trung hỗ trợ 6 xã Vô Ngại, Lục Hồn, Đồng Tâm, Đồng Văn, Quảng Đức và Quảng Sơn thuộc 2 huyện Bình Liêu và Hải Hà cũ. Điểm nổi bật của chương trình là chuyển dần từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để phụ nữ có sinh kế, chủ động phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm, hai đơn vị đã vận động nguồn lực xã hội hóa và tham mưu ngân sách địa phương hỗ trợ các hoạt động tại 6 xã với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong đó, 25 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình được hỗ trợ với số tiền 250 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, chương trình đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tại bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn cũ, 15 hộ gia đình được hỗ trợ di chuyển chuồng trâu, chuồng lợn. Qua vận động, tuyên truyền, hơn 620 hộ dân đã xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trung tá Đào Phương Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết: “Thực hiện chương trình phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ trì hỗ trợ khởi công 11 nhà ở an toàn cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ đội Biên phòng thành phố cùng với địa phương và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Viettel Quảng Ninh xây dựng 5 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 60 nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, hải đảo”. Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ giúp các hộ dân vơi bớt nỗi lo về chỗ ở mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, vun đắp cuộc sống ổn định, ấm no.

Chăm lo toàn diện, vun đắp những giá trị bền vững

Nếu hỗ trợ sinh kế tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính là nền tảng để những chuyển biến ấy được duy trì lâu dài. Bởi vậy, trong quá trình triển khai chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đưa kiến thức, chính sách, pháp luật đến với hội viên bằng nhiều hình thức gần gũi, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Trong 5 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức trên 30 cuộc truyền thông, thu hút gần 2.400 lượt hội viên phụ nữ tại 6 xã tham gia. Nội dung tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tổ chức thăm, tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Ảnh: Huyền Phương

Thông qua tuyên truyền, vận động, hơn 100 hộ gia đình được hỗ trợ đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”; 125 hộ thực hiện hố ủ rác thải hữu cơ bằng men vi sinh tại gia đình. Đây là những kết quả thiết thực, góp phần hình thành thói quen sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chương trình còn chú trọng giải quyết những vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em. Các đơn vị đã tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 56 hội viên; hòa giải thành công 3 cặp vợ chồng xảy ra bạo lực gia đình; triển khai các hoạt động phòng, chống tảo hôn, xâm hại phụ nữ và trẻ em, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ nhỏ.

Đặc biệt, thông qua việc lồng ghép với Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các cấp Hội đã thành lập 8 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 240 thành viên và 4 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Những mô hình này góp phần tạo không gian để phụ nữ, trẻ em được chia sẻ, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống.

Sự chăm lo còn được thể hiện qua những hoạt động cụ thể dành cho trẻ em và các gia đình khó khăn. Chương trình đã hỗ trợ 30 góc học tập, tặng 2 xe đạp cho học sinh vượt khó; trao 97 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 100 áo ấm và sữa cho trẻ em mầm non...

Phát huy vai trò của phụ nữ, vun đắp "thế trận lòng dân"

Một trong những kết quả có ý nghĩa lâu dài của chương trình là sự chuyển biến trong nhận thức, năng lực và phương thức hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở. Từ chỗ tập trung vào các hoạt động phong trào, các cấp hội ngày càng chú trọng hướng về lợi ích thiết thực của hội viên, lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của phụ nữ làm trọng tâm.

5 năm qua, 210 cán bộ Hội cơ sở được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội; gần 500 lượt cán bộ chi, tổ hội được tập huấn, truyền thông về chính sách, pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình; kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống tội phạm. Các mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như bóng chuyền hơi, dân vũ, bóng đá nữ được quan tâm xây dựng, tạo thêm không gian sinh hoạt, gắn kết hội viên.

“Đặc biệt, chương trình đã góp phần gắn kết công tác phụ nữ với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hội viên phụ nữ không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà còn trở thành những nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng chấp hành pháp luật, tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới” - Trung tá Đào Phương Huyền chia sẻ.