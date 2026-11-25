Thầy Nguyễn Xuân Khang (giữa) cùng học trò Trường PTDTBT TH & THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: MARIE CURIE SCHOO

Từ việc làm của một người thầy, có thể nhìn rộng hơn đến yêu cầu xây dựng văn hóa đạo đức, bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Từ một bộ quần áo đến ngôi trường nơi biên cương

Giữa cao nguyên đá Mèo Vạc, nơi cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn không ít khó khăn, một ngôi trường mới được xây dựng bằng tâm huyết và nguồn lực của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie tại Hà Nội. Đó là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, được thiết kế phục vụ khoảng 1.000 học sinh, với hệ thống phòng học, thư viện, khu bán trú, nhà thể chất và sân thể thao. Kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 100 tỉ đồng, nhưng giá trị của công trình không thể đo đếm chỉ bằng tiền bạc.

Ít ai hình dung rằng, người thầy hôm nay có điều kiện dành nguồn lực lớn cho giáo dục từng trải qua những năm tháng thiếu thốn đến mức chỉ có một bộ quần áo lành lặn để mặc đi dạy. Ban ngày lên lớp, tối trở về giặt sạch, hong khô để sáng hôm sau lại mặc đến trường. Nghèo khó tự nó không làm nên đạo đức. Giàu có cũng không phải thước đo nhân cách. Điều quyết định nằm ở cách mỗi người ứng xử với hoàn cảnh, với những gì mình có và với những người xung quanh.

Năm 2022, khi biết hàng nghìn học sinh ở Mèo Vạc thiếu giáo viên tiếng Anh, ông đã tổ chức chương trình dạy học trực tuyến, huy động giáo viên từ Hà Nội tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở những lớp học trực tuyến, tình trạng thiếu giáo viên tại chỗ vẫn còn đó. Vì vậy, ông tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 33 sinh viên quê Mèo Vạc theo học ngành tiếng Anh, với mong muốn sau khi tốt nghiệp, các em trở về phục vụ quê hương.

Từ hỗ trợ học sinh, đào tạo đội ngũ giáo viên đến đầu tư xây dựng trường học, những việc làm ấy vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết, vừa tạo nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng. Cùng với xây dựng hạ tầng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, việc chăm lo đời sống, nâng cao dân trí, mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào các dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của vùng biên cương.

Nhân cách và đạo đức - những giá trị cốt lõi của văn hóa

Câu chuyện về nhà giáo Nguyễn Xuân Khang gợi suy nghĩ về một vấn đề mang tính nền tảng: Mối quan hệ giữa đạo đức và văn hóa, giữa sự trưởng thành của mỗi cá nhân với sự phát triển lành mạnh của xã hội.

Văn hóa hiện diện trong những điều gần gũi: Cách con người đối xử với nhau, thái độ trước khó khăn của người khác, sự trung thực trong công việc, lòng tự trọng trong cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng. Đạo đức là một thành tố cốt lõi của văn hóa. Nếu đạo đức hướng con người đến những điều tốt đẹp thì văn hóa góp phần nuôi dưỡng, củng cố và lan tỏa những giá trị ấy.

Xây dựng văn hóa đạo đức vì thế phải gắn việc giáo dục nhân cách mỗi người với tạo dựng một môi trường xã hội biết khuyến khích cái tốt, bảo vệ cái đúng, phê phán những hành vi lệch chuẩn. Sự phát triển của đất nước cần được đánh giá cả từ chất lượng con người, niềm tin xã hội, sự gắn kết cộng đồng và sức sống của những giá trị đạo đức tốt đẹp.

Điều đáng lo ngại hiện nay là xu hướng đề cao quá mức giá trị vật chất, coi tiền bạc và địa vị như những thước đo chủ yếu của thành công; là lối sống thực dụng, sự vô cảm trước khó khăn của người khác, những biểu hiện gian dối, vụ lợi trong một bộ phận xã hội. Tất nhiên, giàu có không đối lập với đạo đức. Khát vọng làm giàu chân chính cần được tôn trọng và khuyến khích.

Điều đáng trân trọng ở nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là ông đã lựa chọn dành một phần thành quả lao động của mình để chăm lo việc học hành cho trẻ em vùng cao. Từ câu chuyện ấy, thành công của mỗi người cần được nhìn nhận cả ở những gì họ đạt được cho bản thân và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Xây dựng văn hóa đạo đức phải bắt đầu từ giáo dục và nêu gương

Từ việc làm của một người thầy, vấn đề cần suy ngẫm chính là vai trò của giáo dục trong quá trình hình thành nhân cách. Bên cạnh trang bị tri thức, giáo dục phải giúp con người biết sống trung thực, nhân ái, có lòng tự trọng, biết tôn trọng người khác, có ý thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Tri thức giúp con người có năng lực làm việc, sáng tạo và phát triển. Đạo đức định hướng con người sử dụng năng lực ấy vào những mục đích đúng đắn. Bởi vậy, giáo dục đạo đức phải bắt đầu từ sự thống nhất giữa lời nói và hành động, giữa những điều được giảng dạy và những gì diễn ra trong thực tế.

