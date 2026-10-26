Từ những lớp học xóa mù chữ...

Các học viên lớp học xóa mù chữ chăm chú quyết tâm học chữ để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Ảnh: HIỀN THÚY

Đều đặn vào tối thứ Năm hằng tuần, sau khi tạm gác lại công việc nương rẫy và việc gia đình, những học viên ở nhiều độ tuổi trên địa bàn xã Avương lại cùng nhau đến lớp học được tổ chức ngay tại địa phương. Với nhiều người, đây là cơ hội quý giá để thực hiện ước mơ biết đọc, biết viết mà vì điều kiện, hoàn cảnh trước đây chưa thể thực hiện.

Tại lớp học, các học viên được hướng dẫn từ những nét chữ đầu tiên, cách đánh vần, ghép vần đến việc làm quen với những con số và phép tính đơn giản.

Bà Pơloong Thị Tít, ở thôn Azứt, xã Avương, chia sẻ: “Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải lo làm nương rẫy, chăm sóc gia đình nên không có điều kiện đi học. Vì vậy, việc đọc, viết còn nhiều hạn chế, gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nay được địa phương tổ chức lớp xóa mù chữ, tôi rất vui và đăng ký tham gia với mong muốn học được cái chữ, biết đọc, biết viết để phục vụ bản thân, gia đình và cuộc sống hằng ngày. Tôi rất cảm ơn thầy cô giáo”.

Với những học viên từng bỏ lỡ cơ hội đến trường, mỗi buổi học không chỉ là quá trình làm quen với mặt chữ mà còn là hành trình vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Khi biết đọc, biết viết, người dân có thêm điều kiện chủ động tiếp cận thông tin, thực hiện các công việc cá nhân và từng bước nâng cao khả năng hòa nhập với cộng đồng.

Thầy giáo Trần Hữu Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Avương kiên trì hướng dẫn học viên nhận biết mặt chữ, ghép vần, tập đọc, tập viết. Ảnh: HIỀN THÚY

Để lớp học duy trì nền nếp và đạt hiệu quả, nhà trường cùng các đơn vị liên quan quan tâm tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của người dân. Giáo viên kiên trì hướng dẫn học viên nhận biết mặt chữ, ghép vần, tập đọc, tập viết; đồng thời linh hoạt trong phương pháp truyền đạt để người học dễ tiếp thu, từng bước vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Thầy giáo Trần Hữu Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Avương cho biết: “Học viên của lớp lớn tuổi có những thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi là được sự đồng tình, hưởng ứng của bà con; họ rất háo hức mong chờ mở lớp. Khó khăn là học viên lớn tuổi, độ tuổi khác nhau, đa số chưa biết chữ nên phải bắt đầu dạy từ từng con chữ cái A, B, C…

“Nhà trường tổ chức lớp học lâu dài để bảo đảm tất cả học viên sau khi rời lớp đều biết đọc, biết viết họ và tên, ngày tháng năm sinh của mình. Trong thời đại chuyển đổi số phát triển mạnh, khi biết chữ, biết viết, bà con sẽ có điều kiện cập nhật, thực hiện các thủ tục, giấy tờ trực tuyến. Nhà trường cố gắng tổ chức lớp học thường xuyên vào cuối tuần để các học viên có điều kiện tham gia”, thầy Nhất nói.

Mục tiêu của lớp học không dừng lại ở việc giúp người dân biết đọc, biết viết mà còn hướng đến khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, kỹ năng đọc, viết là nền tảng cần thiết để người dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ trực tuyến thuận lợi hơn.