Hình minh hoạ do AI thực hiện

Khi AI giúp phát hiện những sai phạm bị che giấu nhiều năm

Website đài Phượng Hoàng của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 25/11 cho biết, tại thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), hệ thống giám sát đấu thầu thông minh đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi đối chiếu điểm số của 26 doanh nghiệp tham gia đấu thầu một dự án chiếu sáng đô thị. Mặc dù không có ưu thế rõ rệt về điều kiện kỹ thuật, doanh nghiệp trúng thầu lại được chấm điểm kỹ thuật cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Từ manh mối này, cơ quan chức năng phát hiện sự can thiệp vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và hành vi nhận hối lộ 500.000 nhân dân tệ. Cuộc điều tra còn làm sáng tỏ sai phạm tại một dự án từ năm 2020. Tháng 11/2025, Phùng Cương, nguyên người phụ trách bộ phận huy động vốn và xây dựng thuộc Trung tâm Dịch vụ quản lý tài sản nhà nước thành phố Giang Sơn, bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ. Vụ án Phùng Cương sau đó trở thành một trong những trường hợp ứng dụng công nghệ phòng, chống tham nhũng được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc công bố vào tháng 1/2026.

Tại tỉnh An Huy, theo Nhật báo An Huy tháng 6/2026, mô hình AI dữ liệu lớn phục vụ giao dịch nguồn lực công của thành phố Hợp Phì đã giám sát hơn 200.000 hồ sơ dự thầu, hỗ trợ cơ quan công an phá 324 vụ thông thầu. Đến tháng 9/2026, địa phương này tiếp tục triển khai rà soát các dự án xây dựng từ năm 2021 bằng cơ chế kiểm tra kép "con người + AI".

An Huy không phải trường hợp đơn lẻ. Theo website đài Phượng Hoàng, từ đầu năm 2026, ít nhất bốn địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc, gồm An Huy, Thượng Hải, Tứ Xuyên và Giang Tây, đã ứng dụng khả năng truy xuất dữ liệu của AI để rà soát những dự án xây dựng từ nhiều năm trước.

Thực tế này cho thấy giá trị khai thác của dữ liệu không chấm dứt khi một dự án hoàn thành. Khi dữ liệu được lưu trữ đầy đủ và công nghệ phân tích ngày càng hoàn thiện, những sai phạm từng bị bỏ sót có thể được phát hiện nhiều năm sau. Khả năng phân tích lại dữ liệu lịch sử không chỉ mở rộng năng lực phát hiện tham nhũng mà còn góp phần răn đe các hành vi trục lợi từ nguồn lực công.

Từ phát hiện sai phạm đến chủ động phòng ngừa

Điểm khác biệt căn bản giữa đấu thầu qua mạng và đấu thầu thông minh nằm ở khả năng khai thác dữ liệu. Nếu đấu thầu qua mạng chủ yếu chuyển các quy trình từ môi trường giấy tờ sang môi trường điện tử, thì đấu thầu thông minh tiến thêm một bước, sử dụng AI và dữ liệu lớn để phân tích, nhận diện bất thường, dự báo rủi ro và hỗ trợ ra quyết định.

Theo Giáo sư Vương Tùng Hổ thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, AI đang được ứng dụng vào ba khâu quan trọng trong hoạt động đấu thầu tại nước này.

Thứ nhất, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu xây dựng hồ sơ mời thầu. Năm 2025, Hồ Nam bắt đầu triển khai mô hình "máy móc quản lý đấu thầu", tích hợp các quy tắc lập hồ sơ mời thầu vào hệ thống. Chẳng hạn, đối với một dự án xây dựng đường bộ, bên mời thầu nhập các thông tin như chiều dài tuyến đường và quy mô công trình, hệ thống sẽ căn cứ vào những tiêu chuẩn liên quan để xác định các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm mà doanh nghiệp cần đáp ứng, qua đó thu hẹp khả năng con người đặt ra những điều kiện bất hợp lý.

Thứ hai, hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu. Tỉnh Quý Châu nghiên cứu ứng dụng AI hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu, chia nội dung đánh giá khách quan thành 44 điểm kiểm tra, đồng thời tiếp tục phân tách những nội dung đánh giá mang tính chủ quan, chẳng hạn như phương án kỹ thuật, thành 256 điểm trọng yếu. Máy móc trước tiên tiến hành kiểm tra, phân tích theo yêu cầu, sau đó các chuyên gia thực hiện việc rà soát lại.

Thứ ba, giám sát liên ngành dựa trên dữ liệu. Thông qua việc kết nối thông tin về doanh nghiệp, cổ đông, nhân sự, thuế, bảo hiểm xã hội và lịch sử đấu thầu, cơ quan quản lý có thể nhận diện những mối quan hệ tiềm ẩn mà việc kiểm tra từng dự án riêng lẻ khó phát hiện.

Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển từ quản lý hành chính dựa trên hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, từ thanh tra, kiểm tra mang tính phản ứng sang giám sát chủ động và phòng ngừa rủi ro.

Chính thức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Ảnh. Báo Chính phủ

Nghị quyết 57 và nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu

Đối với Việt Nam, chuyển đổi từ đấu thầu qua mạng sang đấu thầu thông minh có cơ sở pháp lý và nền tảng công nghệ quan trọng.

Theo Điều 50 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung), từ ngày 1/1/2025, các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ những trường hợp ngoại lệ theo quy định. Điều 51 đặt ra các yêu cầu về công khai thông tin, xác thực người dùng, bảo mật, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và khả năng truy xuất lịch sử giao dịch. Đáng chú ý, khoản 6 Điều này còn quy định việc kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp, thuế, ngân sách, kho bạc và các hệ thống khác. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam khai thác dữ liệu lịch sử và dữ liệu liên ngành, ứng dụng AI phục vụ giám sát, cảnh báo sớm rủi ro và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đấu thầu.

Đặc biệt, tại mục 5, Phần III, Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Có kế hoạch và lộ trình đưa toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước. Xây dựng nền tảng số dùng chung quốc gia, phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh nhằm tăng cường quản lý công.”.

Đấu thầu thông minh có thể trở thành một lĩnh vực ứng dụng cụ thể của Nghị quyết 57, bởi chất lượng quản lý hoạt động đấu thầu không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và niềm tin của doanh nghiệp đối với bộ máy quản lý nhà nước.

Định kỳ hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước. Ảnh. Báo Chính phủ

Biến dữ liệu thành công cụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc và yêu cầu thực hiện Nghị quyết 57, Việt Nam có thể nghiên cứu triển khai đấu thầu thông minh theo năm hướng.

Một là, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đấu thầu liên thông. Cần từng bước kết nối Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội, đầu tư công, kho bạc và quản lý tài sản công. Việc chuẩn hóa dữ liệu, thống nhất mã định danh doanh nghiệp, dự án và gói thầu sẽ tạo điều kiện để AI phân tích toàn bộ vòng đời dự án, từ lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu đến nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

Hai là, khai thác dữ liệu lịch sử phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cần coi hồ sơ đấu thầu điện tử là nguồn tài sản dữ liệu có giá trị lâu dài. Trên cơ sở các quy định về lưu trữ, bảo mật và khai thác dữ liệu, có thể nghiên cứu cơ chế định kỳ rà soát các dự án đã hoàn thành bằng những mô hình AI ngày càng hoàn thiện. Việc đối chiếu dữ liệu qua nhiều năm, nhiều dự án và nhiều địa phương có thể giúp cơ quan chức năng nhận diện những dấu hiệu bất thường mà phương thức kiểm tra từng hồ sơ riêng lẻ khó phát hiện. Tuy nhiên, việc xác minh và xử lý sai phạm phải tuân thủ các quy định pháp luật, trong đó có quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý.

Ba là, phát triển hệ thống cảnh báo sớm rủi ro trong đấu thầu. Việt Nam có thể nghiên cứu xây dựng các mô hình AI chuyên biệt để nhận diện dấu hiệu thông thầu, chia nhỏ gói thầu trái quy định, hạn chế cạnh tranh, bất thường về giá dự thầu hoặc kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu. Trên cơ sở phân tích dữ liệu theo thời gian và mức độ rủi ro, hệ thống có thể hỗ trợ cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý chuyên ngành xác định trọng tâm giám sát, kiểm tra, qua đó tiết kiệm nguồn lực và nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa sai phạm.

Bốn là, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực đối với chính công nghệ AI. Cảnh báo của AI chỉ là manh mối, không đồng nghĩa với chứng cứ vi phạm. Mọi kết luận phải dựa trên quá trình xác minh và căn cứ pháp lý. Các hệ thống AI cần bảo đảm khả năng giải thích, lưu vết, kiểm toán thuật toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh và bí mật nhà nước, tránh tạo ra sự bất công mới đối với doanh nghiệp.

Năm là, phát huy năng lực công nghệ trong nước. Có thể triển khai thí điểm tại những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực công như xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị và đầu tư công; đồng thời huy động doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia phát triển các mô hình AI phù hợp với pháp luật và đặc thù quản lý của Việt Nam.

Những hồ sơ tưởng đã khép lại có thể trở thành nguồn dữ liệu giá trị trong công tác phòng, chống tham nhũng khi được khai thác bằng những công nghệ mới. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của AI không chỉ nằm ở khả năng phát hiện những sai phạm trong quá khứ mà còn ở năng lực chủ động phòng ngừa sai phạm trong tương lai. Thực hiện Nghị quyết 57 trong lĩnh vực đấu thầu cần hướng tới chuyển hóa dữ liệu thành năng lực quản trị, công nghệ thành công cụ kiểm soát rủi ro và thành quả chuyển đổi số thành hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một nền quản trị minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình.