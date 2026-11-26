Từ những điểm hạ tầng riêng lẻ đến một mạng lưới logistics đồng bộ, liên kết
Bài toán của logistics Việt Nam trong giai đoạn mới vì thế không chỉ là xây thêm những công trình hạ tầng. Đó là xây dựng một mạng lưới hạ tầng có khả năng kết nối các vùng sản xuất với thị trường, các trung tâm logistics với cảng biển, cửa khẩu, sân bay và các hành lang thương mại quốc tế. Đồng thời, hạ tầng vật chất cần được kết nối với hạ tầng số, hạ tầng xanh và các phương thức vận tải đa phương thức.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/tu-nhung-diem-ha-tang-rieng-le-den-mot-mang-luoi-logistics-dong-bo--lien-ket-569127.htm