Qua từng bài giảng và cách ứng xử hằng ngày, người thầy góp phần hình thành ở học trò nhận thức về thế giới, quan niệm sống và những chuẩn mực đạo đức. Việc làm của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang càng làm sáng rõ một giá trị truyền thống của giáo dục Việt Nam: Dạy chữ phải gắn với dạy người, truyền thụ tri thức phải đi đôi với bồi dưỡng nhân cách.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bên cạnh việc bảo đảm điều kiện học tập, giáo dục cần tạo cơ hội phát triển bình đẳng, giúp học sinh có khả năng hội nhập mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa, những giá trị tốt đẹp của cộng đồng mình.

Trong giáo dục đạo đức, sự nêu gương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trước hết từ cách sống và ứng xử hằng ngày: Nói đi đôi với làm, giữ lời hứa, tôn trọng pháp luật, cư xử có văn hóa, không vì lợi ích cá nhân mà làm phương hại đến lợi ích chung.

Để văn hóa đạo đức trở thành sức mạnh nội sinh của xã hội

Chúng ta không thể chỉ kêu gọi con người sống tốt mà không quan tâm xây dựng những điều kiện để cái tốt được bảo vệ và phát huy. Nếu sự trung thực không được coi trọng, người có trách nhiệm không được ghi nhận, những hành vi gian dối, vụ lợi không bị xử lý nghiêm minh thì những lời giáo dục đạo đức dù đúng đắn đến đâu cũng khó mang lại hiệu quả bền vững.

Xây dựng văn hóa đạo đức phải gắn với hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, bảo đảm công bằng xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Một xã hội văn minh cần có cả kỷ cương pháp luật và nền tảng đạo đức. Đặc biệt, trong môi trường số, cần chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, đề cao sự trung thực, trách nhiệm, tôn trọng sự thật và phẩm giá con người.

Không phải ai cũng có khả năng dành hàng trăm tỉ đồng xây dựng trường học, nhưng mỗi người đều có thể đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm phù hợp với hoàn cảnh của mình. Điều cần hướng tới là để sự tử tế trở thành lẽ thường trong cuộc sống, chứ không phải một hiện tượng hiếm hoi khiến xã hội phải ngạc nhiên.

Bên cạnh nhiệm vụ phản ánh, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn, báo chí cần tiếp tục phát hiện, giới thiệu những tấm gương sống đẹp, những mô hình nhân văn, những hành động có ích cho cộng đồng.

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm quyền học tập, thực hiện công bằng trong giáo dục và chăm lo cho những địa bàn khó khăn. Cùng với đó, sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, tạo ra những mô hình tốt, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội.

Trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển. Những giá trị ấy cần được vun đắp bằng các việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống.

Khi ngôi trường Marie Curie - Mèo Vạc đón học sinh, những phòng học mới, thư viện, sân chơi và khu bán trú sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của các em. Từ mái trường ấy, những đứa trẻ có thêm cơ hội phát triển năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước thay đổi cuộc sống.

Có thể hôm nay các em chưa hiểu hết câu chuyện phía sau ngôi trường mình đang học. Nhưng khi trưởng thành, các em sẽ hiểu rằng để mình có được cơ hội học tập ấy, biết bao người dù chưa từng quen biết đã dành cho mình sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Đó cũng là một bài học về cách sống, về trách nhiệm với cộng đồng.

Câu chuyện của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cho thấy xây dựng văn hóa bắt đầu từ những việc làm thiết thực trong đời sống. Bằng tâm huyết và nguồn lực của mình, người thầy đã xây dựng một ngôi trường nơi biên cương. Việc làm của ông gợi nhắc chúng ta về một nhiệm vụ lâu dài hơn: Bồi đắp những giá trị đạo đức trong mỗi con người, để lòng nhân ái, sự tử tế và ý thức trách nhiệm trở thành những chuẩn mực trong đời sống xã hội.

Xây dựng một ngôi trường có thể cần hàng trăm tỉ đồng. Nhưng xây dựng một xã hội có văn hóa, có đạo đức, giàu lòng nhân ái cần sự chung tay bền bỉ của nhiều thế hệ. Đó mới là công trình lớn lao nhất, lâu dài nhất và cũng là nền tảng sâu xa của một đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.