Hạ tầng công nghiệp hiện đại, đồng bộ tại VSIP góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư quốc tế.

Năm 1996, Việt Nam đang tăng tốc đổi mới và mở cửa hội nhập. Cũng năm đó, khu công nghiệp đầu tiên mang thương hiệu VSIP ra đời tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), là kết quả cụ thể của quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore.

30 năm sau, mô hình ấy đã nhân rộng thành 31 dự án tại 19 tỉnh, thành phố trên cả ba miền. VSIP giờ không chỉ là khu công nghiệp mà là một mạng lưới gồm công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Khu công nghiệp VSIP – biểu tượng thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam – Singapore, góp phần kiến tạo những cực tăng trưởng mới trên cả nước.

Nhà đầu tư chọn VSIP không chỉ vì hạ tầng mà còn vì sự thuận tiện khi làm thủ tục. VSIP là một trong những đơn vị đi đầu áp dụng cơ chế “một cửa, một dấu”. Đơn vị này phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để rút ngắn thủ tục, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu. Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế được xây dựng dần qua những cải thiện cụ thể như vậy.

Thành công của VSIP đến từ sự bổ trợ giữa hai đối tác. Becamex có năng lực phát triển hạ tầng và hiểu rõ thực tiễn địa phương. Sembcorp mang đến kinh nghiệm quản lý cùng mạng lưới đối tác quốc tế. Sự kết hợp này là nền tảng để mô hình VSIP được nhân rộng trên khắp cả nước.

VSIP cũng không chỉ xây nhà xưởng. Công nghiệp, đô thị, giao thông, logistics, nhà ở, trường học và cơ sở y tế được phát triển đồng bộ. Cách làm này vừa phục vụ sản xuất, vừa cải thiện đời sống người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo ra những cực tăng trưởng mới ở nhiều địa phương.

Vùng lõi Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, được định hướng trở thành hạt nhân kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang được sắp xếp lại, và khi chọn điểm đến, nhà đầu tư ngày càng soi kỹ tiêu chuẩn môi trường, nguồn năng lượng, trình độ công nghệ cũng như chất lượng nhân lực; quỹ đất rộng và chi phí thấp không còn đủ sức thuyết phục. VSIP 2.0 ra đời để trả lời yêu cầu đó, được xây dựng trên bốn trụ cột đổi mới sáng tạo, thông minh, kết nối và tích hợp, với tám lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu;

Hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực chất lượng cao; giao thông và logistics đa phương thức; năng lượng xanh, ổn định và thông minh; khu công nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn; sản xuất thông minh và quản trị dựa trên dữ liệu; cùng đô thị – dịch vụ tích hợp toàn diện. Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình mới là hướng tới hình thành các cụm ngành chuyên sâu như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ, nơi doanh nghiệp không còn hoạt động riêng lẻ trong từng lô đất mà có thể kết nối với nhà cung ứng, cơ sở đào tạo và đơn vị nghiên cứu ngay trong cùng một hệ sinh thái.

Song hành với đó, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và bản sao số (digital twin) được đưa vào sản xuất và quản trị, kết hợp với năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn, nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đồng thời nâng giá trị gia tăng trên mỗi hecta đất công nghiệp, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Để VSIP 2.0 đi vào thực tế, Becamex đã chuẩn bị nhiều nền tảng kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và sản xuất. Đó là Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trung tâm Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vi điện tử, cùng hệ thống phòng thí nghiệm và không gian thử nghiệm công nghệ.

Kết nối đào tạo, nghiên cứu ứng dụng với thực tiễn sản xuất tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn VSIP 2.0.

Khi nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp liên kết với nhau, chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp tiếp cận công nghệ nhanh hơn, cải tiến quy trình và nâng cao năng suất. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng năng lực cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ đứng ở những khâu có giá trị thấp.

TP.HCM hiện có không gian phát triển mới sau khi sáp nhập. Trong bối cảnh đó, việc gắn hệ sinh thái VSIP với các nền tảng của Becamex mở ra triển vọng hình thành những cực tăng trưởng dựa trên tri thức. Hướng đi này phù hợp với định hướng xây dựng Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Sau 30 năm, VSIP 2.0 đặt mục tiêu cao hơn: tạo ra môi trường đầu tư chất lượng hơn và mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng. Nếu thành công, sự hợp tác tiếp tục giữa Becamex và Sembcorp sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.