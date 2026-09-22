Từ nguồn lực khuyến công đến sức bật sản xuất

Từ chính sách đến hiệu quả sản xuất

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất. Giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh thực hiện 19 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng; trong đó, nguồn khuyến công quốc gia thực hiện 7 đề án, kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng; khuyến công địa phương thực hiện 12 đề án, kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước, các cơ sở thụ hưởng đối ứng hơn 3,9 tỷ đồng, đưa tổng nguồn lực đầu tư cho các đề án lên hơn 7,5 tỷ đồng.

Nguồn lực tập trung vào những khâu sản xuất cần cải thiện, nhất là máy móc, thiết bị và công nghệ. Với các cơ sở có quy mô còn hạn chế, một khoản đầu tư đúng nhu cầu có thể tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng, nhân công và thời gian hoàn thiện hàng hóa. Vì vậy, hiệu quả của khuyến công được thể hiện từ chính sự thay đổi trong hoạt động sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Sản phẩm nội thất do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Tư vấn nội thất New House thiết kế.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Tư vấn nội thất New House là một trong những đơn vị được hỗ trợ đầu tư máy hàn robot. Việc đưa thiết bị tự động vào công đoạn hàn giúp giảm đáng kể lao động, đồng thời nâng cao độ chính xác, tính đồng đều và thẩm mỹ của sản phẩm.

Ông Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Công ty cho biết: “Doanh nghiệp xác định đầu tư máy móc, công nghệ là hướng đi lâu dài, trong đó công nghệ hàn robot có vai trò quan trọng. Trước đây, để hoàn thiện một sản phẩm có thể cần từ 70 - 80 lao động, nhưng khi đưa robot vào công đoạn hàn, số lượng lao động giảm xuống còn khoảng 8 - 10 người. Thiết bị giúp kiểm soát đồng đều chất lượng đường hàn, nâng cao tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm; đồng thời giảm áp lực về nhân công và thời gian sản xuất".

Kết quả từ những mô hình cụ thể cho thấy, khi nguồn lực bố trí đúng nhu cầu, tác động của chính sách thể hiện trực tiếp trong sản xuất. Đây cũng là cơ sở để công tác khuyến công tiếp tục hướng vào những nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện và khả năng phát triển của từng địa phương.

Công nghệ góp phần hoàn thiện sản phẩm

Trong giai đoạn 2026 - 2030, chính sách khuyến công được mở rộng theo hướng gắn đầu tư công nghệ với quá trình nâng cao giá trị hàng hóa. Theo Chương trình khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 759/QĐ-UBND, ngày 11/4/2026, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là những động lực quan trọng, để nâng cao năng lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng tới cải thiện hệ thống môi trường, thiết kế, bao bì, nhãn mác và phát triển sản phẩm.

Định hướng này phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường hiện nay. Bởi, một mặt hàng muốn nâng cao giá trị, cần hoàn thiện đồng bộ từ quy trình sản xuất, chất lượng đến mẫu mã và cách thức đưa ra thị trường. Vì vậy, công nghệ được xem là nền tảng để các cơ sở nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng, nghiên cứu sản phẩm mới hiệu quả sát thực tế hơn.

Nguồn vốn khuyến công tiếp sức nhiều cơ sở sản xuất tại tỉnh Điện Biên có thêm nguồn lực đầu tư các thiết bị tự động hóa phục vụ sản xuất.

Năm 2026, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trị giá 550 triệu đồng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã hoàn thành nghiệm thu hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất trà thảo dược cho 1 hộ kinh doanh tại xã Tủa Chùa với mức hỗ trợ 100 triệu đồng. Các nội dung khác đang được triển khai, gồm: Lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tuyên truyền về khuyến công và hỗ trợ thiết bị phục vụ sản xuất cà phê hòa tan.

Trong lĩnh vực chế biến cà phê, Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế (tỉnh Điện Biên) được hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cà phê hòa tan. Việc bổ sung thiết bị mới, đã góp phần cải thiện các công đoạn trong dây chuyền, kiểm soát tốt hơn chất lượng và từng bước chuẩn hóa quy trình. Đây cũng là cơ sở để đơn vị nghiên cứu sản phẩm mới, đồng thời đầu tư làm mới bao bì, nhãn mác, nâng cao tính nhận diện của hàng hóa khi tiếp cận thị trường.

Cà phê hoà tan, một sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế.

Ông Nguyễn Quốc Tế, Giám đốc Công ty chia sẻ: “Nguồn kinh phí khuyến công giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí đầu tư thiết bị, hoàn thiện quy trình sản xuất cà phê hòa tan và kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn. Khi sản xuất tổ chức đồng bộ, năng suất, chất lượng nâng cao, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu và tạo ra sản phẩm mới. Chúng tôi cũng chú trọng đến thiết kế bao bì, nhãn mác để hàng hóa có diện mạo chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu thị trường. Những thay đổi này giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng khả năng tiêu thụ và cải thiện hiệu quả kinh tế, tạo thêm cơ sở để tiếp tục đầu tư trong thời gian tới”.

Từ đầu tư công nghệ đến hoàn thiện quy trình và mẫu mã, chính sách khuyến công tạo điều kiện để các cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm mặt hàng mới và mở rộng khả năng tiêu thụ. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới.

Mở rộng phạm vi hỗ trợ

Chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 2 mô hình trình diễn kỹ thuật; 48 cơ sở đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị; 2 cơ sở xử lý, cải thiện hệ thống môi trường; đầu tư 5 phòng trưng bày và hỗ trợ 5 cơ sở cải thiện thiết kế, bao bì, nhãn mác. Các mục tiêu này cho thấy phạm vi chính sách đang mở rộng, từ đầu tư thiết bị sang những nội dung gắn với chất lượng, sản phẩm, môi trường và thị trường.

Điện Biên trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại tỉnh tại Luông Pha Băng, Lào.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã triển khai các nội dung theo chương trình được phê duyệt; đồng thời tham gia trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm nông nghiệp và đặc sản vùng miền tại các sự kiện trong tỉnh. Một số sản phẩm được lựa chọn tham gia hội chợ thường niên trong khuôn khổ Lễ hội đua thuyền truyền thống tại Luông Pha Băng, Lào, qua đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở quảng bá và tiếp cận với nhiều thị trường mới mẻ hơn.

Cùng với đầu tư, việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau đầu tư cũng được chú trọng. Trung tâm duy trì công tác kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả sau đầu tư từ những năm trước. Kết quả thực tế là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của từng nội dung, để rút kinh nghiệm xây dựng các đề án tiếp theo.

Ông Phùng Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: “Nguồn vốn khuyến công chỉ phát huy hiệu quả khi được bố trí phù hợp với nhu cầu thực tế của từng cơ sở. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tế để tham mưu xây dựng các đề án hỗ trợ phù hợp. Cùng với hỗ trợ đầu tư, chúng tôi chú trọng duy trì không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm để kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP với du khách và người tiêu dùng; đồng thời tăng cường quảng bá, kết nối sản phẩm thông qua các nền tảng số, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường”.

Việc đổi mới phương thức triển khai, lựa chọn đúng nội dung và đối tượng, sẽ giúp chính sách khuyến công tại tỉnh Điện Biên phát huy hiệu quả rõ hơn trong giai đoạn mới. Khi các cơ sở được hỗ trợ kịp thời về kinh phí để đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao giá trị hàng hóa, công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều động lực phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.