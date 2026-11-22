Trước đó, sáng ngày 12/11, người dân phát hiện bà T.T.M.L.(SN 1979, trú tại phường Đông Thành), là chủ quán cà phê tử vong nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đối tượng Đặng Chấn Huy tại hiện trường vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời Đặng Chấn Huy đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.