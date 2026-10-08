Từ nguồn nguyên liệu đến suất ăn: Minh bạch là nền tảng chuỗi cung ứng

Phía sau mỗi suất ăn còn là yêu cầu về nguồn nguyên liệu rõ ràng, chất lượng ổn định và một chuỗi cung ứng đủ minh bạch để đối tác có thể tin cậy, đồng hành lâu dài.

Quy mô càng lớn, yêu cầu kiểm soát nguồn hàng càng cao

Hàng trăm, hàng nghìn suất ăn được phục vụ mỗi ngày kéo theo nhu cầu lớn và liên tục về thịt, trứng cùng nhiều nguyên liệu thực phẩm khác. Khi đó, lựa chọn nhà cung cấp không chỉ tìm kiếm sản phẩm phù hợp, mà còn là bài toán về nguồn nguyên liệu, tính ổn định của nguồn hàng và khả năng quản lý trong suốt quá trình cung ứng.

Đặc biệt, khi yêu cầu về an toàn và minh bạch thực phẩm ngày càng được quan tâm, truy xuất nguồn gốc trở thành một trong những cơ sở giúp các bên trong chuỗi theo dõi, đối chiếu thông tin sản phẩm từ nguồn cung đến quá trình phân phối. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý nguồn hàng và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Các sản phẩm Japfa Food hỗ trợ truy xuất thông tin, góp phần nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.

3F - nền tảng cho chuỗi cung ứng của Japfa Food

Với Japfa Food, nền tảng sản xuất được xây dựng trên mô hình 3F - Feed, Farm và Food, kết nối từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến sản xuất thực phẩm.

Sự liên kết giữa các mắt xích tạo nên một hành trình xuyên suốt, từ dinh dưỡng vật nuôi, quá trình chăn nuôi đến chế biến thực phẩm. Qua đó, Japfa Food hướng đến việc xây dựng nguồn cung ổn định, chất lượng và minh bạch hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tác trong lĩnh vực thực phẩm.

Không chỉ dừng ở hệ thống sản xuất, định hướng này còn được thể hiện qua các sản phẩm đạm tươi Japfa Food được ghi nhận trong chương trình “Tích xanh trách nhiệm”. Đây là một bước tiếp nối trong nỗ lực nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng thực phẩm, từ nguồn nguyên liệu đến sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ cung cấp thực phẩm, mà cùng đối tác xây dựng giá trị bền vững

Đối với các đơn vị B2B, một nhà cung cấp phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà cần có nền tảng sản xuất, khả năng quản lý nguồn hàng và định hướng phát triển dài hạn.

Từ nền tảng 3F đến các sản phẩm đạm tươi, Japfa Food hướng đến vai trò một đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng thực phẩm, cùng doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý nguồn nguyên liệu và góp phần tạo nên những bữa ăn chất lượng cho hàng nghìn người mỗi ngày.

Ông Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc Nhà máy thực phẩm JAPFA Chi nhánh Bình Dương, vinh danh khách hàng vì sự đồng hành và phát triển bền vững.

Feed - Farm - Food không chỉ là ba mắt xích trong chuỗi sản xuất, mà còn là nền tảng để Japfa Food đồng hành cùng đối tác xây dựng một chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch, ổn định và bền vững.