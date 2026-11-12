Từ nhà máy thông minh đến sản xuất xanh ở Đồng Tháp

Hệ thống sấy muối sử dụng năng lượng điện thay thế than đá, giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Thực hiện chủ trương của tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế số và kinh tế xanh, cộng đồng doanh nghiệp Đất Sen hồng đang tích cực chủ động chuyển đổi, coi công nghệ là "chìa khóa" mở ra không gian phát triển mới.

"Đòn bẩy" gia tăng năng suất

Toàn tỉnh Đồng Tháp có trên 14.500 doanh nghiệp đang hoạt động, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững; trong đó, xác định doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực tăng trưởng. Nhận thức rõ vai trò then chốt của công nghệ, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại và ứng dụng các giải pháp quản trị số tiên tiến.

Tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ (xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp), Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp - dự án có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm là một ví dụ điển hình cho định hướng hiện đại hóa. Nhà máy đã đầu tư phòng điều khiển trung tâm vận hành bằng phần mềm SCADA, cho phép tự động hóa quy trình sản xuất với độ chính xác cao.

Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến (xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ông Nguyễn Minh Thuận, Giám sát sản xuất, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp chia sẻ, việc đầu tư hệ thống SCADA tự động giúp người vận hành có thể giám sát, điều khiển các thiết bị hoạt động một cách dễ dàng. Thông qua đó, theo dõi các hoạt động của thiết bị ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, dễ dàng theo dõi các sự cố và xử lý kịp thời. Hệ thống SCADA lưu trữ các báo cáo, số liệu một cách đầy đủ, chính xác nên có thể truy xuất số liệu nhanh chóng và phân tích số liệu chính xác hơn; giúp tiết giảm nhân công lao động và hạn chế việc lao động chân tay.

Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp còn đầu tư 4 dây chuyền sản xuất cám viên, cám mảnh, cám bột; 3 robot cân, đóng bao và chất pallet nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu; cầu cảng bốc dỡ nguyên liệu công suất 300 tấn/giờ… Với dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp gần như tự động hóa toàn bộ trong quy trình sản xuất. Không dừng lại ở cấp độ vận hành tự động, Mavin Austfeed Đồng Tháp còn tiên phong ứng dụng hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp từ năm 2019 để kết nối dữ liệu giữa các bộ phận từ sản xuất, bán hàng, kinh doanh đến hành chính nhân sự.

Dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu của nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp gần như tự động hóa toàn bộ trong quy trình sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ông Trương Thanh Liêm, đại diện Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp khẳng định, việc chuyển đổi số và tăng cường hệ thống quản trị giúp nhà máy kết nối dữ liệu xuyên suốt, từ đó nhận diện và xác định các điểm nghẽn để tăng năng suất. Mọi hoạt động đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm điều chỉnh kịp thời để hoạt động tốt hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Không riêng các doanh nghiệp quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đồng Tháp cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ và máy móc thiết bị hiện đại. Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Glovis (xã Vĩnh Bình), chuyên sản xuất ba lô, túi xách xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nhật Bản, việc đưa máy trải vải tự động vào vận hành đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Đỗ Đức Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Glovis cho biết, máy trải vải hoạt động liên tục, cho ra năng suất rất tốt, thay thế rất nhiều nhân công, phục vụ cho việc sản xuất của công ty từ 1,2 đến 1,5 triệu sản phẩm/năm, trong khi khâu này hiện chỉ cần 1 đến 2 người vận hành máy, giúp nâng cao tính chính xác và giải phóng sức lao động.

Phát triển bền vững với chuyển đổi xanh

Các thiết bị tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp đảm bảo hoạt động chính xác tuyệt đối thông qua Phòng điều khiển trung tâm vận hành bởi phần mềm SCADA. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bên cạnh làn sóng chuyển đổi số, xu hướng chuyển đổi xanh cũng đang được cộng đồng doanh nghiệp Đồng Tháp chú trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến (xã Thanh Bình) đã chuyển đổi từ công nghệ sấy muối hoạt động bằng than đá truyền thống sang hệ thống máy móc sử dụng điện 3 pha hiện đại. Ông Huỳnh Văn Bé, Đại diện Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến chia sẻ, việc chuyển đổi công nghệ máy móc sử dụng năng lượng than đá sang điện vừa giúp môi trường nhà xưởng sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe công nhân, vừa giảm đáng kể chi phí năng lượng. Tính toán trung bình, việc đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị hiện đại giúp công ty tiết kiệm từ 7 đến 8 tỷ đồng chi phí sản xuất mỗi năm.

Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp đang triển khai dự án điện mặt trời áp mái với tổng công suất 986 kWp, gồm 1.350 tấm pin trên diện tích hơn 4.100 m² mái nhà xưởng. Dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 11/2026, hệ thống sẽ cung cấp khoảng 3.000 kWh/ngày, đáp ứng 25 - 30% nhu cầu điện của nhà máy, góp phần giảm sự phụ thuộc vào điện lưới, đặc biệt trong các khung giờ sản xuất cao điểm. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết giảm chi phí vận hành, hệ thống còn được kỳ vọng góp phần giảm phát thải khoảng 657 tấn CO₂ mỗi năm.

Sự hỗ trợ của máy móc, khâu xuất hàng của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp (xã Phú Hựu) đã giúp giảm nhân công lao động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đánh giá về tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học, công nghệ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ và rà soát các nội dung chậm tiến độ thuộc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cuối cùng phải tạo ra năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, sản phẩm tốt hơn và sức cạnh tranh lớn hơn.

Các sở, ngành, địa phương cần chuyển mạnh từ "triển khai nhiệm vụ" sang "quản trị kết quả", lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và quản trị số.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp được đầu tư robot đóng bao, xếp pallet tự động nhập khẩu từ Châu Âu giúp nâng cao năng suất lao động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá, tỉnh Đồng Tháp dự kiến bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 lên tới hơn 6.492 tỷ đồng. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2030, tỉnh phấn đấu có từ 60% trở lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đưa ra 4 cam kết mạnh mẽ với cộng đồng doanh nhân: Cải cách thủ tục hành chính minh bạch; tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư; bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng; duy trì đối thoại thực chất với doanh nghiệp.

Với tinh thần "Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp bứt phá", sự chủ động đổi mới công nghệ từ phía doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ thiết thực, bài bản từ chính quyền địa phương đang tạo ra động lực mới cho kinh tế Đồng Tháp. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, khẳng định vị thế trên thị trường mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.