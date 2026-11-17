Ngày 17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại xã Trà My và xã Quế Phước, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã triển khai hai tổ công tác đến các địa điểm được chỉ dẫn.

Tại thôn Đồng Trầu, xã Trà My, Tổ 3 phát hiện một hài cốt còn các đoạn xương ống chân, xương tay và 4 răng. Cùng vị trí này, lực lượng chức năng tìm thấy quần áo, tấm tăng, bình tông và nút áo.

Ngoài hài cốt liệt sĩ, nhiều di vật cũng được tìm thấy. (Ảnh: Q.S)

Tại thôn Phước Hội, xã Quế Phước, ngày 16/11, Tổ 4 khai quật, phát hiện một hài cốt còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 7 răng. Di vật tìm thấy gồm một vỏ đạn AK và một đồng tiền xu.

Kết quả tìm kiếm tại hai địa phương cho thấy nguồn tin của người dân đã giúp lực lượng tìm kiếm xác định được vị trí khai quật. Những di vật phát hiện tại hiện trường là căn cứ để tiếp tục đối chiếu, xác minh thông tin về các phần mộ.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cách đây 5 ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ. Đây là những hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành và các thôn gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa.

Từ ngày 26/10 đến 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. 3 hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, ngoài 5 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ “NT”.

Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sĩ và sớm báo tin cho thân nhân.