Từ những lời chúc đến màn đồng diễn cổ vũ, tất cả hướng về Chung kết năm Olympia 26

Cả trường cùng hướng về một nhà leo núi

Với Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), sự cổ vũ dành cho nam sinh đang lan tỏa từ nhà trường đến địa phương. Nhiều trang tin địa phương liên tục đăng bài động viên, trong khi nhà trường và địa phương cùng thay ảnh đại diện Facebook để thể hiện sự ủng hộ dành cho đại diện Đất Tổ.

﻿Poster cổ vũ Thái Dương được đăng trên trang thông tin chính thức của nhà trường. Nguồn: Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.

﻿Khung ảnh đại diện được thiết kế riêng để cổ vũ cho Thái Dương.

Đặc biệt, khoảng 5.000 cổ động viên đang miệt mài tập luyện tại trường THPT chuyên Hùng Vương, sẵn sàng tiếp lửa cho Thái Dương trong trận Chung kết năm. Chiều 27/10, đoàn công tác xã Hùng Việt do đồng chí Đỗ Thị Thu Hường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng nam sinh lớp 12 sau khi bạn giành quyền góp mặt tại trận Chung kết năm; cùng đi có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã.

﻿Không khí sôi động tại trường THPT chuyên Hùng Vương. Nguồn: Phú Thọ 24h.

Nguồn: Thông tin xã Hùng Việt.

Tại Hưng Yên, các học sinh trong đội hình đồng diễn đang tích cực tập luyện để cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh. Không khí hào hứng của các bạn hướng đến ngày hội lớn, đồng thời thể hiện niềm tự hào dành cho ngôi trường Chuyên Thái Bình. Bên cạnh sự chuẩn bị của tập thể, gia đình, thầy cô và bạn bè cũng luôn đồng hành cùng Quang Minh. Một buổi tiệc tại quê nhà đã được tổ chức để chúc mừng Quang Minh sau hành trình Olympia vừa qua, đồng thời tiếp thêm động lực trước chặng đường mới.

Không khí cũng trở nên nóng lên với sự tập luyện chăm chỉ các cổ động viên dành cho Quang Minh vào ngày 1/11 sắp tới. Ảnh: Khoanh Khac CTB.

﻿Sự ủng hộ cực "bá khí" của quê nhà dành cho Quang Minh. Nguồn: Trần Thủy.

Quang Minh trong buổi tiệc chúc mừng tại gia. Nguồn: Tranh Nguyễn.

Từ thầy cô, bạn bè đến những lời chúc trên mạng xã hội

Với Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), những lời chúc từ thầy cô, bạn bè và địa phương vẫn liên tục được gửi đến. Các bài viết cổ vũ trên mạng xã hội góp thêm không khí háo hức trước ngày cậu bạn bước vào cuộc tranh tài quan trọng.

﻿Các lời chúc tốt đẹp từ thầy cô, bạn bè, địa phương được gửi tới Gia Bảo trước thềm Chung kết năm Olympia. Nguồn: Truyền hình Khánh Hòa.

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cũng đang nhận được sự động viên từ nhiều thế hệ thầy cô và bạn bè. Đáng chú ý, THCS Thanh Xuân (Hà Nội), ngôi trường cấp Hai Anh Đức từng theo học, đã đăng bài chúc mừng và kêu gọi mọi người cùng cổ vũ cho nam sinh. Những lời nhắn gửi từ trường cũ, gia đình, thầy cô và bạn bè liên tục xuất hiện, tạo nên mạng lưới động viên dành cho đại diện Thủ đô trước giờ G.

﻿Chiến thắng tại vòng thi Quý IV của Anh Đức là niềm tự hào của các thầy cô.

Cùng chờ ngày Chung kết Olympia

Mỗi thí sinh có một cách nhận được sự tiếp sức riêng: Người được hàng nghìn cổ động viên tập luyện đồng diễn, người nhận lời chúc từ trường cũ, người có gia đình và thầy cô luôn sát cánh. Những hoạt động ấy cùng hướng đến một trận Chung kết năm đáng nhớ, nơi cả bốn nhà leo núi sẽ đại diện cho ngôi trường và quê hương của mình.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 1/11/2026 trên VTV3.