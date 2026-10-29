Từ những lời chúc đến màn đồng diễn cổ vũ, tất cả hướng về Chung kết năm Olympia 26
Trước thềm Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, 4 nhà leo núi đang nhận được sự cổ vũ cực "bá khí" từ nhiều phía. Từ những lời chúc của thầy cô, bạn bè đến hàng nghìn học sinh tập luyện đồng diễn, tất cả cùng hướng về ngày tranh tài 1/11.
Cả trường cùng hướng về một nhà leo núi
Với Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), sự cổ vũ dành cho nam sinh đang lan tỏa từ nhà trường đến địa phương. Nhiều trang tin địa phương liên tục đăng bài động viên, trong khi nhà trường và địa phương cùng thay ảnh đại diện Facebook để thể hiện sự ủng hộ dành cho đại diện Đất Tổ.
Đặc biệt, khoảng 5.000 cổ động viên đang miệt mài tập luyện tại trường THPT chuyên Hùng Vương, sẵn sàng tiếp lửa cho Thái Dương trong trận Chung kết năm. Chiều 27/10, đoàn công tác xã Hùng Việt do đồng chí Đỗ Thị Thu Hường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng nam sinh lớp 12 sau khi bạn giành quyền góp mặt tại trận Chung kết năm; cùng đi có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã.
Tại Hưng Yên, các học sinh trong đội hình đồng diễn đang tích cực tập luyện để cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh. Không khí hào hứng của các bạn hướng đến ngày hội lớn, đồng thời thể hiện niềm tự hào dành cho ngôi trường Chuyên Thái Bình. Bên cạnh sự chuẩn bị của tập thể, gia đình, thầy cô và bạn bè cũng luôn đồng hành cùng Quang Minh. Một buổi tiệc tại quê nhà đã được tổ chức để chúc mừng Quang Minh sau hành trình Olympia vừa qua, đồng thời tiếp thêm động lực trước chặng đường mới.
Từ thầy cô, bạn bè đến những lời chúc trên mạng xã hội
Với Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), những lời chúc từ thầy cô, bạn bè và địa phương vẫn liên tục được gửi đến. Các bài viết cổ vũ trên mạng xã hội góp thêm không khí háo hức trước ngày cậu bạn bước vào cuộc tranh tài quan trọng.
Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cũng đang nhận được sự động viên từ nhiều thế hệ thầy cô và bạn bè. Đáng chú ý, THCS Thanh Xuân (Hà Nội), ngôi trường cấp Hai Anh Đức từng theo học, đã đăng bài chúc mừng và kêu gọi mọi người cùng cổ vũ cho nam sinh. Những lời nhắn gửi từ trường cũ, gia đình, thầy cô và bạn bè liên tục xuất hiện, tạo nên mạng lưới động viên dành cho đại diện Thủ đô trước giờ G.
Cùng chờ ngày Chung kết Olympia
Mỗi thí sinh có một cách nhận được sự tiếp sức riêng: Người được hàng nghìn cổ động viên tập luyện đồng diễn, người nhận lời chúc từ trường cũ, người có gia đình và thầy cô luôn sát cánh. Những hoạt động ấy cùng hướng đến một trận Chung kết năm đáng nhớ, nơi cả bốn nhà leo núi sẽ đại diện cho ngôi trường và quê hương của mình.
Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 1/11/2026 trên VTV3.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tu-nhung-loi-chuc-den-man-dong-dien-co-vu-tat-ca-huong-ve-chung-ket-nam-olympia-26-post1889710.tpo