Tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ

Ngày 30/9, Công an xã Đam Rông 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đam Rông và chính quyền địa phương tiếp nhận 4 cá thể khỉ do ông Rơ Yam Ha Long (SN 1964, trú tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3) tự nguyện giao nộp.

Công an xã Đam Rông 3 phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp nhận các cá thể khỉ.

Trước đó, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, ông Rơ Yam Ha Long đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã cũng như các quy định của pháp luật liên quan. Từ đó, ông chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp 4 cá thể khỉ đang nuôi giữ. Những con khỉ này được ông bắt được khi đi lạc vào khu vực vườn gần nhà.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cá thể khỉ, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả về môi trường tự nhiên.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học mà còn thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã.