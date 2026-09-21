Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Luật Phát triển đô thị đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới, trao cho thành phố nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét, quyết định nhiều Nghị quyết trên các lĩnh vực quan trọng như: Tài chính - ngân sách; đất đai, tài nguyên, môi trường; quy hoạch và phát triển đô thị; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục, y tế, nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh sáng 21/9. (Ảnh: Quang Định)

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, điều quan trọng nhất cần thống nhất là chúng ta không ban hành những Nghị quyết này chỉ để hoàn thành một yêu cầu về mặt pháp lý. Ý nghĩa lớn hơn là phải biến những quyền hạn mà Quốc hội đã trao thành cơ chế cụ thể. Từ cơ chế khơi thông được nguồn lực và từ nguồn lực phải tạo ra những kết quả phát triển thực sự cho thành phố.

Đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tập trung thảo luận, xem xét kỹ một số vấn đề: Phải đặt chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực tế của từng Nghị quyết lên hàng đầu. Số lượng Nghị quyết được thông qua không phải là thước đo quan trọng nhất của kỳ họp. Điều quan trọng là sau mỗi Nghị quyết, giải quyết được vấn đề gì của thành phố. Mỗi chính sách phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng bộ với hệ thống pháp luật; đồng thời phải rõ đối tượng, rõ điều kiện, rõ trách nhiệm và đủ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị khi xem xét từng Nghị quyết, đại biểu cần làm rõ ba câu hỏi: Nghị quyết này tháo gỡ được điểm nghẽn nào? Nghị quyết này khơi thông được nguồn lực hoặc tạo ra động lực phát triển gì? Và cuối cùng, cơ quan nào chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện? Nếu những vấn đề đó chưa rõ thì cần tiếp tục làm rõ trước khi quyết định.

Đại biểu dự kỳ họp thứ năm HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Quang Định)

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, một chính sách tốt không chỉ đúng về mặt pháp lý, mà còn phải thực hiện được trong thực tế. Phải sử dụng đúng và sử dụng hiệu quả không gian chính sách được trao để khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển thành phố.

“Không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi quy định cho phép chúng ta làm gì. Mà phải đặt câu hỏi cao hơn, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng ta có thể làm gì tốt hơn cho sự phát triển của thành phố. Chúng ta không tự thu hẹp quyền hạn nhưng cũng không được vượt ra ngoài giới hạn pháp luật, phải chủ động, sáng tạo đi cùng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì được bảo vệ đến cùng. Quyền hạn lớn hơn nhất thiết phải đi liền với trách nhiệm lớn hơn", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh./.