Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ hôm nay, 26-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít và dầu mazut là 1.000 đồng/kg. Như vậy đây là lần thứ sáu liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11-2026 đến nay.