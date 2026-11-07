Từ ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười Nga đến khát vọng vươn lên

Hôm nay, trên hành trình phát triển mới, những giá trị ấy tiếp tục gợi mở bài học sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai: khát vọng phải được dẫn dắt bằng tầm nhìn, hun đúc bằng ý chí và hiện thực hóa bằng những hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả.

Giá trị lịch sử

Ngày 7-11-1917, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ làm sụp đổ chính quyền tư sản lâm thời ở Nga, mà còn tạo nên bước ngoặt có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử thế giới. Lần đầu tiên, giai cấp công nhân cùng các lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích đứng ra tổ chức và thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa lý tưởng về một xã hội không còn áp bức, bóc lột từ khát vọng chính trị trở thành hiện thực lịch sử.

Một góc đô thị phường Long Hưng. Ảnh: Hoàng Lộc

Đối với Việt Nam, giá trị đặc biệt của Cách mạng Tháng Mười gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Qua việc tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Từ những bài học của Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta đã tìm ra con đường phù hợp với lịch sử, văn hóa, điều kiện và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Đó là bài học có ý nghĩa phương pháp luận về sự kết hợp giữa lý tưởng cách mạng, đường lối đúng đắn, tổ chức lãnh đạo và sức mạnh của quần chúng nhân dân; giữa kiên định mục tiêu với vận dụng sáng tạo; giữa giữ vững nguyên tắc với đổi mới tư duy; giữa phát huy vai trò lãnh đạo với tôn trọng, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân. Đây cũng là những bài học có ý nghĩa thiết thực đối với Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.

Khát vọng lớn

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử khi Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển với vị thế thành phố, không gian kinh tế và dư địa phát triển rộng mở hơn. Những lợi thế về công nghiệp, cảng biển, sân bay, giao thông liên vùng, đô thị, nguồn nhân lực và vị trí chiến lược đang tạo nền tảng quan trọng để Đồng Nai vươn lên tầm cao mới.

Đặc biệt, Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã mở ra định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ, đầu mối kết nối với khu vực và quốc tế không chỉ khẳng định vị thế của thành phố mà còn đặt ra trách nhiệm lớn đối với toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

Khát vọng ấy được đặt trên nền tảng thực tiễn đáng ghi nhận. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tăng trưởng 9,63%, quy mô đạt khoảng 28 tỷ USD, thu ngân sách vượt 103 ngàn tỷ đồng. 9 tháng của năm 2026, GRDP tăng 10,01%, xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD... Những kết quả này cho thấy tiềm lực và khả năng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn đứng trước những thách thức về chất lượng tăng trưởng, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả quản trị. Nếu không kịp thời đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn, những lợi thế sẵn có khó chuyển hóa thành sức mạnh để Đồng Nai bứt phá.

Vì vậy, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần được nhìn nhận không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là hạt nhân hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng không, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị sân bay. Các khu công nghiệp phát triển công nghiệp công nghệ cao đem lại giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Hệ thống hạ tầng liên vùng phải trở thành động lực tổ chức lại không gian kinh tế, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Điều đó đòi hỏi Đồng Nai không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn phải chuyển sang phương thức phát triển mới, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, mọi thành quả phát triển phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Khí thế thi đua 500 ngày đêm

Tinh thần biến khát vọng thành hành động đang được cụ thể hóa qua đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Đây không chỉ là phong trào thi đua mang tính thời điểm mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị.

4 nội dung “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” có mối quan hệ chặt chẽ: đoàn kết tạo sức mạnh, kỷ cương bảo đảm hành động thống nhất, hiệu quả là thước đo và bứt phá là yêu cầu của chặng đường phát triển mới.

Điều quan trọng là phải chuyển khí thế thi đua thành kết quả có thể đo lường. Thi đua phải được thể hiện qua tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần có công trình, phần việc, chỉ tiêu cụ thể; mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm và đóng góp của mình.

Thi đua càng không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay bản đăng ký thành tích. Giá trị của phong trào phải được chứng minh bằng những công việc hoàn thành đúng hạn, những điểm nghẽn được tháo gỡ, những sáng kiến được áp dụng và sự hài lòng ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Bởi sự phát triển của Đồng Nai không chỉ được kiến tạo từ những quyết sách lớn mà còn từ hàng triệu hành động trách nhiệm, từ mỗi công việc được thực hiện tốt hơn ngày hôm qua.

Tạo ra giá trị

109 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga. Bối cảnh lịch sử đã đổi thay, nhưng những bài học về lý tưởng, ý chí, vai trò lãnh đạo và sức mạnh của nhân dân vẫn còn nguyên giá trị gợi mở.

Với Đồng Nai hôm nay, tiếp nối tinh thần ấy không phải là lặp lại những kinh nghiệm của quá khứ mà là vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ phát triển trong điều kiện mới. Đó là giữ vững niềm tin, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết và quyết liệt hành động vì những mục tiêu đã xác định.

Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm chính là cơ hội để tinh thần ấy được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể. Mỗi ngày thi đua phải là một ngày tạo thêm giá trị; mỗi công trình, phần việc hoàn thành phải góp phần mở rộng không gian phát triển; mỗi chuyển biến trong quản trị phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Từ ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười đến khát vọng vươn lên của thành phố Đồng Nai là hành trình tiếp nối những giá trị về niềm tin, ý chí và hành động. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, khát vọng ấy có cơ sở để hiện thực hóa bằng những bước phát triển mới. Điều cần thiết hôm nay là biến quyết tâm thành hành động, biến tiềm năng thành động lực, biến từng ngày thi đua thành kết quả thực chất để Đồng Nai vững vàng tiến bước trên hành trình xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.