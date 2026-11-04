Tự nguyện khoác áo lính, tiếp bước truyền thống cha anh

Là con đầu trong gia đình có hai anh em, năm nay Điểm đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ tham gia NVQS

Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến từ nhỏ

Sinh năm 2008, vừa tốt nghiệp THPT, Phạm Văn Điểm, ở thôn 11, xã Nhân Cơ đang háo hức chờ kết quả tuyển quân năm 2027. Là con đầu trong gia đình có 2 anh em, Điểm sớm hình thành ý thức về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Đặc biệt, truyền thống cách mạng của gia đình đã nuôi dưỡng trong em ước mơ được khoác lên mình màu áo lực lượng vũ trang từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông nội Điểm từng là cựu tù chính trị, có 6 năm bị giam cầm tại Nhà tù Phú Quốc; bà nội cũng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân chương kháng chiến. Những câu chuyện về năm tháng chiến đấu, hi sinh và ý chí kiên cường của ông bà được kể lại trong gia đình đã trở thành bài học sâu sắc, hun đúc tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến trong chàng trai trẻ.

Phạm Văn Điểm chia sẻ: “Em mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) để rèn luyện bản thân, học tập tác phong kỷ luật và trưởng thành hơn. Em cũng muốn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho Nhân dân”.

Công an và quân sự phối hợp làm công tác nắm thông tin hoàn cảnh gia đình công dân Phạm Văn Điểm có đơn tình nguyện.

Cũng mang trong mình mong muốn được thử sức trong môi trường quân ngũ, Nguyễn Như Bảo, ở bon N’Doh, xã Nhân Cơ đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS. Những câu chuyện về quãng thời gian khoác áo lính của người cha đã tiếp thêm động lực để Bảo quyết định tạm gác công việc, lựa chọn môi trường quân đội để học tập, rèn luyện và trải nghiệm cuộc sống mới.

Với Bảo, thực hiện NVQS không đơn thuần là trách nhiệm của công dân mà còn là dịp để bước ra khỏi môi trường quen thuộc, vượt qua giới hạn của bản thân và tích lũy hành trang cho tương lai. Nguyễn Như Bảo chia sẻ: “Em muốn được trải nghiệm môi trường quân đội, học tập tính kỷ luật, tinh thần tập thể và rèn luyện bản thân. Em nghĩ đây là cơ hội để mình trưởng thành hơn, có thêm kinh nghiệm và trách nhiệm trong cuộc sống”.

Những năm tháng khoác màu xanh áo lính của người cha đã tiếp thêm động lực để Bảo viết đơn tình nguyện đi NVQS

Quyết định của Bảo nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ gia đình. Bà Chu Thị Hảo, mẹ Nguyễn Như Bảo chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi thấy con tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Gia đình luôn động viên, ủng hộ và mong con cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi vào quân đội”.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ

Mỗi thanh niên có hoàn cảnh, lý do và động lực riêng, nhưng điểm chung ở những lá đơn tình nguyện là tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm và mong muốn được cống hiến. Theo Hội đồng NVQS xã Nhân Cơ, thực hiện công tác tuyển quân năm 2027, đến nay toàn xã có 26 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đó, 12 thanh niên tình nguyện thực hiện NVQS và 14 thanh niên đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Nhiều thanh niên ở xã Nhân Cơ không chờ đến khi có lệnh gọi mà chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thay vì xem nhập ngũ chỉ là nghĩa vụ phải thực hiện, nhiều thanh niên xã Nhân Cơ đã chủ động lựa chọn, xem đây là môi trường để thử thách, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Sự đồng hành, động viên của gia đình, cùng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại địa phương cũng góp phần khơi dậy tinh thần ấy.

Trung tá Lê Văn Toàn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Cơ cho biết, những lá đơn tình nguyện thể hiện nhận thức và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là kết quả từ sự phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Hội đồng NVQS xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình; đồng thời thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Với các chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, khoác lên mình màu áo lính không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của công dân mà còn là cơ hội rèn luyện, trưởng thành, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước

Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên xã Nhân Cơ cho thấy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chặt chẽ các khâu tuyển quân, những việc làm thiết thực này đang góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ, tiếp bước các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.