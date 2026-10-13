Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

Đôi chân khuyết tật miệt mài đi làm việc thiện

Sinh ra tại vùng đất Bến Thủy, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Trường Vinh (Nghệ An), ngay từ khi chào đời, đôi chân anh Nguyễn Khắc Cường (40 tuổi) đã mang dị tật bẩm sinh. Xương sống bị dẹt khiến chiều cao của anh hạn chế, anh không thể ngồi xổm, không thể làm những việc nặng. Mỗi lần anh di chuyển, cơ thể thường chao nghiêng theo từng từng bước. Dù vậy, anh luôn lạc quan và tự ví von mình như “chiếc chuông” mỗi khi bước đi.

Cơ thể mang khiếm khuyết nên từ nhỏ Cường không ít lần bị bạn bè trêu chọc. Những câu trêu chọc: thằng đi cà xiềng, đồng hồ quả lắc… của bạn bè khiến Cường có chút chạnh lòng. Nhưng rồi, anh hiểu rằng chỉ có việc học mới thay đổi tương lai của mình.

Anh Cường miệt mài làm việc thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số. ﻿Ảnh: Kim Long

Từ đó, anh luôn ý thức phải tự nỗ lực mỗi ngày. Sau mỗi buổi đến trường, Cường còn về phụ mẹ bán rau ở chợ. Tối đến, anh còn tranh thủ nấu nước chè mang đi bán, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhờ nỗ lực của bản thân, anh đã tốt nghiệp một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh với chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ngoài việc học, thanh niên này còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện mang tiếng hát đến với bệnh nhân tại các bệnh viện. Những lần gặp gỡ, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là bệnh nhân ung thư đang chiến đấu để giành giật sự sống khiến anh không khỏi trăn trở và thôi thúc mình phải làm một điều gì đó ý nghĩa hơn để giúp đỡ những người đang cần sẻ chia.

Từ suy nghĩ ấy, vào năm 2010, anh Nguyễn Khắc Cường thành lập tổ chức hoạt động xã hội thanh niên Vì Cộng đồng Nghệ An 37. Anh kêu gọi sinh viên tham gia các hoạt động thiện nguyện, tổ chức các chương trình gây quỹ. Đồng thời, anh vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân, trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Anh Nguyễn Khắc Cường cùng với các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Kim Long

Những ngày đầu, khi kinh phí hạn hẹp, anh Cường cùng các tình nguyện viên thu gom ve chai, nhập hoa và hương vòng về bán gây quỹ. Sau đó, ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ đồng hành cùng anh, bởi họ hiểu rằng ý nghĩa của thiện nguyện không chỉ nằm ở những món quà trao đi, mà còn ở tinh thần sẻ chia và sự chung tay vì cộng đồng được lan tỏa.

Thời gian qua, anh Cường luôn duy trì nhiều chương trình thiện nguyện tại các xã miền núi của Nghệ An, phối hợp với các Đội Sản xuất 5, 6, 7 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4).

Trong đó, dự án “Con nuôi tình nguyện 37” của anh đang hỗ trợ hai trẻ em tại xã Thông Thụ. Dự án “Mái ấm tuổi già 37” duy trì khoản hỗ trợ gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho ba người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiền Phong và Quế Phong.

Những năm tháng nhiệt huyết với công tác cộng đồng đã mang đến cho Nguyễn Khắc Cường nhiều sự ghi nhận. Anh là người Nghệ An duy nhất nhận giải “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2017 do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tôn vinh.

Năm 2025, anh được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Năm 2026, anh được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh. Đồng thời, anh Cường là đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

“Thanh niên sống đẹp”

16 năm qua, bên cạnh hoạt động thiện nguyện, anh Cường gắn bó với công việc giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Dù việc chăm sóc, hướng dẫn các em đòi hỏi sự kiên nhẫn, trong khi bản thân gặp hạn chế về vận động, anh vẫn bền bỉ đồng hành cùng học trò trong từng kỹ năng nhỏ.

Năm 2026, anh xây dựng lớp chuyên biệt để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển và đồng hành cùng gia đình. Lớp triển khai tư vấn, đánh giá, sàng lọc, xây dựng chương trình giáo dục cá nhân và hỗ trợ can thiệp cho trẻ. Với những trẻ khuyết tật, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn đều được anh miễn hoặc giảm học phí.

Anh xây dựng lớp chuyên biệt để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển và đồng hành cùng gia đình. Ảnh: Kim Long

Ngoài những chuyến đi từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, anh Cường còn tham gia hát, làm MC tại các sự kiện. Đồng thời, với gần 20 năm hoạt động Đoàn, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí kịch bản chương trình trung thu và các hoạt động cộng đồng tại khối, xóm. Với anh, mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều là cơ hội để kết nối mọi người, lan tỏa tinh thần nhân ái.

Với nhiều hoạt động nhân ái, mới đây, anh Cường cùng nhóm thiện nguyện đã được biểu dương tại chương trình tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội Nghệ An giai đoạn 2023 - 2026.

Đặc biệt, anh Nguyễn Khắc Cường là một trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Anh Nguyễn Khắc Cường được tuyên dương "Thanh niên sống đẹp" tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Kim Long

Giải thưởng mà anh mới vinh dự được nhận là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng của chàng trai xứ Nghệ. Nhưng với anh, điều khiến bản thân hạnh phúc hơn cả là thấy những người được giúp đỡ vất vả hơn, những đứa trẻ tiến bộ từng ngày.

Khi chia sẻ về công việc mình đã và đang làm, anh luôn khiêm tốn. Thanh niên này cho rằng việc mình làm là điều không quá lớn lao. Anh chỉ mong bản thân có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình thiện nguyện, có thêm những người đồng hành để giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Với anh, được sống, được cống hiến cho xã hội trong khả năng của mình là niềm hạnh phúc lớn của cuộc đời.