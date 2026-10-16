Từ nhóm chat tìm việc Telegram đến công cụ 'rửa tiền' đắc lực cho trùm cờ bạc Campuchia

Theo tài liệu điều tra xác định khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (SN 1993, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú tại xã Lai Khê, TP Hải Phòng) do có nhu cầu tìm việc làm, cả 2 đã lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại đây Miên và Duy nói chuyện các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ thông tin của đối tượng), thì được các đối tượng giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng gồm MB, BIDV, VCB, VIETIN, ACB, SHB, Kiên Long, TECHCOMBANK, HD… Sau khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy đều gửi thông tin số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng của trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia, tại đây Miên và Duy được các đối tượng đón đưa đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, công việc của Miên và Duy là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền, các giao dịch này từ 10.000.000 đồng trở lên.

Thủ đoạn rửa tiền bằng cách khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang Web đánh bạc, các tài khoản này là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp cho các đối tượng trước đó.

Khi nhận được tiền, các đối tượng bên Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10.000.000 đồng trở lên cần yêu cầu xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.