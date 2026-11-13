Từ những bức thư ngỏ đến khát vọng chung tay phát triển du lịch Cao Bằng

Sự quan tâm từ những hành động cụ thể

Hai bức thư của lãnh đạo tỉnh nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong thư ngỏ đề ngày 17/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trân trọng mời các nghệ sĩ, chuyên gia, nhà báo, người làm nội dung số và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến Cao Bằng trải nghiệm, tìm hiểu và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người địa phương. Đáng chú ý, bức thư không chỉ là lời mời quảng bá mà còn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của du lịch tỉnh, từ hạ tầng, giao thông, biển chỉ dẫn, điểm dừng chân đến chất lượng dịch vụ, sản phẩm và khả năng kết nối thị trường. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhận được những góp ý chân thành để xác định rõ những việc cần khắc phục, những vấn đề cần thêm nguồn lực và hướng thay đổi phù hợp.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua thư cảm ơn gửi chị Vũ Thị Mai - du khách đã đến Cao Bằng, ghi lại và chia sẻ những thước phim đẹp về cảnh sắc, con người nơi đây trên Facebook cá nhân. Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được xem những video giàu cảm xúc, trân trọng thời gian chị dành cho Cao Bằng và mong muốn tiếp tục được đón chị trở lại khám phá những địa điểm còn ít người biết đến. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn kết nối để có thể sử dụng một số hình ảnh, thước phim chị đăng tải trong hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch.

Hai bức thư gửi đến những đối tượng khác nhau nhưng cùng truyền tải một thông điệp: Cao Bằng trân trọng tình cảm, đóng góp và sẵn sàng đồng hành với những người mong muốn góp sức phát triển quê hương Cao Bằng.

Từ sự ghi nhận đến sức lan tỏa

Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hoà gửi chị Vũ Thị Mai.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, chị Vũ Thị Mai cũng bày tỏ cảm xúc trên trang Facebook cá nhân. Chị cho biết đây không phải lần đầu những video mình thực hiện trở nên viral, nhưng sự quan tâm của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khiến chị cảm nhận việc làm của mình trở nên ý nghĩa hơn và nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chị mong muốn Cao Bằng sẽ được nhiều người biết đến hơn bởi vùng đất này xứng đáng được trân trọng và người dân nơi đây cũng xứng đáng có thêm những cơ hội phát triển.

Chia sẻ này nhận được sự đồng cảm của nhiều người làm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân địa phương. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước cách làm gần gũi, cởi mở của lãnh đạo tỉnh, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều du khách, nhà sáng tạo nội dung và KOL đến trải nghiệm, lan tỏa hình ảnh Cao Bằng. Đặc biệt, nhiều người dân, bạn trẻ và những người đang sinh sống, làm việc tại Cao Bằng cũng bày tỏ mong muốn tự mình trở thành những người quảng bá quê hương thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh tìm kiếm về Cao Bằng “viral” trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa miền non nước đến với du khách.

Đáng chú ý, định hướng của tỉnh không dừng lại ở việc mời gọi quảng bá trước mắt mà hướng đến xây dựng chương trình hợp tác lâu dài; kết nối các nhà sáng tạo nội dung với người dân, nghệ nhân, hợp tác xã, chủ thể OCOP; duy trì tiếp nhận góp ý và tổ chức các chuyến khảo sát theo chủ đề. Đây là hướng tiếp cận chủ động, cởi mở, góp phần chuyển sự quan tâm trên mạng xã hội thành những kết nối thực chất, tạo thêm giá trị cho du lịch địa phương.

Mỗi người đều có thể góp sức phát triển du lịch

Cao Bằng có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đặc sắc, nhiều sản vật hấp dẫn và con người thân thiện, mến khách. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, cần có sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và mỗi người dân. Mỗi người đều có thể góp sức quảng bá quê hương bằng một bức ảnh đẹp, một video chân thực, một câu chuyện về văn hóa, ẩm thực hay những trải nghiệm đáng nhớ. Những người làm du lịch cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng, tạo ấn tượng tốt để du khách không chỉ muốn đến mà còn mong muốn quay trở lại.

Cao Bằng có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh là điều đáng quý, sự hưởng ứng của cộng đồng là tín hiệu đáng mừng. Nhưng để hiệu ứng tích cực từ những bức thư tạo nên giá trị lâu dài, điều quan trọng là phải biến sự lan tỏa thành hành động cụ thể, biến những lời góp ý thành chuyển biến trong chất lượng hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm du lịch.

Mỗi lượt chia sẻ hôm nay có thể là một lời mời gọi du khách ngày mai; mỗi trải nghiệm tốt đẹp có thể mở ra thêm cơ hội sinh kế cho người dân. Khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, hình ảnh Cao Bằng sẽ không chỉ được biết đến rộng rãi hơn mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và giàu sức hút trên bản đồ du lịch.