Từ nhặt rác đến lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường của tuổi trẻ

Nhóm "Làm màu" tô, vẽ các cục bê tông ba chấu tại bờ kè biển, công viên Thương Chánh và một số bạn trẻ nhặt rác

Hành động vì môi trường

Các dự án, nhóm cộng đồng của người trẻ yêu môi trường ngày càng xuất hiện nhiều, góp phần tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường trong cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ của tất cả mọi người.

Điển hình là dự án “Làm màu” Phan Thiết có khoảng 100 bạn trẻ tham gia. Họ đã tổ chức nhiều buổi trang trí, dọn rác ở nhiều nơi, trong đó khu vực bờ kè bãi biển Thương Chánh, Phan Thiết (Lâm Đồng), nơi người dân thường hay... phóng uế, xả rác.

Các bạn trẻ của các nhóm yêu môi trường nhặt rác thải nhựa trên bãi biển

Chị Ngô Lê Minh Thư, Phó dự án “Làm màu” cho biết: “Cứ sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, tụi em lại dọn dẹp, trang trí khu vực bờ kè bãi biển Thương Chánh cho đẹp mắt. Từ việc dọn sạch rác, tạo cảnh quan, sẽ thu hút mọi người đến chụp hình, người dân thấy đó mà ý thức không phóng uế, xả rác, chính quyền địa phương quan tâm hơn, tạo môi trường luôn xanh, sạch”.

Từ việc dọn sạch rác, tạo cảnh quan, sẽ thu hút mọi người đến tham quan, chụp hình. Hình ảnh đó sẽ nâng cao ý thức người dân, không xả rác bừa bãi. Chính quyền địa phương quan tâm hơn, tạo môi trường luôn xanh, sạch. Chị Ngô Lê Minh Thư, Phó dự án “Làm màu”

Tương tự, Nhóm "Let’s Do it !" Bình Thuận thuộc tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận quốc tế, hoạt động ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, do chị Trương Bích Trâm, sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm Trưởng nhóm. Trâm cho biết: “Em tham gia nhóm này từ năm học lớp 10 với các anh chị khóa trước đó. Trong nhóm hiện có hơn 100 bạn, phần lớn là học sinh, sinh viên, thường xuyên dọn rác trên các bãi biển”.

Mới đây, nhóm phối hợp với dự án “Làm màu”, Đoàn phường Phan Thiết, Chi đoàn Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, Chi đoàn Thuế Cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng tổ chức dọn rác cũng ở bãi biển Thương Chánh thu hút nhiều người tham gia. Trước đó, nhóm tổ chức dọn rác ở bãi biển Long Sơn - Suối Nước, thuộc phường Mũi Né.

Trên mạng xã hội, người dùng Facebook và TikTok đã chia sẻ, hưởng ứng rất nhiều video và bài đăng về những buổi dọn vệ sinh của nhóm tại các bãi biển. Hình ảnh các bạn trẻ mặc áo đoàn viên, thường phục, mang bao tay, vật dụng, miệt mài lượm từng túi ni lông, chai nhựa… gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người.

Lan tỏa nhiệt huyết

Dù cho nhiều người nói rằng, rác sau khi được dọn sạch thì ngày mai vẫn sẽ xuất hiện trở lại, nhưng các tình nguyện viên của các dự án, nhóm, câu lạc bộ yêu môi trường vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình. Hành động ấy nói lên tình yêu dành cho môi trường và nơi mình sống, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và thế hệ tương lai sống có trách nhiệm với môi trường.

Rác thải nhựa đã được các bạn trẻ thu gom

Em Lê Thị Bích Hồng, học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Thiết cho biết: “Tham gia vệ sinh môi trường do trường và các nhóm tình nguyện nhiều lần phát động, em cảm thấy rất vui. Nhưng em cũng buồn vì vẫn còn người thiếu ý thức, xả rác không đúng nơi quy định; trong lúc người khác ra sức bảo vệ môi trường”.

Việc làm của các bạn trẻ góp phần lan toả thông điệp bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người chứ không của riêng ai. Mỗi hộ gia đình có trách nhiệm hơn trong việc xử lý rác tại nguồn như phân loại rác, vứt rác đúng chỗ thì thế hệ trẻ và thế hệ tương lai có thể sinh sống và trưởng thành trong một môi trường trong lành, không ô nhiễm.

Nhiều rác thải nhựa được các bạn trẻ thu gom, tập kết, đưa đi tiêu hủy

Tham gia bảo vệ môi trường, các bạn trẻ cũng có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Bởi họ và những thế hệ tương lai đang đứng trước nguy cơ phải đón nhận những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Anh Nguyễn Lê Gia Lin, Bí thư Đoàn phường Phan Thiết cho biết: “Nhận thức của các bạn trẻ hiện nay về vấn đề bảo vệ môi trường khá tốt. Khi phát động phong trào vệ sinh môi trường, các bạn tích cực hưởng ứng. Ngoài ra, nhiều bạn còn tham gia vào các nhóm, dự án, câu lạc bộ yêu môi trường, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút các bạn nhỏ noi theo”.