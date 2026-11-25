Anh Trần Vương Hiếu bên chiếc máy cấy được hỗ trợ.

Cho những giọt mật thêm giá trị

Đứng bên chiếc máy hạ thủy phần (tách nước) đồ sộ, sạch sẽ, trên tay cầm chai mật ong đặc quánh, thoảng mùi thơm tự nhiên, ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Nông dược xanh Mỹ Lung (xã Sơn Lương) không dấu được niềm vui. Theo ông Trường, nhờ được hỗ trợ chiếc máy này, ông đang cùng các thành viên trong Hợp tác xã gây dựng và phát triển nghề nuôi ong lấy mật tự nhiên đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với ông Trường, nuôi ong không đơn thuần là một nghề mưu sinh. Đó còn là niềm đam mê đã theo ông từ thuở nhỏ.

Ông Trường kể, bản thân yêu thích loài ong từ khi còn trẻ, nhưng phải hơn chục năm trở lại đây, nghề nuôi ong mới thực sự được đầu tư và phát triển mạnh. Nghề nuôi ong có những đặc thù riêng, phụ thuộc nhiều vào mùa hoa và nguồn thức ăn tự nhiên. Vụ mật chính thường bắt đầu từ tháng 4 đến giữa tháng 6 dương lịch. Ngoài ra, vào khoảng tháng 10, người nuôi có thêm vụ phụ, dù sản lượng không lớn.

“Hiện gia đình tôi có khoảng 60 đàn ong, trong khi tổng số đàn của cả hợp tác xã đã đạt khoảng 200 đàn, tăng 50 đàn so với thời điểm trước đây. Mỗi năm hợp tác xã sản xuất được khoảng 1.500 lít mật ong, có những năm điều kiện thuận lợi, sản lượng có thể đạt tới 2.000 lít”, ông Trường nói.

Thế nhưng theo ông Trường, sản xuất được mật đã khó, giữ được chất lượng mật để tạo niềm tin với người tiêu dùng còn khó hơn. Trước đây, khi chưa có thiết bị hạ thủy phần, hợp tác xã thường phải vận chuyển mật đến cơ sở khác tại xã Hương Lung (huyện Cẩm Khê cũ) để xử lý. Quãng đường đi lại xa, chi phí thuê máy và thời gian chờ đợi đều trở thành những khoản phát sinh không nhỏ.

“Nút thắt ấy từng bước được tháo gỡ khi năm 2025, hợp tác xã được hỗ trợ một máy hạ thủy phần, trị giá 135 triệu đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ Chương trình MTQG của địa phương là 80 triệu đồng, hợp tác xã đối ứng thêm 55 triệu đồng. Thiết bị có chức năng giảm hàm lượng nước trong mật ong, giúp mật đạt độ đặc phù hợp, hạn chế hiện tượng lên men, sủi bọt, biến đổi chất lượng trong quá trình bảo quản”, ông Trường chia sẻ.

Cũng theo ông Trường, có máy hạ thủy phần thì chất lượng mật tốt hơn nhiều. Nếu không xử lý, mật dễ bị lên ga, loãng, phồng chai, màu sắc cũng kém đi. Bây giờ mật đặc hơn, đẹp hơn, khách hàng mua cũng yên tâm hơn. Từ khi có thiết bị, các thành viên hợp tác xã có thể đưa mật về xử lý tập trung, không còn phụ thuộc vào cơ sở bên ngoài như trước. Đầu ra sản phẩm cũng thuận lợi hơn.

“Phần lớn khách hàng hiện nay là những người đã quen sử dụng mật ong của hợp tác xã, chủ động tìm đến mua tại cơ sở, giúp giảm bớt công sức và chi phí tiêu thụ. Số lượng đàn ong cũng tiếp tục được mở rộng. Những chuyển biến ấy cho thấy hiệu quả của việc đầu tư thiết bị không chỉ dừng ở một công đoạn sản xuất, mà còn góp phần tạo động lực để các thành viên mạnh dạn phát triển quy mô”, ông Trường cho biết thêm.

Không dừng lại ở chiếc máy hạ thủy phần, hợp tác xã còn được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, xây dựng sản phẩm OCOP, tăng cường nhận diện và truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để sản phẩm mật ong địa phương có thêm cơ hội tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn.

Máy thay những đôi tay cấy lúa

Ở thôn Mỹ Lung, xã Sơn Lương, câu chuyện về chiếc máy cấy được hỗ trợ năm 2025 vẫn thường được anh Trần Vương Hiếu nhắc đến như một sự thay đổi lớn trong công việc đồng áng của gia đình.

Gia đình anh Hiếu thuộc diện hộ nghèo. Ngoài hơn 4 sào ruộng canh tác, gồm diện tích ruộng của gia đình và phần ruộng mượn, anh còn tranh thủ làm thêm bất cứ công việc gì có người thuê để trang trải cuộc sống. Cuộc mưu sinh của gia đình vì thế vẫn chủ yếu trông vào những mùa vụ và những ngày công lao động không cố định.

Trong hoàn cảnh ấy, chiếc máy cấy được hỗ trợ không đơn thuần là một phương tiện sản xuất, mà còn giúp anh giảm đáng kể sức lao động và thời gian làm việc.

Anh Hiếu cho biết, từ khi nhận máy vào năm 2025 đến nay, gia đình đã đưa thiết bị vào sử dụng qua hai vụ sản xuất. Nếu như trước đây, để hoàn thành một sào ruộng, gia đình phải huy động ba người chuyên cấy, làm liên tục suốt một buổi sáng, đồng thời cần thêm một người vận chuyển mạ ở gần ruộng, thì nay công việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Trước đây, mỗi sào cấy, gia đình phải huy động 3 - 4 người, cấy cả buổi sáng mới được 1 sào. Nay có máy, chỉ cần 1 người, chưa đầy 20 phút đã cấy xong. Giảm được thời gian cấy, đỡ chi phí, tôi lại còn có thời gian để làm việc khác kiếm tiền”, anh Hiếu cho biết.

“Nhờ em trai được hỗ trợ máy, mấy vụ gần đây, 4 sào lúa của gia đình tôi cũng đỡ công cấy hơn hẳn”, ông Trần Văn Ba chia sẻ.

Theo anh Hiếu, muốn máy cấy được thì mạ phải làm đúng kỹ thuật, đúng kích thước khay. Hiện chiếc máy mới chủ yếu phục vụ diện tích ruộng của gia đình và hỗ trợ thêm anh em họ hàng. Người dân ở đây chưa quen với cách gieo mạ đồng bộ nên cũng còn lúng túng. Trong vụ tới, tôi sẽ hướng dẫn người dân cách gieo mạ để phù hợp cho việc máy cấy thuê, tăng thu nhập cho gia đình để thoát nghèo.

Theo bà Đinh Thị Thúy Hường, Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Lương: Việc sử dụng nguồn vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Sơn Lương thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn được tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Các mô hình được hỗ trợ máy móc, thiết bị đã giúp người dân giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt, các chương trình đã khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân. Thời gian tới, phòng Kinh tế tham mưu UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích và phát huy hiệu quả lâu dài.