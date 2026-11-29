Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, Phạm Trần Khánh Linh dành nhiều thời gian nhất cho bài luận cá nhân. Những bản nháp liên tục được viết lại để trả lời hai câu hỏi: Vì sao lựa chọn hướng nghiên cứu này và sẽ làm gì sau khi hoàn thành chương trình học?

Để tìm câu trả lời, Linh nhìn lại hành trình của mình, bắt đầu từ những lần dị ứng thuốc thời thơ ấu. Trải nghiệm ấy trở thành lý do đưa cô đến với ngành Kỹ thuật Hóa Dược, rồi từng bước theo đuổi nghiên cứu và phát triển dược phẩm.

Vượt qua giới hạn của xuất phát điểm

Có bố công tác trong quân đội, mẹ là giáo viên, Khánh Linh luôn được gia đình ủng hộ theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích. “Bố mẹ là những tấm gương lớn nhất của mình. Bố cho mình bài học về sự kiên trì và tính kỷ luật, còn mẹ cho mình thấy rằng, học hành và làm việc chăm chỉ có thể mở ra nhiều cánh cửa”, Linh chia sẻ.

Khánh Linh tốt nghiệp loại Xuất sắc tại ĐH Bách khoa Hà Nội, với điểm trung bình tích lũy 3.69/4.0.

Khi theo học Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa Dược (ĐH Bách khoa Hà Nội), Linh nhận ra, mình có xuất phát điểm khác biệt so với nhiều bạn đến từ trường chuyên, lớp chọn và cần chủ động bổ sung kiến thức hóa học nâng cao. “Thử thách lớn nhất của mình là xuất phát điểm. Mình tự nhủ, nếu các bạn làm được thì mình cũng làm được, rồi tự học bù cho đến khi theo kịp”, Linh nhớ lại.

Bên cạnh việc bổ sung kiến thức, Linh sớm tham gia nghiên cứu khoa học về các hợp chất thiên nhiên từ cây thuốc của Việt Nam. Cô tập trung đánh giá hoạt tính sinh học trên tế bào ung thư và cải thiện tính chất của các hợp chất tiềm năng phục vụ phát triển thuốc.

Từ một sinh viên từng phải học bù kiến thức, Linh trở thành tác giả chính của một bài báo khoa học trong nước có bình duyệt và đồng tác giả của một bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2. Cô tốt nghiệp loại Xuất sắc, với điểm trung bình tích lũy 3.69/4.0.

Sau khi tốt nghiệp, Linh tiếp tục thực tập nghiên cứu tại trường ĐH Sư phạm Quốc lập Đài Loan, thông qua chương trình TEEP. Quá trình nghiên cứu giúp cô xác định rõ định hướng chuyên môn: Không chỉ tìm kiếm các hợp chất có tiềm năng dược học mà còn nghiên cứu cách phát triển chúng thành thuốc.

Từ lựa chọn du học đến mong muốn phát triển thuốc tại Việt Nam

Cuối năm 2025, Khánh Linh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học. Cô dành nhiều thời gian viết lại bài luận để làm rõ mối liên hệ giữa trải nghiệm cá nhân, quá trình nghiên cứu khoa học và mục tiêu phát triển dược phẩm trong tương lai.

Linh trúng tuyển chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế Erasmus Mundus BIOPHAM, chuyên ngành Khoa học Vật liệu dược phẩm, với cơ hội học tập tại ĐH Lille (Pháp) và ĐH Bách khoa Catalunya (Tây Ban Nha). Dù nhận được hai học bổng toàn phần là Stipendium Hungaricum (Hungary) và Invest Your Talent in Italy (Ý), cô quyết định theo học BIOPHAM vì chương trình phù hợp nhất với định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực bào chế thuốc.

Khánh Linh lựa chọn tiếp tục nghiên cứu và phát triển dược phẩm tại châu Âu sau khi tốt nghiệp đại học.

Bắt đầu cuộc sống du học tại Pháp, Linh phải thích nghi với môi trường học tập, ngôn ngữ mới và cuộc sống xa gia đình. Trong thời gian này, cô nhận được Arrival Award thuộc LOTUSnet Fellowship 2026, từ đó, nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng các nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Linh mong muốn sau này có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu với các bạn trẻ có dự định du học. Cô cũng kỳ vọng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được tại châu Âu sẽ giúp mình đóng góp vào lĩnh vực dược phẩm trong nước.

Từ những lần dị ứng thuốc thời thơ ấu đến lựa chọn nghiên cứu dược phẩm tại châu Âu, Linh ngày càng xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp của mình. “Mình cũng mong một ngày được trở về Việt Nam, góp phần tạo ra thuốc chất lượng cao có thể sản xuất được trong nước với giá phải chăng”, Linh bày tỏ.

Ảnh: NVCC