Tù nhân cướp súng tấn công tàu chở phạm nhân ở Nga

Theo Cơ quan Quản lý Nhà tù Liên bang Nga (FSIN), vụ việc xảy ra hôm 2/10 trên chuyến tàu Vladikavkaz - Adler đang vận chuyển tù nhân dưới sự áp giải của các sĩ quan FSIN.

Khi đoàn tàu di chuyển gần ga Murtazovo, một tù nhân được đưa đến nhà vệ sinh đã bất ngờ tấn công một sĩ quan áp giải và cướp khẩu súng của người này. Sau đó, tù nhân nổ nhiều phát súng vào các nhân viên áp giải.

Các nhân viên bảo vệ khác đã nổ súng và vô hiệu hóa kẻ tấn công.

Các nhân viên thuộc Cơ quan Quản lý Nhà tù Liên bang Nga (FSIN). Ảnh: TASS

FSIN xác nhận một sĩ quan áp giải thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi 3 nhân viên khác bị thương. Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết một trong 3 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, hai người còn lại bị thương ở mức độ trung bình. Không có dân thường nào bị thương trong vụ việc.

FSIN cho biết sẽ hỗ trợ gia đình của sĩ quan thiệt mạng và các nhân viên bị thương.

Theo nguồn tin thực thi pháp luật, tù nhân thực hiện vụ tấn công trước đó đã bị kết án về các tội nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự Nga.

FSIN cũng bác bỏ thông tin cho rằng xảy ra bạo loạn trên tàu.

Sau vụ việc, cảnh sát, điều tra viên và các chuyên gia pháp y đã được triển khai đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ tấn công. FSIN đồng thời tiến hành điều tra nội bộ.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự với các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt vũ khí, sử dụng bạo lực nhằm cản trở hoạt động của cơ sở giam giữ và âm mưu sát hại cán bộ thi hành pháp luật.

Văn phòng Công tố Cộng hòa Kabardino-Balkaria đang giám sát quá trình điều tra. FSIN cho biết tình hình tại hiện trường đã được kiểm soát hoàn toàn.