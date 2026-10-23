Từ ngôi Quán quân năm 2025, UNETI tiếp tục lan tỏa tinh thần tiết kiệm năng lượng

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, tổ chức sáng 23/10/2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là yêu cầu thiết thực đối với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, để các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh giải pháp về công nghệ và quản lý, cần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Đây cũng là ý nghĩa thiết thực của Cuộc thi khi tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật, vận dụng vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Phát huy dấu ấn Quán quân từ mùa thi đầu tiên

Đề cập đến hoạt động đào tạo và khuyến khích sinh viên tham gia các phong trào học thuật, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho biết, là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công Thương, định hướng đào tạo ứng dụng, UNETI luôn chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động tìm hiểu pháp luật và những phong trào có ích cho cộng đồng.

Ngay từ mùa giải đầu tiên năm 2025, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Đặc biệt, đội tuyển sinh viên UNETI đã giành ngôi Quán quân.

Tiểu phẩm “Ký bút đổi tương lai” của đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2025, góp phần đưa đội thi giành ngôi Quán quân mùa đầu tiên.

Theo Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thành tích này không chỉ là niềm tự hào, nguồn động viên đối với thầy và trò UNETI mà còn cho thấy sự chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức của sinh viên.

"Điều có ý nghĩa lâu dài hơn một giải thưởng chính là những kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm mà các em có được qua Cuộc thi. Từ việc hiểu đúng quy định pháp luật đến những việc làm giản dị như sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập và sinh hoạt, mỗi hành động đều có thể góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững", Bà Phạm Thị Thu Hoài nhấn mạnh.

Khuyến khích sinh viên đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thực tiễn

Tiếp nối kết quả của mùa giải năm 2025, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được Ban Tổ chức tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài bày tỏ niềm vinh dự khi Nhà trường được đón tiếp các đại biểu, đơn vị và sinh viên tham dự chương trình. Đồng thời, bà cho rằng đây cũng là trách nhiệm của UNETI trong việc phối hợp phục vụ chương trình, tạo điều kiện để các đơn vị và sinh viên giao lưu, chia sẻ, cùng hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa.

Bà Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương trao Cúp lưu niệm Quán quân Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2025 cho đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI).

Từ dấu ấn của mùa giải năm 2025, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài gửi gắm kỳ vọng tới sinh viên UNETI và các cơ sở đào tạo trong việc tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi, đồng thời khẳng định sự đồng hành của Nhà trường trong các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

"Từ dấu ấn của mùa giải trước, chúng tôi mong các em sinh viên UNETI cũng như sinh viên các cơ sở đào tạo tiếp tục tham gia Cuộc thi năm nay với tinh thần học hỏi, tự tin và sáng tạo; coi mỗi kiến thức tiếp thu được là cơ sở cho một hành động thiết thực. Nhà trường sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động gắn với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường".

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) hào hứng hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Nhân dịp này, Phó Hiệu trưởng UNETI gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công Thương, Tạp chí Công Thương, các cơ quan liên quan và Ban Tổ chức đã quan tâm, phối hợp tổ chức Lễ phát động tại Nhà trường.

Nhấn mạnh thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho rằng sự phát triển bền vững bắt đầu từ nhận thức đúng và những lựa chọn có trách nhiệm ngay hôm nay.

Phó Hiệu trưởng UNETI tin tưởng Cuộc thi năm 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần đưa kiến thức pháp luật và tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả lan tỏa rộng rãi trong các nhà trường và cộng đồng.

Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó góp phần đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống, khuyến khích những lựa chọn sử dụng năng lượng có trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội