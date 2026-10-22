Từ những chuyến đi tìm cây thuốc đến hành trình bảo tồn giá trị dược liệu Việt

Từ những chuyến đi thực địa tìm kiếm, nhận diện cây thuốc đến các nghiên cứu chuyên sâu trong phòng thí nghiệm, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tuấn, Bộ môn Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội, dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên dược liệu Việt Nam.

Với ông, mỗi loài cây thuốc không chỉ là đối tượng nghiên cứu khoa học mà còn chứa đựng tri thức bản địa, giá trị y học và tiềm năng phát triển cần được khai thác một cách bền vững.

Từ những chuyến đi tìm cây thuốc

Với những người làm công tác nghiên cứu dược liệu, thiên nhiên chính là một "kho tư liệu" rộng lớn.

Mỗi cánh rừng, triền núi hay vùng đất có điều kiện sinh thái khác nhau đều có thể chứa đựng những loài thực vật mang giá trị làm thuốc. Tuy nhiên, để nhận diện chính xác một loài cây, hiểu rõ đặc điểm sinh trưởng, thành phần hóa học và tác dụng sinh học của nó, nhà nghiên cứu cần nhiều hơn kiến thức sách vở. Đó còn là quá trình quan sát, khảo sát thực địa, thu thập mẫu, đối chiếu tài liệu và kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học.

Đối với PGS.TS Nguyễn Hoàng Tuấn, công việc nghiên cứu dược liệu gắn liền với sự kết nối giữa kiến thức chuyên môn và thực tiễn. Những chuyến đi tìm hiểu nguồn cây thuốc giúp nhà nghiên cứu tiếp cận trực tiếp với môi trường sống của thực vật, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố, sinh trưởng và chất lượng dược liệu. Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu cách người dân địa phương sử dụng cây thuốc, những kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ và những nguy cơ có thể khiến nguồn tài nguyên này suy giảm.

Tiến sĩ dược học Nguyễn Hoàng Tuấn

Trong nghiên cứu dược liệu, việc xác định đúng tên khoa học và đặc điểm thực vật của cây thuốc là bước nền tảng. Một sai sót trong nhận diện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình nghiên cứu tiếp theo, từ đánh giá thành phần hóa học đến kiểm nghiệm chất lượng và nghiên cứu tác dụng. Vì vậy, công việc của người nghiên cứu không dừng lại ở việc tìm thấy một loài cây được người dân sử dụng làm thuốc, mà còn phải xác định chính xác danh tính thực vật, thu thập mẫu tiêu bản và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học đáng tin cậy.

Những chuyến đi thực địa vì thế có ý nghĩa đặc biệt. Chúng giúp kết nối những ghi chép trong tài liệu với điều kiện tồn tại thực tế của cây thuốc, đồng thời mở ra các hướng nghiên cứu mới. Từ việc khảo sát một loài thực vật, nhà khoa học có thể đặt ra nhiều câu hỏi: Loài cây này phân bố ở đâu? Bộ phận nào được sử dụng làm thuốc? Thành phần hóa học có đặc điểm gì? Điều kiện thu hái, sơ chế và bảo quản ảnh hưởng thế nào đến chất lượng? Nguồn nguyên liệu hiện có đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài hay không?

Mỗi câu hỏi đều đòi hỏi quá trình nghiên cứu có hệ thống. Đó cũng là đặc thù của lĩnh vực dược liệu, nơi tri thức truyền thống cần được tiếp cận bằng tư duy khoa học để có thể phát huy giá trị một cách an toàn và hiệu quả.

Đưa giá trị cây thuốc vào nghiên cứu và ứng dụng

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Tuấn, tìm được cây thuốc và bảo tồn được nguồn gen mới là những bước đầu. Để dược liệu có thể trở thành nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cần một chuỗi nghiên cứu và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Trong đó, chất lượng dược liệu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ giống cây, điều kiện đất đai, khí hậu, kỹ thuật canh tác đến thời điểm thu hái, sơ chế và bảo quản. Cùng một loài thực vật nhưng nguyên liệu thu được ở những vùng trồng hoặc thời điểm khác nhau có thể có sự khác biệt về thành phần hóa học. Nếu các khâu này không được kiểm soát, chất lượng nguyên liệu đầu vào sẽ thiếu ổn định, gây khó khăn cho quá trình nghiên cứu và sản xuất.

Đây là lý do việc chuẩn hóa nguồn dược liệu ngày càng quan trọng. Từ khâu lựa chọn giống, xây dựng quy trình trồng và thu hái đến kiểm nghiệm nguyên liệu, mỗi công đoạn đều cần được hướng dẫn bằng quy trình phù hợp. Các tiêu chuẩn thực hành tốt trong trồng trọt, thu hái và sơ chế dược liệu góp phần kiểm soát những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, đồng thời nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc.

Việt Nam có nguồn tài nguyên cây thuốc phong phú, với nhiều loài dược liệu mang giá trị y học và tiềm năng phát triển.

Khoa học công nghệ mở ra nhiều công cụ để thực hiện nhiệm vụ này. Các phương pháp phân tích hiện đại có thể hỗ trợ xác định thành phần hóa học, đánh giá độ ổn định và phát hiện những dấu hiệu bất thường trong nguyên liệu. Công nghệ sinh học có thể đóng góp vào nghiên cứu nhân giống, bảo tồn nguồn gen và phát triển nguồn nguyên liệu. Trong khi đó, những phương pháp chiết xuất phù hợp giúp thu nhận các nhóm hoạt chất theo mục tiêu nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc đánh giá tiềm năng ứng dụng của dược liệu.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được lựa chọn đúng mục đích và kết hợp với hiểu biết chuyên môn. Không phải cứ áp dụng thiết bị hiện đại là có thể tạo ra sản phẩm tốt hơn. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, phương pháp nghiên cứu, quy trình kiểm nghiệm và bằng chứng khoa học về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm.

Với lĩnh vực dược liệu, điều đó càng có ý nghĩa bởi mỗi loài cây có đặc điểm riêng. Quy trình phù hợp với một loại nguyên liệu chưa chắc có thể áp dụng nguyên vẹn cho loại khác. Vì vậy, nghiên cứu cần được tiến hành theo từng đối tượng cụ thể, từ định danh thực vật, đánh giá thành phần hóa học đến lựa chọn phương pháp chiết xuất và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng.

Giá trị của dược liệu cũng không nên chỉ được đánh giá qua giá bán trên thị trường. Một nguồn nguyên liệu có giá trị bền vững cần đáp ứng nhiều yêu cầu: được định danh chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định, được khai thác hoặc trồng trọt phù hợp và có cơ sở khoa học cho mục đích sử dụng. Khi những yêu cầu này được đáp ứng, dược liệu mới có điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu đến nghiên cứu, sản xuất và phân phối sản phẩm.

Gắn nghiên cứu với trách nhiệm phát triển dược liệu bền vững

Đối với các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực dược liệu, một thách thức lớn là kết nối nghiên cứu cơ bản với nhu cầu thực tế. Kết quả khảo sát ngoài tự nhiên cần được chuyển hóa thành dữ liệu có thể sử dụng; kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm cần được kiểm chứng và phát triển theo quy trình phù hợp; còn những kết quả có tiềm năng ứng dụng phải tiếp tục trải qua các bước đánh giá cần thiết trước khi đưa vào thực tiễn.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bên. Nhà khoa học có thể cung cấp căn cứ chuyên môn và phương pháp kiểm soát chất lượng; người trồng dược liệu giữ vai trò phát triển vùng nguyên liệu; doanh nghiệp tham gia đầu tư, chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường; cơ quan quản lý xây dựng, hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ các yêu cầu liên quan. Khi các mắt xích phối hợp hiệu quả, kết quả nghiên cứu mới có cơ hội tạo ra giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ngày càng được quan tâm, việc phát triển dược liệu Việt Nam cần tránh tâm lý chạy theo xu hướng hoặc quảng bá công dụng vượt quá bằng chứng hiện có. Một loài cây được sử dụng trong dân gian không đồng nghĩa mọi chế phẩm từ loài cây đó đều có tác dụng như nhau. Tương tự, phát hiện một hợp chất trong phòng thí nghiệm chưa đủ để khẳng định hiệu quả điều trị trên người. Những giới hạn này cần được nhìn nhận nghiêm túc để bảo vệ người sử dụng và giữ gìn uy tín của dược liệu trong nước.

Với PGS.TS Nguyễn Hoàng Tuấn, hành trình từ những chuyến đi tìm cây thuốc đến nghiên cứu và bảo tồn nguồn tài nguyên dược liệu gợi mở một yêu cầu xuyên suốt: phải hiểu đúng giá trị của cây thuốc trước khi muốn khai thác giá trị ấy. Hiểu đúng bắt đầu từ việc nhận diện chính xác loài cây, tìm hiểu môi trường sống, ghi nhận tri thức sử dụng và tiến hành nghiên cứu bằng các phương pháp khoa học. Phát huy giá trị phải đi cùng kiểm soát chất lượng, đánh giá an toàn và trách nhiệm với nguồn tài nguyên.

Những bước đi ấy có thể không tạo ra kết quả tức thời, bởi nghiên cứu dược liệu là quá trình tích lũy lâu dài. Nhưng chính sự bền bỉ trong khảo sát, nghiên cứu, kiểm chứng và bảo tồn góp phần xây dựng nền tảng khoa học cho việc sử dụng nguồn tài nguyên bản địa.

Từ một loài cây được nhận diện giữa tự nhiên đến nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu chất lượng, từ tri thức được lưu truyền trong cộng đồng đến dữ liệu được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm, mỗi bước đều góp phần nối dài hành trình bảo tồn và phát huy giá trị dược liệu Việt Nam.

Và với những nhà nghiên cứu dành tâm huyết cho lĩnh vực này, đích đến không chỉ là tìm ra tiềm năng của cây thuốc, mà còn là giúp tiềm năng ấy được gìn giữ, phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.