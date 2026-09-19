Tự nguyện viết đơn nhập ngũ - trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc

Cán bộ xã Hiệp Lực tuyên tuyên truyền góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của thanh niên với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với thanh niên, nhập ngũ trước hết là thực hiện nghĩa vụ của công dân, nhưng chủ động viết đơn tình nguyện còn thể hiện sự tự giác và ý thức trách nhiệm. Trong điều kiện đất nước hòa bình, thế hệ trẻ có nhiều cơ hội học tập, lao động, lập nghiệp, việc sẵn sàng tạm gác những dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ quân sự là lựa chọn đáng trân trọng.

Môi trường quân đội cũng là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, giúp mỗi thanh niên trưởng thành hơn.

Bởi vậy, những lá đơn tình nguyện không đơn thuần là một thủ tục trong mùa tuyển quân. Đó là biểu hiện cụ thể của tinh thần cống hiến, cho thấy nhận thức của một bộ phận thanh niên về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ môi trường quân ngũ, nhiều thanh niên có thêm kiến thức, kỹ năng, tác phong và hành trang để tiếp tục học tập, lao động, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Để thanh niên yên tâm lên đường, sự đồng hành của gia đình có ý nghĩa quan trọng. Quyết định nhập ngũ của mỗi người con luôn gắn với tình cảm và những trăn trở của cha mẹ, người thân.

Khi gia đình hiểu, chia sẻ và động viên, đó sẽ là điểm tựa để thanh niên vững tin thực hiện nghĩa vụ. Việc cha mẹ ủng hộ con em viết đơn tình nguyện cũng góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ từ chính mỗi gia đình.

Cùng với đó, hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động. Công tác tuyển quân cần được thực hiện bằng thông tin đầy đủ, chính xác, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình.

Tuyên truyền đúng trọng tâm, gần gũi, phù hợp với từng đối tượng sẽ giúp thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, từ đó nâng cao tinh thần tự giác.

Trên không gian mạng, vẫn có những nội dung bóp méo ý nghĩa của nghĩa vụ quân sự, gieo tâm lý né tránh hoặc cố tình đối lập quyền lợi cá nhân với trách nhiệm đối với đất nước.

Những thông tin thiếu căn cứ ấy không thể phủ nhận thực tế rằng nhiều thanh niên, trong đó có thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đang chủ động lựa chọn con đường thực hiện nghĩa vụ, xem đó là cơ hội rèn luyện và trưởng thành.

Mùa tuyển quân năm 2026, toàn tỉnh có hơn 30% trong tổng số hơn 3.200 thanh niên thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mùa tuyển quân năm nay, tinh thần ấy lại được tuổi trẻ Thái Nguyên tiếp tục phát huy với rất nhiều lá đơn xung phong đi bộ đội, công an nghĩa vụ.

Khi được gia đình ủng hộ, xã hội trân trọng và các cấp, ngành đồng hành, tinh thần sẵn sàng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục góp phần xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.