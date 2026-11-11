Từ nhiều ngày xuống còn vài phút: Hà Nội kết nối doanh nghiệp với chính quyền bằng văn bản điện tử

Phát biểu thảo luận ở Tổ 1 (Hà Nội) chiều 11/11 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, ĐBQH Nguyễn Thị Lan đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì sau điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; trong đó nhấn mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý rừng, phát triển sinh kế bền vững cho người dân và thí điểm thị trường tín chỉ carbon rừng.