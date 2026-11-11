Từ nhiều ngày xuống còn vài phút: Hà Nội kết nối doanh nghiệp với chính quyền bằng văn bản điện tử
Hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung của Hà Nội, vận hành chính thức theo Quyết định số 3667 ngày 21-7-2026, giúp doanh nghiệp gửi, theo dõi và nhận kết quả xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường số. Thời gian chuyển nhận được rút ngắn từ nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày xuống còn vài phút.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-nhieu-ngay-xuong-con-vai-phut-ha-noi-ket-noi-doanh-nghiep-voi-chinh-quyen-bang-van-ban-dien-tu-1765399.html