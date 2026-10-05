Từ nhận diện nguy cơ đến chủ động bảo vệ học sinh trước bạo lực, vi phạm và xâm hại

Với thông điệp “Chủ động phòng ngừa - Phát hiện sớm - Hành động kịp thời - Chung tay xây dựng trường học an toàn, không bạo lực”, chương trình không dừng ở việc phổ biến quy định mà đưa ra những tình huống cụ thể để học sinh trực tiếp suy nghĩ, lựa chọn cách ứng xử.

Học sinh Trường THCS Quảng Xương, phân hiệu Quảng Đức thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường.

Một tiểu phẩm bắt đầu từ chuyện rất nhỏ trong lớp học: một học sinh không cho bạn chép bài, hai bên xảy ra “lời qua tiếng lại” rồi hẹn đánh nhau sau giờ học. Từ hai người, nhóm học sinh khác bị lôi kéo vào cuộc. Điều đáng nói, thay vì tìm đến giáo viên để giải quyết, các em lại chọn cách tự xử lý bằng bạo lực.

Tình huống đặt học sinh trước những câu hỏi rất thực tế: Khi nào cần dừng lại? Nếu được rủ đánh nhau thì phải làm gì? Người chứng kiến có nên quay clip, cổ vũ hay im lặng? Khi phát hiện nguy cơ, báo cho ai? Qua đó, các em được hướng dẫn không tham gia, không kích động, không tiếp tay cho bạo lực; không quay, phát tán hình ảnh vụ việc và phải báo ngay cho thầy cô, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm.

Đại diện nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh ký cam kết thực hiện các nội dung bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Từ nguy cơ bạo lực trong trường học, chương trình tiếp tục đề cập đến vi phạm pháp luật, tội phạm và xâm hại trẻ em; đồng thời hướng dẫn học sinh nhận biết những dấu hiệu bất thường, thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, biết từ chối tình huống nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Xương, cho biết: “Nhà trường sẽ tiếp tục đưa các nội dung về pháp luật, kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và phòng ngừa bạo lực vào hoạt động giáo dục; đồng thời chú trọng nắm bắt những biểu hiện bất thường để kịp thời hỗ trợ học sinh.”