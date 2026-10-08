Tự nhận là nhà báo, lừa hơn 650 triệu để 'lo' thủ tục đất đai

Bị cáo Vũ Văn Hạ tại phiên tòa. Ảnh CAQN

TAND TP Quảng Ninh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Văn Hạ (SN 1983, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2023, mặc dù không có khả năng thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hạ vẫn tự nhận là nhà báo, có nhiều mối quan hệ xã hội và có thể tác động để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tin tưởng những thông tin này, 3 bị hại đã giao tiền cho Hạ để nhờ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạ không thực hiện được cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Hạ chiếm đoạt tổng cộng 653 triệu đồng, gồm 420 triệu đồng của anh B.S.Th., 183 triệu đồng của chị B.Th.H.Y. và 50 triệu đồng của anh Đ.Ng.Th.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Hạ nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Bị cáo đã lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai của người dân, đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Hạ 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải tiếp tục trả lại cho anh B.S.Th. 420 triệu đồng và chị B.Th.H.Y. 103 triệu đồng.