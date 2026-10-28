Từ những lớp học di sản…

Các em tham gia Lớp học Di sản tại Bảo tàng Nghề Y truyền thống.

Đến nay, "Lớp học Di sản năm 2026" với chủ đề "Hành trình khám phá Di sản Hội An" do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An chủ trì phối hợp tổ chức cùng các trường THCS trên địa bàn phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây trong năm học 2026-2027 đã đem đến luồng "sinh khí" mới mẻ và sáng tạo cho học sinh được "chạm" vào những giá trị văn hóa đặc sắc tại các Bảo tàng. Đến nay, chương trình này đã có sự tham gia của 10 lớp với gần 450 học sinh và tổ chức phân phối "thời khóa biểu" hợp lý để các trường tham gia đảm bảo chất lượng hiệu quả. Trong không gian mỗi Bảo tàng, các em được tham quan không gian trưng bày hiện vật, tài liệu, qua đó tìm hiểu và cảm nhận rõ nét hơn về lịch sử - văn hóa địa phương, đồng thời được trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm. Đây không chỉ là một buổi tham quan hay một hoạt động đơn thuần mà còn là hành trình để các học sinh được học bằng sự trải nghiệm, tư duy và tính tập thể từ những hoạt động thực tế sinh động và giàu cảm xúc.

Tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, các em được khám phá những nghề truyền thống đặc sắc của Hội An và thực hành trải nghiệm với chủ đề "Công nghệ và nghề truyền thống". Sau khi nghe thuyết minh về lịch sử làng nghề mộc Kim Bồng, xem trưng bày những hiện vật, tranh ảnh của nghề mộc truyền thống, các em tiếp tục "vào vai" thành những người thợ mộc, tự tay khắc tên mình lên những chú cá gỗ nhỏ xinh đã giúp các em cảm nhận rõ hơn sự khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo của người thợ làng mộc Kim Bồng, từ đó càng thêm trân trọng những giá trị nghề mộc truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Em Nguyễn Duy - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phù Đổng (phường Hội An) cho biết: Em rất thích được đến đây và trải nghiệm việc học thực tế như thế này. Em cùng các bạn được nghe, được nhìn và được tận tay làm nên một sản phẩm mộc nhỏ xinh, chúng em càng hiểu hơn về nghề truyền thống của cha ông mình sáng tạo và trao truyền lại, thật tự hào biết bao nhiêu. Qua đó chúng em còn được học về sự chịu khó, khéo léo của công việc thủ công làm ra những vật dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày…".

Tại Bảo tàng Nghề y truyền thống, các em được tìm hiểu lịch sử nghề y ở Hội An, khám phá các hiện vật, dụng cụ khám chữa bệnh và những loại cây thuốc Nam, dược liệu quen thuộc. Thông qua hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Khoa học và nghề y". các em nhận biết dược liệu, thực hành làm túi thơm và tham gia trò chơi khám phá kiến thức nghề y, đồng thời đây được xem là cơ hội tiếp cận những tri thức y học cổ truyền theo cách trực quan, gần gũi và thú vị. Em Nguyễn Nam Hưng - học sinh lớp 9 Trường THCS Kim Đồng (phường Hội An) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tham quan Bảo tàng Nghề y truyền thống. Em học được thêm nhiều kiến thức thú vị về các loại cây thuốc Nam quen thuộc như gừng, sả, rau tần, tía tô, ngải cứu, đinh lăng… để điều trị một số bệnh thông thường mà từ trước đến nay em không hề biết. Em xem đây là bài học thật bổ ích về tri thức dân gian quý giá của ông cha ta truyền lại đến hôm nay…".

Các em trải nghiệm làm sản phẩm mộc tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An.

Hệ thống Bảo tàng ở Hội An phong phú và đa dạng gồm nhiều Bảo tàng như: Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Hội An, Bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch Hội An, Bảo tàng Văn hóa Dân gian, Bảo tàng Nghề Y truyền thống… Việc tổ chức cho học sinh tham quan và trải ngiệm tại bảo tàng là cách giáo dục trực quan hiệu quả. Ngoài việc được tham quan trưng bày các hiện vật xưa cũ, bức ảnh, thước phim tư liệu, được nghe thuyết minh và được tham gia hoạt động trải nghiệm để cảm nhận một cách thú vị, gần gũi và sống động hơn. Bên cạnh học những kiến thức trong sách vở, nhà trường, những mô hình lớp học di sản đã để lại cho các em những kiến thức thực tế, sâu sắc vì được trải nghiệm khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá trên chính quê hương - khám phá Di sản văn hóa Hội An giàu bản sắc và phong phú. Lớp học Di sản năm 2026 do Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với các trường tổ chức luôn mở ra hành trình khám phá và lan tỏa tình yêu di sản cho các em học sinh. Những buổi học như thế chắc chắn sẽ trở thành ký ức đẹp, giúp các em thêm yêu, thêm hiểu, trách nhiệm và cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa Hội An hôm nay và mai sau.