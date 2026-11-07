Từ ngôi sao võ thuật đến cuộc sống kín tiếng của Lý Liên Kiệt

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt sớm bộc lộ năng khiếu võ thuật khi bắt đầu học Wushu từ năm 8 tuổi. Nhờ tài năng và quá trình rèn luyện nghiêm túc, ông nhanh chóng trở thành thành viên nổi bật của đội tuyển Wushu Bắc Kinh. Năm 11 tuổi, nam diễn viên giành chức vô địch quốc gia đầu tiên và tiếp tục thống trị các giải đấu trong nhiều năm. Những thành tích này giúp Lý Liên Kiệt được chú ý, mở ra cơ hội bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Năm 1982, Lý Liên Kiệt nổi tiếng sau thành công của Thiếu Lâm Tự. Sở hữu kỹ năng võ thuật điêu luyện, tốc độ ra đòn nhanh và phong thái mạnh mẽ, ông nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim hành động Hoa ngữ. Tiếp nối thành công, nam diễn viên ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh Võ Anh Hùng và Hoắc Nguyên Giáp. Những vai diễn gắn liền với hình tượng người hùng chính nghĩa giúp ông xây dựng vị thế vững chắc trong lòng khán giả.

Lý Liên Kiệt bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim Thiếu Lâm Tự.

Không dừng lại ở thị trường châu Á, Lý Liên Kiệt còn từng bước chinh phục Hollywood. Ông góp mặt trong nhiều dự án quốc tế như Vũ Khí Tối Thượng 4, Romeo Phải Chết, Nụ Hôn Của Rồng và Biệt Đội Đánh Thuê. Khả năng kết hợp võ thuật truyền thống với phong cách hành động hiện đại giúp nam diễn viên trở thành một trong những ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng tại thị trường điện ảnh quốc tế.

Trái ngược với hình tượng mạnh mẽ trên màn ảnh, cuộc sống riêng của Lý Liên Kiệt tương đối kín đáo. Nam diễn viên từng kết hôn với Hoàng Thu Yến, người đồng đội trong đội tuyển Wushu Bắc Kinh, vào năm 1987. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, ông tiến tới hôn nhân với nữ diễn viên Lợi Trí vào năm 1999. Cặp đôi có hai con gái chung, bên cạnh hai người con từ cuộc hôn nhân trước của nam diễn viên. Ông cũng lựa chọn Singapore làm nơi sinh sống, ưu tiên môi trường trưởng thành và học tập của các con thay vì duy trì cuộc sống thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.

Những năm sau này, sức khỏe trở thành một trong những vấn đề khiến Lý Liên Kiệt phải quan tâm. Nam diễn viên từng công khai mắc bệnh cường giáp, tình trạng ảnh hưởng đến ngoại hình và khiến ông trải qua giai đoạn thiếu tự tin. Năm 2025, ông tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi nhập viện phẫu thuật loại bỏ một khối u lành tính ở vùng cổ. Sau đó, Lý Liên Kiệt chia sẻ về trải nghiệm này, đồng thời nhắc đến những suy ngẫm của bản thân trước sự mong manh của cuộc sống.

Lý Liên Kiệt từng bước chinh phục Hollywood bằng phong cách hành động đặc trưng.

Bên cạnh những biến cố sức khỏe, Lý Liên Kiệt cũng dần thay đổi quan niệm về danh tiếng và thành công. Sau khi trải qua trận sóng thần tại Maldives năm 2004, nam diễn viên quyết định dành nhiều tâm huyết hơn cho hoạt động thiện nguyện. Năm 2007, ông thành lập One Foundation, tổ chức hướng đến các hoạt động cứu trợ thiên tai, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cộng đồng. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng, giúp ông tìm thấy mục đích sống bên ngoài lĩnh vực điện ảnh.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong hành trình của Lý Liên Kiệt khi ông xuất hiện trong dự án võ hiệp Blades of the Guardians và phát hành hồi ký Beyond Life and Death: The Way of True Freedom. Cuốn sách tập trung vào những trải nghiệm trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân và quá trình nghiên cứu Phật giáo kéo dài nhiều năm. Thông qua tác phẩm, nam diễn viên chia sẻ những chiêm nghiệm về tuổi tác, nỗi sợ, sự mất mát và cách tìm kiếm tự do trong tâm hồn.

Lý Liên Kiệt ở tuổi ngoài 60, có cuộc sống bình dị và kín tiếng hơn.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt không còn đặt nặng việc duy trì hào quang của một ngôi sao võ thuật. Ông dành thời gian cho gia đình, thiền định, tập Thái Cực Quyền và các hoạt động cộng đồng. Từ người từng chinh phục khán giả bằng những màn võ thuật mạnh mẽ, nam diễn viên giờ đây hướng đến cuộc sống bình lặng, coi trọng sức khỏe và sự cân bằng tinh thần. Hành trình ấy cho thấy phía sau một huyền thoại màn ảnh vẫn là một con người đang không ngừng học cách thích nghi với thời gian và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.