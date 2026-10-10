Từ nhịp cầu hữu nghị đến nguồn lực phát triển Cần Thơ

Hoạt động giao lưu kết nối các đối tác Nhật Bản và Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Từ nhịp cầu hữu nghị đến nguồn lực thiết thực

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng. Trong đó, việc thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực chính là cầu nối thiết thực để vun đắp tình hữu nghị, thắt chặt hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững. Thời gian qua, thông qua mạng lưới hợp tác, nhiều chương trình, dự án có giá trị cao về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đã đi vào thực tiễn.

Theo bà Song HaeWon, Trưởng Văn phòng đại diện KOCUN Cần Thơ, đối ngoại nhân dân không chỉ được thể hiện qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu hay các chương trình văn hóa, mà còn được xây dựng từ những việc làm cụ thể và sự đồng hành lâu dài với người dân. Thời gian qua, KOCUN đã triển khai các chương trình hỗ trợ tại Cần Thơ với sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ, các ban, ngành và đối tác liên quan. Sự phối hợp này đã tạo nên một mạng lưới hỗ trợ thiết thực, giúp KOCUN đồng hành lâu dài cùng phụ nữ và trẻ em Việt – Hàn, đồng thời góp phần tăng cường sự kết nối, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc. Trong quá trình hoạt động, nhiều chương trình trên lĩnh vực tư vấn pháp lý, giáo dục tiếng Hàn, nâng cao năng lực, hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động dành cho trẻ em được triển khai mang đến hiệu quả thiết thực.

Với không gian phát triển mới sau hợp nhất, quy mô được mở rộng và nguồn lực gia tăng mạnh mẽ, Cần Thơ đang khẩn trương tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, hướng tới các tầm nhìn, mục tiêu chiến lược trong tương lai, định hướng đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh những nỗ lực nội tại, thành phố đặc biệt coi trọng sự đồng hành và hợp tác hiệu quả từ cộng đồng, tổ chức và đối tác quốc tế trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ kết nghĩa, hợp tác giữa Cần Thơ với các địa phương của Lào, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhân dân hai bên tăng cường giao lưu, kết nối, hợp tác.

Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Cần Thơ có 4 chi hội với gần 100 hội viên. Các chi hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt, giao lưu với sinh viên Lào, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống quan hệ hai nước. Đó chính là những “nhịp cầu nhân dân” đặc biệt, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hoạt động giao lưu không chỉ là một chương trình đối ngoại, mà còn là sự tiếp nối ký ức, tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trao đổi, kết nối doanh nghiệp Cần Thơ với đối tác Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào cho rằng, thời gian tới cần đổi mới phương thức hoạt động từ “giao lưu hữu nghị” đến “kết nối và tạo ra giá trị”. Theo đó, lấy giao lưu nhân dân làm nền tảng, lấy hiệu quả thiết thực làm thước đo. Các hoạt động hữu nghị cần gắn với nhu cầu thực tế của người dân, địa phương và đối tác, tăng cường giao lưu giữa thanh niên, sinh viên, phụ nữ, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Đặc biệt, quan tâm kết nối sinh viên Lào đang học tập tại Cần Thơ với các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức xã hội của thành phố để các bạn không chỉ là những người học tập tại Cần Thơ mà trở thành những “đại sứ hữu nghị”, những người tiếp tục kết nối Cần Thơ với Lào trong tương lai.

Theo Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Cần Thơ, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, gặp gỡ hữu nghị; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam – Trung quốc cho biết, Hội đã phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Trường Phổ thông Việt – Hoa và trao học bổng cho học sinh, với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Những kết quả này vừa góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vừa thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, giao lưu. Hoạt động của các tổ chức hữu nghị không chỉ được thể hiện qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu mà còn từng bước mở rộng sang giáo dục, an sinh xã hội, kết nối doanh nghiệp và vận động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Chủ động kiến tạo quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững

Chương trình giao lưu văn hóa - thương mại Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng, với không gian phát triển mới của Cần Thơ, đối ngoại nhân dân được đặt trong tổng thể công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố, gắn với mục tiêu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần tiếp tục củng cố quan hệ với bạn bè, đối tác truyền thống, đồng thời chủ động mở rộng mạng lưới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những địa bàn, đối tác và lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Cần Thơ; tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cần đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng xây dựng và lan tỏa rõ nét hơn hình ảnh một Cần Thơ giàu bản sắc, năng động, thân thiện, có tiềm năng và sẵn sàng hợp tác. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả thực chất, góp phần mở rộng quan hệ, tranh thủ nguồn lực và phục vụ ngày càng tốt hơn các mục tiêu phát triển của thành phố.

Giao lưu gặp gỡ giữa người dân Cần Thơ và Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cùng với các Hội hữu nghị thành viên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị luôn quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và sự điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc thành phố; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, chuyên nghiệp. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại hiện nay đều được gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học – công nghệ của địa phương. Mỗi hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ hiệu quả đã góp phần bồi đắp tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh thành phố và huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển. Qua đó, vai trò của nhân dân trên mặt trận đối ngoại tiếp tục được phát huy, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ tư duy “giao lưu hữu nghị” sang chủ động kiến tạo quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững. Thời gian tới, đơn vị tập trung phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đảm bảo ba trụ cột vận hành vững chắc. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách đối ngoại nhân dân, tích cực tham mưu cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân thành phố Cần Thơ. Xây dựng chiến lược công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đối ngoại nhân dân phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập và hợp tác quốc tế.